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יוסי אליטוב מגיש:

אור החיים אקטואלי: מפת הדרכים לאלול | צפו

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': מזמור כ”ז בתהלים "לדוד ה’ אורי וישעי", הוא פס הקול של אלול | פעמיים ביום אנחנו אומרים אותו, אבל למעשה הוא מספר את סיפורו של החודש כולו. תחילה “ה’ אורי” - תאיר לי פנימה. תן לי לראות בלי מסכות היכן אני עומד ולאן עליי ללכת | אחר כך “וישעי” - עכשיו, כשהמפה פרושה, תן לי לנצח את מה שמרחיק אותי ממך. ולבסוף “מעוז חיי” - תן בי כוח להחזיק בדרך, לעלות ולהתחדש | וכשיהודי יודע מי מאיר לו, מי מושיע אותו ומי מחזיק אותו - “ממי אירא?(יהדות)

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אור החייםיוסי אליטובאור החיים אקטואלי

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