הילד התחיל ישיבה ומשהו מרגיש צולע? זאת הישיבה שתציל את הנער

המטרה אינה רק להשלים חומר לימודי, אלא להחזיר לנער את תחושת המסוגלות ואת האמונה שהוא יכול ללמוד ולהצליח ( צילום: יח"צ )

יש ילדים שהמערכת הרגילה פשוט לא מצליחה לפגוש אותם במקום שבו הם נמצאים. הם יכולים להיות חכמים, יצירתיים ובעלי כישורים רבים, אבל קשיים רגשיים, לקויות למידה או אתגרי התנהגות מקשים עליהם להשתלב במסגרת רגילה ולהביא לידי ביטוי את היכולות שלהם.

עבור נערים כאלה הוקמה "נתיבי נועם" בניהולו של הרב נחמן דובדבני, מסגרת ייחודית לנערים בגילאי 11-18, המעניקה מענה חינוכי, לימודי ורגשי מותאם. מדובר במסגרת הממוקמת בגבעת שאול הפועלת ללא פנימיה, מתוך ההבנה שכדי לעזור לנער להצליח, לא מספיק לדרוש ממנו להשתנות- צריך קודם להבין אותו, לזהות את הכוחות שלו ולבנות עבורו את הדרך המתאימה. מאחורי כל קושי יש ילד שמחכה שיבינו אותו. במוסד החינוכי שהינו חלק ממוסדות "מגן אברהם" בראשות הרב חיים פרקל, פועלות שש כיתות קטנות, המאפשרות יחס אישי והיכרות מעמיקה עם כל תלמיד. לצד הצוות החינוכי פועלים במקום מטפל רגשי צמוד, עובד סוציאלי ויועצת חינוכית, כחלק ממעטפת מקצועית שנועדה לתת מענה גם לקשיים שאינם נראים תמיד כלפי חוץ.

"אנחנו לא רואים דוחות - אנחנו רואים ילדים." הרב נחמן דובדבני, מנהל נתיבי נועם ( צילום: יח"צ )

גם בתחום הלימודי נעשית התאמה אישית. לצד לימודי הקודש מתקיימים לימודי חול ברמה התואמת את יכולותיו של כל תלמיד, ובהם מתמטיקה ואנגלית, עם מורים שמביאים איתם גישה אטרקטיבית וחווייתית ללמידה. המטרה אינה רק להשלים חומר לימודי, אלא להחזיר לנער את תחושת המסוגלות ואת האמונה שהוא יכול ללמוד ולהצליח.

העשייה ב"נתיבי נועם" אינה מסתיימת בכיתה. מערכת החוגים והתוכניות מעניקה לתלמידים אפשרויות לגלות תחומי עניין וכישרונות חדשים: ספורט וכדורגל, טיפול בבעלי חיים ואילוף כלבים, אמנות, שיעורי ספרות ועוד. אחד המוקדים הייחודיים הוא הקמפוס הקולינרי, שבו הנערים מתנסים בבישול ובאפייה ורוכשים מיומנויות מעשיות.

לפעמים המסגרת צריכה להתאים לילד.

מאחורי הפעילויות הללו עומדת מטרה רחבה הרבה יותר: בניית ביטחון עצמי ודימוי עצמי חיובי והכנה הדרגתית לחיים. הנערים לומדים להתמודד עם מסגרת, זמנים, היררכיה, אחריות ועבודה בצוות, לצד רכישת הרגלים ומיומנויות שיוכלו לשמש אותם בהמשך דרכם בעולם העבודה ובחיים העצמאיים.

לצד זאת, מקיימת אף תוכנית מסודרת לעיצוב התנהגות, המבוססת על קשר אישי עם הצוות, יעדים ברורים ומערכת תגמולים. במקום להתמקד רק במה שלא עובד, הצוות מחפש את הדרך לעודד כל הצלחה, גם אם היא קטנה, ולבנות ממנה את הצעד הבא.

הכול מתקיים בתוך מסגרת בעלת צביון חרדי ברור. בישיבה מקפידים על לבוש הולם, תספורת מתאימה ועל סביבת חיים חינוכית התואמת את עולם הערכים של התלמידים ומשפחותיהם.

"יש לי תלמידים שנכנסים לכאן עם דוחות מפחידים", משתף הרב נחמן דובדבני, מנהל הישיבה. "אבל אנחנו לא רואים דוחות - אנחנו רואים ילדים", הוא מספר. "אני זוכר תלמיד שהגיע אלינו אחרי שבמסגרת הקודמת שלו כבר הכירו אותו היטב ואת הקשיים שלו. המנהל של המסגרת הקודמת התקשר אלינו מדי פעם ושאל: 'נו, איך אתם מסתדרים?' הוא ממש נדהם לשמוע שהילד מתנהג בצורה נאותה, בלי בעיות יוצאות דופן.

בכל חודש הוא אמר לנו: 'חכו, חכו, עוד תראו שהבעיות יצוצו'. חיכינו חודש ועוד חודש, והבעיות פשוט לא הגיעו. הילד המשיך להתנהל בצורה טובה ולהצליח במסגרת.

"כי ברגע שמבינים שהרבה פעמים מאחורי קושי התנהגותי או לימודי יושב קושי רגשי, ונותנים מענה אמיתי לצרכים הרגשיים של הילד- כל ההתנהגות משתנה", מסיים הרב דובדבני. "פתאום הילד לא צריך להילחם במערכת, כי המערכת סוף סוף מבינה אותו."

לא כל ילד צריך להשתנות

הדברים הללו מקבלים משמעות מיוחדת דווקא בימים אלה, כאשר ב"נתיבי נועם" כבר נערכים לקראת פתיחת שנת הלימודים העשרים של הישיבה. לקראת השנה הקרובה נותרו מספר מקומות בודדים לקליטת תלמידים חדשים.

הקבלה למוסד החינוכי נעשית באמצעות ועדת זכאות של הרשות המקומית, בהתאם לקריטריונים הרלוונטיים.

"נתיבי נועם" מעניקה לבני נוער הזקוקים לכך מסגרת מותאמת, מקצועית ומקדמת, מסגרת שמסתכלת מעבר לקושי, רואה את הילד שמאחוריו ומעניקה לו את הכלים והאמונה כדי לגלות את הכוחות הטמונים בו.