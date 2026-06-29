כיכר השבת
בשל דוחות ועיקולים

דווקא בעיר התורה: סערת הגניזה בבני ברק שתשאיר את ספרי הקודש ברחוב

משבר חריג מאיים על ניקיון עיר התורה והחסידות בני ברק וכבוד הספרים • משאיות הפינוי חטפו דוחות על חסימת נתיבים, המדיניות בלשכת ראש העיר השתנתה והחלו הליכי עיקול • המפעילים זועמים והשביתו את המערך: "שהעירייה תתמודד עם הררי הגניזה ברחובות" • עיריית בני ברק בתגובה ל'כיכר השבת': "בודקים" (חרדים)

9תגובות
גניזה בבני ברק (צילום: כיכר השבת)

משבר חריג ולא צפוי מאיים בימים אלו על מערך פינוי הגניזה ברחבי העיר , ועלול להוביל בתוך ימים ספורים להצטברות של הררי גניזה ברחובות העיר החרדית.

על מתקני הגניזה הפזורים בבני ברק נתלו בימים האחרונים מודעות דרמטיות, המתריעות בפני התושבים כי החל מהשבוע תופסק לחלוטין אסיפת שקי הגניזה. הרקע להשבתה: עיקולים קשים שמטילה עיריית בני ברק על הגוף המפעיל את מערך הפינוי העירוני.

גניזה בבני ברק (צילום: כיכר השבת )

מבירור מיוחד שערך "כיכר השבת" עולה כי שורש הבעיה נעוץ בנוהל פינוי השקים. בשנים האחרונות נהגו פקחי העירייה לרשום דוחות למשאיות שפינו את הגניזה, בשל חסימת נתיבי תנועה בזמן העמסת השקים הכבדים. עם זאת, מאחר שמדובר בשירות חיוני מאין כמוהו לציבור ובמצווה רבת חשיבות, היו מנהלי מערך הגניזה פונים באופן קבוע ללשכת ראש העיר, ושם היו מבטלים את הדוחות בהבנה הדדית.

אלא שלטענת גורמים המעורים בפרטים, בתקופה האחרונה חל שינוי דרסטי במדיניות בלשכה. לדבריהם, עיריית בני ברק מסרבת כעת בתוקף לבטל את הדוחות שנרשמו למשאיות הפינוי, ואף דורשת את תשלום כלל הדוחות שנצברו לאורך זמן. חמור מכך: העירייה אף פתחה בהליכי עיקול בפועל נגד הגוף המפעיל.

בתגובה לצעד החד-צדדי של העירייה, החליטו מפעילי מערך הגניזה לשבור את הכלים ולהשבית לחלוטין את פינוי הגניזה בעיר. לטענתם, המהלך נועד להמחיש בצורה ברורה לבכירי העירייה כי ללא פעילותם המסורה, לא ניתן יהיה להתמודד עם כמויות הגניזה המצטברות ברחבי בני ברק, ובכך להביא סוף סוף לביטול הדוחות והעיקולים.

גניזה בבני ברק (צילום: כיכר השבת)
גניזה בבני ברק (צילום: כיכר השבת)
גניזה בבני ברק (צילום: כיכר השבת)

אם לא יימצא פתרון למשבר בימים הקרובים, קיים חשש כבד כי מתקני הגניזה ברחבי העיר יתמלאו במהירות הבזק, דבר שעלול ליצור מפגע תברואתי ורוחני קשה, ולפגוע אנושות בשירות הניתן לתושבים.

גורמים המעורים בנושא מקווים כי בימים הקרובים יתקיימו מגעים קדחתניים בין הצדדים במטרה להביא לפתרון המשבר ולחידוש הפינוי הסדיר.

פנינו לעיריית בני ברק לבקש את תגובתם, וזו לשון התגובה שקיבלנו מהעירייה: "אנו בודקים את הנושא".

גורם בעיריית בני ברק אמר ל'כיכר השבת' כי "עלות ההדפסה של מודעות צבעוניות בניסיון להלך אימים, כנראה גבוהה יותר מהחוב עצמו. עדיף להשקיע את האנרגיה - והרבה פחות כסף - בכיסוי חוב של 500 שקלים לקופת העירייה ולחזור לעבוד לתועלת הציבור".

בני ברקשביתהעיריית בני ברקגניזה

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7
אל תפנו את הגניזה. שהעיריה תתמודד.
חרדית
אפשר להעביר את הגניזה לעירייה שם ודאי ימצאו פתרון
...............
6
בושה וחרפה.
רק לא ג ושס
מה קשור ג ושס לעיריה המושחטת אסור להצביע לעיריה הזאת
בן משה
5
העיריה מרושתת במצלמות עצוב מאוד יזההו עוברי חוק .יש עוד דברים קשים של החמרות מצד העיריה לכן צריך להתפלל שלא יהיה סבב נוסף של טילים אוי לנו ממידת הדין לא לשכוח שהיה קורבן בעיר ויז בתמוז השם ירחם עלינו
אלמוני
4
מלבד הבעיה ספציפית, האמת שחייבים למצוא פתרון הלכתי בעניין כמויות אדירות של עותקים עם דבר תורה וכדומה. הזמנים השתנו וכבר אין גניזה לא כאן ולא בחו'ל שיכולה להכיל כמויות אדירות בגניזה.
חיים אליעזר
3
3 אלף לארוחה יומית אז אין כסף לגניזה
3 אלף לארוחה יומית אז אין כסף לגניזה
2
העיריה הכי מרושעת בארץ. מחפשת איך לחלוב כסף מאנשים פשוטים ללא חמלה וללא שום ויתורים. יקוב הדין את ההר. ויה"ר שכל הרשעה כרגע תאבד.
מושחתים
1
מר זייברט היקר! אתה ממש בושה לעיר שלנו אינך מתאים לייצג אותנו כראש עיר דבר שני בכל עיר בארץ כגון רמת גן תל אביב כל אדם שזורק גניזה לא משלם אגורה ולנה? כי העירייה משלמת את הפינוי ופה שאין לתושבים שקל אתה גובה עוד ועוד ועוד כסף ממש בושה נ.ב מי שמסכים איתי שיסמן לייק
בדויי

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