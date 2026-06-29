כיכר השבת
אירועי השיא של בבא־דע: 

מאות תלמידים הציגו רובוטים, רחפנים ופתרונות טכנולוגיים בתחרויות הארציות

עמותת "בבא־דע", מיסודו של פרופ' אמנון שעשוע, מציינת בימים אלו את שיא הפעילות לשנת הלימודים תשפ"ו בסדרת אירועים המציגים את תוצרי הלמידה של אלפי תלמידים מהחברה החרדית. בשבוע שעבר התקיימה בקריה הלאומית לארכיאולוגיה בירושלים תחרות הרובוטיקה והחקר הארצית לתלמידי כיתות ה'–ח'. ובשבוע שלפניו התקיימו האקתון לפיתוח אפליקציות לתלמידי ישיבות ותחרות רובוטיקה וחקר לבנות; בשבועות הקרובים יתקיימו אירועי סיום לתכניות נוספות עבור מאות תלמידי כיתות ב'–ד' בתלמודי התורה ברחבי הארץ (חרדים)

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אירועי השיא של בבא־דע: מאות תלמידי תלמודי תורה הציגו רובוטים, רחפנים ופתרונות טכנולוגיים בתחרויות הארציות (צילום: באדיבות המצלם)

התחרות אתמול חתמה את עונת "עתיקוטק" – תכנית ייחודית של בבא־דע המחברת בין ארכיאולוגיה של ארץ ישראל, מדעים, רובוטיקה, כלי בינה מלאכותית וטכנולוגיה ברוח חרדית־ערכית ומפוקחת. לאורך השנה למדו התלמידים לחקור, לתכנן ולפתח פתרונות חדשניים לאתגרים מן העולם האמיתי, תוך פיתוח חשיבה יצירתית, עבודת צוות ומיומנויות טכנולוגיות.

במהלך האירוע הציגו התלמידים פרויקטי חקר, התחרו במשימות רובוטיקה והציגו את תוצרי השנה בפני צוות שופטים מקצועי, שהורכב ממתנדבי התעשייה האווירית. לצד התחרות התקיימה הדגמת הטסה של בוגרי מסלול הרחפנים של בבא־דע, אשר השלימו במהלך השנה קורס ייעודי, הוציאו רישיון מטיס רשמי והציגו את יכולותיהם.

בפרס האליפות זכתה השנה קבוצה מגני תקווה, שזכתה בתואר לראשונה בתולדותיה לאחר שגברה על קבוצות ותיקות ומנוסות. ההישג בלט במיוחד לאור האתגרים שליוו את פעילות הקבוצה במהלך השנה, והעיד על התמדה, עבודת צוות ויכולת להתמודד עם אתגרי התקופה.

פרויקט החקר של הקבוצה עסק בפיתוח רובוט ייעודי לחקר מערות, חללים תת־קרקעיים ותעלות צרות שבהם קיימת סכנה לכניסת אדם. הרובוט משלב יכולות תנועה בתנאי שטח מורכבים, מצלמה מבוססת בינה מלאכותית לזיהוי ממצאים ארכיאולוגיים ויכולות תיעוד ואיסוף – דוגמה לחשיבה חדשנית ולשילוב בין טכנולוגיה, ארכיאולוגיה ויכולת פתרון בעיות.

בפרס תכנון הרובוט זכתה קבוצה מבית שמש, ובפרס החדשנות זכתה קבוצה מירושלים שפיתחה פתרון טכנולוגי מקורי במסגרת אתגרי החקר של עונת "עתיקוטק".

לדברי מיכל איבגי, מנכ"לית עמותת בבא־דע:

"דווקא בשנה מורכבת של מלחמה, שיבושים ואתגרים ברצף הלימודי, בחרו התלמידים להמשיך להגיע, לחקור, לבנות ולעבוד יחד. מאחורי כל רובוט, רחפן או פרויקט חקר עומדת שנה שלמה של התמדה, סקרנות ועבודת צוות של ילדי ישראל המובחרים. עבורנו זו אינה רק תחרות, אלא הוכחה שחינוך איכותי ושמור יכול להצמיח דור של צעירים, יוצרים ובעלי מסוגלות גבוהה – מתוך עולם הערכים של החברה החרדית."

בבא־דע פועלת זה למעלה מעשור להנגשת מדעים, טכנולוגיה וחדשנות לילדים ובני נוער בחברה החרדית. מדי שנה משתתפים בתוכניותיה אלפי תלמידים מכל רחבי הארץ, הלומדים רובוטיקה, רחפנים, פיתוח אפליקציות, חקר ויזמות, במסגרת חינוכית המשלבת מצוינות טכנולוגית עם ערכים, זהות יהודית ופיתוח מיומנויות המאה ה־21.

אירועי השיא של בבא־דע: מאות תלמידי תלמודי תורה הציגו רובוטים, רחפנים ופתרונות טכנולוגיים בתחרויות הארציות (צילום: באדיבות המצלם)
רובוט
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