המספרים נחשפים: הזינוק החרדי שלא כולם מכירים

במשך שנים, המילה "אקדמיה" נשמעה עבור רבים מבוגרי החינוך החרדי כמו דלת כבדה וסגורה. לא תמיד בגלל חוסר רצון, ולא בהכרח בגלל היעדר יכולת. פעמים רבות הסיבה הייתה פשוטה הרבה יותר: חוסר מידע.

מה באמת צריך כדי להתקבל ללימודים? האם בלי בגרות מלאה אין סיכוי? מה המשמעות של מכינה? האם מבחני חוץ יכולים להספיק? מה ההבדל בין מסלול לגברים למסלול לנשים? האם קיימות מלגות? איך יודעים לבחור מוסד לימודים מתאים? ובעיקר - איך מוודאים שהתחום שנבחר באמת יוביל לאופק תעסוקתי איכותי?

בדיוק בשאלות הללו מבקשת המועצה להשכלה גבוהה לעשות סדר. בשנים האחרונות פועלת המל"ג להנגשת ההשכלה הגבוהה לבוגרי החינוך החרדי, מתוך הבנה שהשכלה אקדמית הפכה במקרים רבים לתנאי בסיסי להשתלבות ולהתקדמות בשוק התעסוקה.

נתוני הלמ"ס מהשנים האחרונות מצביעים על תמונה ברורה: בקרב בוגרי החינוך החרדי, בעלי תארים אקדמיים משתלבים בתעסוקה בשיעורים גבוהים יותר, וגם רמת ההכנסה שלהם גבוהה באופן משמעותי בהשוואה לחסרי השכלה אקדמית.

הנתונים שמציגה המל"ג ממחישים את השינוי הגדול שכבר התרחש: בעקבות פעולות ות"ת ומל"ג להנגשת ההשכלה הגבוהה לבוגרי החינוך החרדי, לצד תהליכים שהתרחשו בתוך החברה החרדית עצמה, מספר הסטודנטים בוגרי החינוך החרדי יותר משולש במהלך העשור וחצי האחרונים - מכ-5,500 סטודנטים בתשע"א לקרוב ל-19,000 סטודנטים בתשפ"ה.

מתוך כלל הסטודנטים הללו, כ-3,000 לומדים כיום לתארים מתקדמים, וכ-200 דוקטורנטים משולבים במחקר. לצידם נמצאים כבר כ-67,000 אקדמאים בוגרי החינוך החרדי שסיימו את לימודיהם והשתלבו בשוק התעסוקה.

גם נתוני ההשתלבות בשוק העבודה בולטים: בוגרי התארים החרדיים מועסקים באחוזים גבוהים - מעל 85%. השכר הממוצע לשכירים מהמגזר החרדי בעלי השכלה אקדמית גבוה משמעותית מהשכר הממוצע בכלל הציבור החרדי - כפול בקרב גברים חרדים מועסקים, ופי 1.5 בקרב נשים חרדיות מועסקות.

הפער הגדול: לא תמיד יודעים מאיפה מתחילים

מאחורי המספרים הגדולים מסתתרת בעיה יומיומית ופשוטה: רבים אינם יודעים מהו הצעד הראשון.

יש מי שסבור שאם אין לו בגרות מלאה - האקדמיה סגורה בפניו. יש מי שמחזיקה בתעודת הוראה ואינה יודעת שהיא עשויה לפתוח עבורה אפשרויות רחבות יותר. יש מי שסיימה מבחני חוץ ואינה יודעת שהדבר עשוי לקצר עבורה את הדרך. ויש מי שמתחיל לברר, נחשף למידע חלקי או לא מדויק, ומתקשה להבין איזה מסלול באמת מתאים לו.

על רקע הצורך הגובר במידע ברור ומדויק, המועצה להשכלה גבוהה פועלת להנגיש לבוגרי החינוך החרדי תמונה רחבה ומעודכנת של מסלולי הלימוד, תנאי הקבלה, המכינות, המלגות ומעטפות הסיוע. הייחוד במידע שמפרסמת המל"ג הוא שהוא מגיע מגוף ממלכתי שמסתכל על כלל מערכת ההשכלה הגבוהה, ולא על מוסד לימוד אחד בלבד.

אבל לפני שנכנסים לפרטים הטכניים - מכינות, מבחנים, מלגות ותנאי קבלה - יש שלב אחד שמומלץ להכיר: ייעוץ מקצועי שמסייע לדייק את הבחירה עוד לפני תחילת הדרך.

לפני שבוחרים מסלול: תכנית "זרקור" של המל"ג

אחד המענים המרכזיים שמפעילה המל"ג עבור בוגרי החינוך החרדי הוא תכנית "זרקור" - ייעוץ וליווי אישי ללא עלות, בפריסה ארצית, שנועד לסייע למתעניינים באקדמיה לקבל החלטה מדויקת כבר בתחילת הדרך.

התכנית מסייעת לבדוק לא רק לאן אפשר להתקבל, אלא מה באמת מתאים: תחום הלימודים, מוסד הלימודים, תנאי הקבלה, הצורך במכינה או בהשלמות, אפשרויות למלגות, התאמה תרבותית ואופק תעסוקתי לאחר התואר.

החשיבות של "זרקור" היא בכך שהיא מסתכלת על התמונה המלאה של הסטודנט החרדי - הרקע הלימודי, היכולות, הצרכים האישיים והיעד המקצועי - ומסייעת להיכנס לאקדמיה בצורה מסודרת יותר, עם ידע ברור ותיאום ציפיות מראש.

הליווי אינו מסתיים בשלב הבחירה. רכזי ורכזות "זרקור" מלווים את הסטודנטים גם במהלך התואר, מסייעים בהתמדה בלימודים, בהכנה לשוק העבודה ובהכוונה להשמה בתעסוקה איכותית המותאמת לבוגרי החינוך החרדי.

אין בגרות מלאה? זו לא בהכרח סיבה לעצור

לאחר שלב הבירור והייעוץ, מגיעה שאלת תנאי הקבלה. עבור גברים רבים בוגרי החינוך החרדי, שאלת הבגרות היא אחד החסמים המרכזיים.

תעודת בגרות מלאה מהווה תנאי סף לקבלה ללימודים אקדמיים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. אבל גם מי שאין ברשותו בגרות מלאה אינו חייב לראות בכך סוף הדרך.

מסלולי המכינות הקדם-אקדמיות נועדו בדיוק למקרים הללו.

המסלול השנתי מיועד לבעלי בגרות חלקית או למי שסיימו בהצלחה את שלב ה"קדם-מכינה". המכינה מחולקת לשלושה תחומי דעת, בהתאם לתואר שאליו מבקשים להתקבל: מדעי הרוח והחברה, מדעי הטבע והחיים, והנדסה ומדעים מדויקים.

קדם מכינה

שלב ה"קדם-מכינה" מציע תוכנית הכנה ממוקדת ומותאמת, שנועדה להבטיח הצלחה ושילוב מיטבי במסלול המכינה השנתי. מסלול זה מיועד למועמדים שאינם עומדים בתנאי הסף לקבלה ישירה למכינה השנתית – כלומר מועמדים ללא 12 שנות לימוד, ללא תעודת בגרות כלל, או עם בגרות חלקית של פחות מ-7 יחידות לימוד. עבור רוב הגברים החרדים, שלב זה מהווה חלק מובנה ואינטגרלי מתהליך הרישום ברוב המוסדות, שבהם קיים מסלול רציף המשלב קדם-מכינה ומכינה שנתית יחד. מסלול מובנה זה אורך לרוב כשנה קלנדרית אחת בלבד, בהתאם למוסד הלימודים, ומייצר תהליך יעיל והדרגתי המעניק לסטודנטים את המעטפת ואת כל הכלים הנדרשים לקראת השתלבות מוצלחת בלימודי התואר.

מבחן מימ"ד: אפשרות להתחיל מהבית

מעוניינים להתחיל מהבית? הכירו את מבחן מימ"ד: ניתן ללמוד באופן עצמאי למבחן המימ"ד ובכך לוותר על שלב קדם-המכינה. עמידה בציון הסף של המבחן מאפשרת לכם קבלה ישירה למכינה השנתית.

עם זאת, חשוב להדגיש: הקבלה למכינה שנתית על בסיס מבחן מימ"ד אינה אוטומטית. כל מוסד מגדיר בעצמו את ציון הסף במבחן מימ"ד שאיתו ניתן להתקבל למכינה השנתית, וישנם מוסדות שאינם מכירים במבחן מימ"ד.

לכן, לפני שניגשים למסלול כזה, חשוב לבדוק מראש מול המוסד שאליו רוצים להתקבל האם הוא מכיר במבחן, ומהו ציון הסף הנדרש.

עבור מי שמתלבט אם להתחיל, מבחן מימ"ד יכול להיות דרך נוחה להתנסות, לבחון את הכישורים בזמן גמיש, ולהבין בצורה טובה יותר מהו המשך הדרך המתאים.

את המבחן ניתן לבצע במרכזים הארציים לבחינות והערכה - מאל"ו. קורסי הכנה למימ"ד ניתן ללמוד בחינם דרך אתר אשכולות.

לומדים מכינה במקום אחד - וממשיכים למקום אחר? חשוב לבדוק מראש

אחת הנקודות החשובות ביותר בתהליך היא ההכרה ההדדית במכינות. במקרים רבים ניתן ללמוד במכינה שנתית במוסד אחד, ולהשתמש בציונים כדי להתקבל למוסד אחר.

עם זאת, מדובר בנקודה שחייבים לבדוק מראש: ההכרה אינה אוטומטית.

ככלל, אוניברסיטאות מכירות במכינות של אוניברסיטאות, ומכללות מכירות במכינות של כלל המוסדות האקדמיים - בכפוף לתחום מסלול הלימודים. לכן, לפני שבוחרים מכינה, חובה לבדוק מול המוסד שבו רוצים ללמוד לתואר האם הוא מכיר במכינה שנבחרה.

זו בדיקה קטנה שיכולה לחסוך עיכובים, בלבול ועוגמת נפש בהמשך הדרך.

בעלי תעודת הוראה? ייתכן שהדרך קצרה יותר

גם לגברים בעלי תעודת הוראה - מורה מוסמך בכיר - קיימת אפשרות ייעודית. מי שמעוניין בתואר B.Ed בחינוך והוראה יכול להשתלב במסלול השלמה ייעודי וקצר, ולהיות זכאי לתואר אקדמי בתוך שנה עד שנתיים.

עבור מי שכבר עוסק בתחום החינוך וההוראה, מדובר במסלול שיכול להפוך ניסיון קיים והכשרה קודמת לתואר אקדמי מוכר, בפרק זמן קצר יחסית.

ומה לגבי נשים? כאן התמונה שונה - ולעיתים קצרה יותר

גם עבור נשים בוגרות החינוך החרדי קיימים כיום מסלולים ברורים, בהתאם לרקע הלימודי.

מי שיש בידה בגרות מלאה יכולה להשתלב במגוון רחב של תוכניות לימוד אקדמיות בכלל המוסדות האקדמיים בארץ.

מי שסיימה מבחני חוץ - סאלד - או שיש בידה בגרות חלקית המקבילה להם מבחינת מקצועות ויחידות לימוד, יכולה להירשם למכינה מקוצרת באורך של סמסטר אחד בלבד. המכינה מהווה תחליף לבגרות, ומאפשרת קבלה למגוון תארים במוסדות האקדמיים השונים.

בעלת תעודת הוראה - מורה מוסמך בכיר - פטורה ממכינה. תעודת ההוראה, בשילוב ציוני מבחני החוץ - סאלד, מהווה תחליף מלא לבגרות ומאפשרת הרשמה לתואר אקדמי בכל תחום שתבחר.

ואם המטרה היא תואר B.Ed בחינוך והוראה, ניתן להשתלב במסלול השלמה ייעודי וקצר ולהיות זכאית לתואר אקדמי בתוך שנה עד שנתיים.

גם מי שאין בידה בגרות מלאה או מבחני חוץ יכולה להיעזר במכינה קדם-אקדמית שנתית, שמעניקה את כרטיס הכניסה הנדרש ומכינה ללימודים הגבוהים.

יותר מ-100 תוכניות ייעודיות לחרדים

אחד השינויים המשמעותיים של השנים האחרונות הוא הרחבת התוכניות הייעודיות. כיום קיים מגוון רחב של תוכניות לימוד בתחומים רבים בכלל המוסדות האקדמיים בארץ, ובתוכן למעלה מ-100 תוכניות ייעודיות לחרדים.

התוכניות הללו נלמדות בפריסה ארצית, בהפרדה ובהתאמה תרבותית. המשמעות היא שלצד הדרישות האקדמיות, קיימת גם הבנה של הצרכים הייחודיים של בוגרי החינוך החרדי - החל מהפרדה, דרך ליווי מותאם, ועד מעטפת שמסייעת בהתמודדות עם המעבר לעולם לימודים חדש.

מה כדאי ללמוד? לא כל בחירה שווה בשוק העבודה

אחרי שאלת הקבלה מגיעה שאלה לא פחות חשובה: מה ללמוד.

מל"ג הגדירה סדרי עדיפות לתחומי הלימוד השונים. סדרי העדיפויות הללו מייצגים תחומים מוטי תעסוקה ונדרשים במשק. בחירה בתחום לימוד בעדיפות גבוהה עשויה להעניק יתרון בשוק התעסוקה, עדיפות בקבלת מלגת "טנא" ותמיכת מעטפת מוגברת מהמוסד האקדמי.

כלומר, הבחירה במסלול לימודים אינה רק שאלה של עניין אישי, אלא גם שאלה של אופק תעסוקתי. מי שבוחר תחום נדרש, עשוי לשפר את סיכוייו להשתלב בתפקידים איכותיים יותר ולהתקדם בהמשך הדרך.

המעטפת במוסד האקדמי: כדי להתרכז בלימודים בראש שקט

הכניסה ללימודים אקדמיים אינה מסתכמת בקבלה לתואר. עבור רבים, האתגר האמיתי מתחיל ביום הראשון ללימודים: פערים לימודיים, עומס מטלות, שפה אקדמית חדשה, צורך בהתמדה, ולעיתים גם שילוב בין לימודים, משפחה ועבודה.

מעבר לליווי במסגרת "זרקור", הוועדה לתכנון ותקצוב - ות"ת במל"ג - מתקצבת את המוסדות האקדמיים למתן סיוע ייעודי לסטודנטים בוגרי החינוך החרדי. התקציב נועד להעניק מעטפת מלאה בדרך לתואר: רכזים ייעודיים, שיעורי תגבור, תמיכה כלכלית ופעילויות חברתיות מותאמות.

המטרה ברורה: לאפשר לסטודנטים להתרכז בלימודים בראש שקט ככל האפשר.

הכסף לא חייב להיות החסם: אלה המלגות שכדאי להכיר

לצד האתגר הלימודי, קיים גם האתגר הכלכלי. כאן נכנסות לתמונה מלגות מל"ג/ות"ת.

מלגת "טנא" היא מלגת המל"ג לבוגרי החינוך החרדי בתואר ראשון, ובתארים שניים נבחרים. בחירה בתחום לימוד בעדיפות גבוהה עשויה לתת עדיפות בקבלת המלגה.

מלגת "מיל-גו" היא מלגת סיוע כלכלי של המל"ג לתלמידי תואר ראשון ולתלמידי המכינות בכלל המערכת האקדמית.

ללומדים במכינות הקדם-אקדמיות המוכרות על ידי המל"ג קיימת גם מלגת "ראויים לסיוע במכינה" - מלגה בגובה שכר הלימוד.

בנוסף קיימות מלגות הצטיינות לתלמידים מצטיינים בתואר שני מחקרי, תואר שלישי, בתר-דוקטורנטים וקליטת אנשי סגל חרדים במוסדות הלימוד האקדמיים.

במילים פשוטות: לפני שמוותרים בגלל עלות, חשוב לבדוק אילו אפשרויות סיוע קיימות, ולאילו מלגות ניתן להגיש בקשה.

ומה קורה אחרי התואר הראשון?

אחת המגמות המעניינות היא שבוגרי החינוך החרדי אינם עוצרים בהכרח בתואר הראשון. כיום כ-3,000 סטודנטים בוגרי החינוך החרדי לומדים לתארים מתקדמים, וכ-200 דוקטורנטים כבר משולבים במחקר.

עבור מי שסיימו תואר ראשון או נמצאים לקראת סיום, תואר שני יכול להיות צעד משמעותי קדימה. הוא לא רק "עוד תעודה", אלא דרך להתקדמות מקצועית, לפיתוח מומחיות, להשפעה ולשדרוג בשכר.

בפני מי ששוקלים תואר שני עומדות שתי דרכים מרכזיות.

הראשונה היא תואר שני עיוני, ללא תזה. זהו מסלול ממוקד שמעניק ידע מקצועי מעמיק וכלים פרקטיים. הוא מתאים במיוחד למי שמבקשים להתקדם מקצועית, לפתוח דלתות לתפקידים בכירים במגזר הציבורי והפרטי, ולשדרג את השכר.

הדרך השנייה היא תואר שני מחקרי, עם תזה. מסלול זה כולל כתיבת עבודה מחקרית עצמאית ומקורית, בליווי מרצה מומחה. התזה היא למעשה כרטיס הכניסה לעולם המחקר האקדמי, והיא תנאי הכרחי למי ששואפים להמשיך לדוקטורט.

לתואר מתקדם עשויים להיות כמה יתרונות מרכזיים: קידום מקצועי וכלכלי, אפשרות להתמודד על מכרזים ומשרות ניהול בכירות, פיתוח מומחיות בתחום, וגם פתיחת אופק אקדמי למי שמעוניינים לחקור, לחדש ואולי להשתלב בעתיד בסגל האקדמי.

החלטה נכונה מתחילה במידע נכון

הדרך להשכלה גבוהה עבור בוגרי החינוך החרדי הפכה בשנים האחרונות לברורה, נגישה ומותאמת יותר מאי פעם. יש היום מסלולי כניסה, מכינות, תוכניות ייעודיות, מלגות, ליווי אישי ואפשרויות לתארים מתקדמים.

מי שמחליטים לצאת לדרך יכולים לעשות זאת על בסיס מידע רחב יותר, כלים מדויקים יותר וליווי מקצועי כבר מהשלבים הראשונים. ייעוץ נכון ב"זרקור", בדיקה מוקדמת של תנאי הקבלה, בחירת תחום לימודים עם אופק תעסוקתי והיכרות עם המלגות ומעטפות הסיוע - כל אלה יכולים להפוך את ההחלטה למסודרת, מדויקת ובטוחה יותר.

בסופו של דבר, אקדמיה אינה רק שאלה של תואר. זו בחירה במסלול מקצועי, בתכנון עתידי ובהזדמנות לפתוח דלתות חדשות בשוק התעסוקה. וכשמגיעים אליה מוכנים, עם הידע הנדרש ועם הליווי המתאים, הדרך יכולה להיות ברורה הרבה יותר.