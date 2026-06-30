שיתוף פעולה אסטרטגי: מפגש עבודה מיוחד ורב רושם נערך בימים אלו בין צמרת הנהלת ארגון זק"א לבין סגל הפיקוד הנכנס של תחנת המשטרה הגדולה והדומיננטית במחוז 'לב תל אביב', במטרה להדק את הקשר המבצעי, לרענן את נהלי העבודה המשותפים ולייצר היכרות מעמיקה בין ראשי הארגון למפקדים החדשים האמונים על גזרת מרכז העיר.

המפגש, שנסוב סביב אתגרי השעה המורכבים והעבודה המשותפת בשטח, נועד להבטיח את המשך שיתוף הפעולה הפורה בין מתנדבי הארגון לבין כוחות המשטרה, הפועלים שכם אל שכם באירועי שגרה ובאירועי חירום מורכבים הדורשים רגישות ומקצועיות.

במפגש נטלו חלק מטעם משטרת ישראל מפקד תחנת לב תל אביב, נצ"מ רותם וסקר, סגנו סנ"צ אבי עופר, קצין האג"ם רפ"ק נתי יקוטי, וקצין החקירות רפ"ק יובל רום, כאשר אל סגל הפיקוד התלווה גם רב המחוז, רפ"ק הרב אליהו קב, המלווה מקרוב את הממשקים ההלכתיים והרגישים של הפעילות בשטח. בראש משלחת ארגון זק"א עמד המנכ"ל הרב צבי חסיד, קצין המבצעים יחיאל גולדמן, מפקד המשימות המיוחדות ערן קוזחי, ושורה של מתנדבים בולטים מצוות תל אביב המובילים את הפעילות היומיומית בגזרה.

בפתח הישיבה הציג מנכ"ל זק"א, הרב צבי חסיד, סקירה רחבה ומקיפה על אודות פריסת כוחות הארגון, מוכנות המתנדבים והפעילות הענפה המתבצעת בכל ימות השנה, תוך התמקדות באתגרים הייחודיים המאפיינים את גזרת תל אביב בשגרה ובחירום.

בהמשך, העלו המשתתפים משני הצדדים באופן ממוקד וענייני נקודות הטעונות שיפור והידוק, מתוך שאיפה משותפת לגשר על פערים לוגיסטיים ומבצעיים בשטח, לייעל את זמני התגובה ולשפר את סנכרון הכוחות בזירות השונות למען הצלחת מלאכת הקודש של מתנדבי זק"א.

הרב צבי חסיד, ציין כי "הקשר ההדוק והבלתי אמצעי בין מתנדבי זק"א לבין שוטרי ומפקדי תחנת לב תל אביב מהווה אבן יסוד בהצלחת הפעילות המורכבת בשטח. שיתוף הפעולה בינינו מבוסס על הבנה, אמון הדדי וערך עליון של כבוד המת. הפגישה הנוכחית מאפשרת לנו להציף בצורה פתוחה ועניינית את אותם ממשקים הטעונים דיוק, על מנת להבטיח שבזמן אמת נפעל יחד בצורה המקצועית והמהירה ביותר, מתוך כבוד הדדי למען המטרה המשותפת".

הדברים מצאו הד חם בקרב קציני התחנה, אשר הביעו הערכה מופלגת לפעילות המתנדבים. קצין האג"ם, רפ"ק נתי יקוטי, הדגיש את ההיכרות ארוכת השנים עם אנשי זק"א וציין כי דלתו פתוחה בפניהם תמיד לכל עניין וצורך מבצעי. קצין החקירות, רפ"ק יובל רום, הוסיף פן מקצועי משמעותי כאשר הבהיר כי נוכחותם של אנשי זק"א בזירות המורכבות מעניקה לו ולחוקרים תחושת ביטחון מוחלטת, והביע הוקרה רבה על מסירותם.

רב המחוז, רפ"ק הרב אליהו קב, הרחיב על החוסן שמעניק הארגון ואף העלה מקרים מן העבר בהם מתנדבי זק"א העניקו סיוע ותמיכה לשוטרים עצמם, כשהוא מציין כי העזרה המקצועית המושטת למשטרה היא חיונית, וללא אנשי זק"א "קשה לתאר כיצד המערכת הייתה מתמודדת עם אירועים רגישים אלו".

בסיומו של המפגש, ביקש מפקד התחנה נצ"מ רותם וסקר לחתום את הישיבה בדברים חמים ולבביים המופנים אל המתנדבים. נצ"מ וסקר ביקש מראשי המשלחת להעביר את הערכתו העמוקה והוקרתה של התחנה כולה לפעילותם המבורכת במגוון הרחב של התחומים והיחידות שבהם זק"א מסייעת למשטרה באופן שוטף. כמו כן, העלה מפקד התחנה מספר רעיונות מעשיים שמטרתם לשפר ולייעל את הפעילות המשותפת מול שוטרי התחנה בשטח, במטרה להפוך את שיתוף הפעולה בין ארגון זק"א למשטרת ישראל למודל של הצלחה ומקצועיות במרחב העירוני.