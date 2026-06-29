"חובה קדושה על כל אחד ואחד להשתתף": בבני ברק תתקיים הערב (שני) עצרת בני התורה הספרדים נגד מעצר תלמידי ישיבות והשלכתם לכלא הצבאי.

בראש העצרת יעמוד הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף כשלצידו ישתתפו גדולי ישראל, ראשי ישיבות ומנהיגי קהילות. העצרת תתקיים הערב, בשעה 21:30, על פני הרחובות אשל אברהם והרב רבינוב בבני ברק.

זקן חברי מועצת חכמי התורה הגאון רבי משה מאיה, חבר ה'מועצת' הגאון רבי שלמה מחפוד והראב"ד הגאון רבי ניסים בן שמעון פרסמו קריאה להשתתף בעצרת.

תחת הכותרת ''לך כנוס את כל היהודים'', כותבים גדולי ישראל: "בשל המצב הקשה השורר בארצנו, ובשל גזרות השמד הרוחני המאיימות על בחורי החמד ואברכי הכוללים, וכבר אמרו חכמים גדול המחטיאו יותר מן ההורגו.

"ועקב ביזיון הקודשים אשר נכלאים, בחורי חמד ועמלי תורה, בבתי כלא מטונפים בזוהמת תאוות העולם ביד אדונים קשים ואכזריים בסיבת היותם לומדים תורה כאן בארץ הקודש, אוי לאוזניים שכך שומעות, אוי לעיניים שכך רואות, אוי לנו שכך עלתה בימינו, ובשל חובת המחאה המוטלת על כל איש ואיש מישראל שיראת ה' נגעה בליבו שלא נתפס ח"ו על עוון אנשי הדור.

"הננו קוראים בזאת לכל בני התורה, אברכים ובני הישיבות הי"ו, וכל אחד ואחד מישראל שיראת ה' בליבו, לבוא ולהשתתף בעצרת הענק ברחובה של עיר הקודש בני ברק, על פני הרחובות אשל אברהם ורבינוב. ביום שני י"ד בתמוז בשעה 21:30. חובה קדושה על כל אחד ואחד להשתתף. איש בל יעדר".

כזכור, בשבוע שעבר הראש"ל הגר"י יוסף מסר מסר מוקלט לתלמידי הישיבות העצורים בכלא הצבאי ותקף את העובדה שכל העצורים במעצרים היזומים הם מבני עדות המזרח.

דבריו המלאים של הראש"ל: "אני מחזק בזה את כל המשתתפים במחאה נגד השלטונות, במה שמצרים את צעדיהם של בני התורה ורודפים אותם. עוצרים תלמידי חכמים, אברכים, בני ישיבות. לצערנו הרב, בעיקר ספרדים. יש כאן גזענות מובהקת, משפילים אותם.

"אוי לנו שדווקא בממשלת ימין ימין יש כאלו גזרות על בני התורה, ועל האברכים ועל התורה הקדושה. שלא תהיה קפידא מן השמיים, צריכים למחות על כבודה של תורה. אנחנו מוחים בזה מחאה גמורה על ביזיון התורה.

"אנחנו מבקשים מכל השלטונות, לא סומכים על אלו שנמצאים בפוליטיקה, ימינם ימין שקר, אנחנו לא סומכים על השלטונות, אנחנו מבקשים מהם: תרפו ידיכם מתלמידי חכמים, תרפו ידיכם מבני התורה הספרדים. תעזבו אותנו לנפשנו, נשב נעסוק בתורה.

"מי שעוסק בתורה פטור מללכת לצבא, וגם מי שלא עוסק בתורה, לאיזה צבא ילך? לכזה צבא חילוני ילך? תחזקו ותאמצו, השם עמכם גיבורי החיל".