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רגעים מכוננים

המהפכה השקטה בעדה התימנית; 13 רבנים הוסמכו להורות הלכה בישראל

במעמד מרגש בהשתתפות רבנים ודיינים עוטרו 13 מורי הוראה בכתר ה'יורה יורה' לאחר שעמדו בכור המבחן בהלכות טהרת המשפחה • סיקור ותיעוד (חרדים)

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מעמד 'יורה יורה' בהמאורות (צילום: נועם אליהו)

בבית ההוראה 'המאורות' שבבני ברק נרשם השבוע רגעים מכוננים, עם הכתרתם של 13 מורי הוראה חדשים, שקיבלו את הסמכתם ל'יורה יורה' בהלכות טהרת המשפחה. זאת לאחר סדרת מבחנים מקיפה לצד שיעורים עיוניים ומעשיים, תחת הכוונתו והנהגתו של הגאון רבי ברוך עוקשי, רב מרכז העיר אלעד.

במעמד המרומם נטלו חלק נשיא בית ההוראה הגאון רבי יהורם יפת, ואב"ד תל אביב וראש בית המדרש 'בית אבי צמח' הגאון רבי אבירן יצחק הלוי, אשר נשאו דברים בפני האברכים וחיזקו אותם בדרכם החדשה בהעמדת טהרתם של ישראל לדורי דורות.

את המעמד הנחה בטוב טעם מנהל בית ההוראה 'המאורות' וחבר מועצת העיר מודיעין עילית, הרב משה יפת. בדבריו עמד על ההתפתחות המשמעותית של בית ההוראה, וציין כי רק בחודש שבט אשתקד הוסמכו עשרה רבנים נוספים, המשתלבים כיום במתן מענה הלכתי בכל חלקי השולחן ערוך לכל דורש ומבקש. כשבסיום דבריו, הכריז על פתיחת מחזור נוסף להכשרת אברכים תלמידי חכמים להוראה בהלכות טהרת המשפחה, אשר ייפתח בעז"ה בזמן החורף הבעל"ט.

מעמד 'יורה יורה' בהמאורות (צילום: נועם אליהו)
מעמד 'יורה יורה' בהמאורות (צילום: נועם אליהו)
מעמד 'יורה יורה' בהמאורות (צילום: נועם אליהו)
מעמד 'יורה יורה' בהמאורות (צילום: נועם אליהו)
מעמד 'יורה יורה' בהמאורות (צילום: נועם אליהו)
מעמד 'יורה יורה' בהמאורות (צילום: נועם אליהו)
מעמד 'יורה יורה' בהמאורות (צילום: נועם אליהו)
מעמד 'יורה יורה' בהמאורות (צילום: נועם אליהו)
מעמד 'יורה יורה' בהמאורות (צילום: נועם אליהו)
מעמד 'יורה יורה' בהמאורות (צילום: נועם אליהו)
מעמד 'יורה יורה' בהמאורות (צילום: נועם אליהו)
מעמד 'יורה יורה' בהמאורות (צילום: נועם אליהו)
מעמד 'יורה יורה' בהמאורות (צילום: נועם אליהו)
מעמד 'יורה יורה' בהמאורות (צילום: נועם אליהו)
מעמד 'יורה יורה' בהמאורות (צילום: נועם אליהו)
מעמד 'יורה יורה' בהמאורות (צילום: נועם אליהו)
מעמד 'יורה יורה' בהמאורות (צילום: נועם אליהו)
מעמד 'יורה יורה' בהמאורות (צילום: נועם אליהו)
מעמד 'יורה יורה' בהמאורות (צילום: נועם אליהו)
יורה יורהמינוי דייניםהמאורותהרב יהורם יפתהרב אבירן יצחק הלויהרב ברוך עוקשימשה יפת

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אשריהם של האברכים שיעלו מעלה מעלה. רק לא הבנתי למה צריך לעשות כולל רק לעדה התימנית? כל בני לומדים בכוללים שיש את כל העדות
דוד

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