משבר חריג ולא צפוי מאיים בימים אלו על מערך פינוי הגניזה ברחבי העיר בני ברק, ועלול להוביל בתוך ימים ספורים להצטברות של הררי גניזה ברחובות העיר החרדית.

על מתקני הגניזה הפזורים בבני ברק נתלו בימים האחרונים מודעות דרמטיות, המתריעות בפני התושבים כי החל מהשבוע תופסק לחלוטין אסיפת שקי הגניזה. הרקע להשבתה: עיקולים קשים שמטילה עיריית בני ברק על הגוף המפעיל את מערך הפינוי העירוני.

מבירור מיוחד שערך "כיכר השבת" עולה כי שורש הבעיה נעוץ בנוהל פינוי השקים. בשנים האחרונות נהגו פקחי העירייה לרשום דוחות למשאיות שפינו את הגניזה, בשל חסימת נתיבי תנועה בזמן העמסת השקים הכבדים. עם זאת, מאחר שמדובר בשירות חיוני מאין כמוהו לציבור ובמצווה רבת חשיבות, היו מנהלי מערך הגניזה פונים באופן קבוע ללשכת ראש העיר, ושם היו מבטלים את הדוחות בהבנה הדדית.

אלא שלטענת גורמים המעורים בפרטים, בתקופה האחרונה חל שינוי דרסטי במדיניות בלשכה. לדבריהם, עיריית בני ברק מסרבת כעת בתוקף לבטל את הדוחות שנרשמו למשאיות הפינוי, ואף דורשת את תשלום כלל הדוחות שנצברו לאורך זמן. חמור מכך: העירייה אף פתחה בהליכי עיקול בפועל נגד הגוף המפעיל.

בתגובה לצעד החד-צדדי של העירייה, החליטו מפעילי מערך הגניזה לשבור את הכלים ולהשבית לחלוטין את פינוי הגניזה בעיר. לטענתם, המהלך נועד להמחיש בצורה ברורה לבכירי העירייה כי ללא פעילותם המסורה, לא ניתן יהיה להתמודד עם כמויות הגניזה המצטברות ברחבי בני ברק, ובכך להביא סוף סוף לביטול הדוחות והעיקולים.