שני אירועים מדאיגים התרחשו בשבת בבוקר בבית שמש ובבני ברק, כאשר שלוש אחיות פעוטות פונו לבית החולים לאחר שבלעו כמות גדולה של תרופות, וילדה בת 6 נכוותה באורח בינוני ממיחם מים רותחים. ארגוני ההצלה מזהירים שוב את ההורים להקפיד על אחסון בטוח של תרופות וחומרים מסוכנים.

בשעות הבוקר של השבת הוזעקו תורני השבת של 'צוות הצלה' לבית בשכונת רמה ד' בבית שמש, בעקבות דיווח מדאיג על שלוש אחיות שצרכו כמות גדולה של תרופות. הפעוטות, בנות שנה, שנתיים ושלוש, נמצאו במצב מעורפל הכרה.

הפראמדיק נתי בן שמעון והחובשים קובי מרדר ויהושע גוטליב מ'צוות הצלה' מסרו: "כשהגענו למקום עם אמבולנסים של מד"א אותם אנו מאיישים, הכווינו אותנו לתוך בית, שם ראינו שלוש אחיות, פעוטות בנות שנה, שנתיים ושלוש מעורפלי הכרה, לאחר שלדברי בני משפחתן בלעו כמות גדולה של תרופות".

צוותי ההצלה העניקו לפעוטות סיוע רפואי ראשוני ופינו אותן באמצעות ניידת טיפול נמרץ ואמבולנס של מד"א במצב יציב להמשך טיפול בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים.

ילדה נכוותה ממיחם בבני ברק

באירוע נפרד שהתרחש בצוהרי השבת ברחוב הרב ברוט בבני ברק, נפצעה ילדה בת 6 באורח בינוני לאחר שנשפך עליה מיחם מים רותחים. הילדה נכוותה בפניה, בגפיה ובגבה.

יוסף ברוכים, חובש ותורן השבת של איחוד הצלה, מסר: "סיפרו לנו כי הילדה נכוותה בפניה, בגפיה ובגבה לאחר שנשפך עליה מיחם מים רותחים. בסיוע חובשים נוספים הענקתי לה טיפול רפואי ופיניתי אותה באמבולנס של איחוד הצלה לבית החולים שיבא בתל השומר להמשך קבלת טיפול רפואי כשמצבה מוגדר בינוני".

אזהרה דחופה להורים

בעקבות האירועים, יצאה אזהרה מחודשת להורים: "מזכירים שוב להורים להקפיד להניח תרופות וחומרים מסוכנים במקומות גבוהים ולהרחיק מהישג ידם של ילדים".

גם מאיחוד הצלה הדגישו את חשיבות הזהירות: "חשוב למקם את מיחם המים או הקומקום החשמלי במיקום שאין לילדים ו/או פעוטות גישה אליו. כמו כן מומלץ לדאוג שגם לכבל החשמל המוביל לקומקום או המיחם החשמלי לא תהיה גישה לילדים ו/או פעוטות".

האירועים מצטרפים לשורה של תקריות בטיחות שהתרחשו בשבועות האחרונים, ומדגישים את הצורך בערנות מתמדת של הורים לסכנות בתוך הבית.