איך אפשר להיערך כבר היום להוצאה הגדולה שתגיע בעוד שנים - לא פעם אחת, אלא שוב ושוב, עם כל ילד שמגיע לפרקו?

מדובר באחת הדאגות הכלכליות המשמעותיות שמלוות את רוב ההורים בישראל. כולם יודעים שהחתונות יגיעו בעזרת ה', ושהסכומים שיידרשו יהיו משמעותיים, אבל כשמדובר בילדים קטנים ובאירועים שנראים עדיין רחוקים, לא תמיד פשוט לבנות כבר היום תוכנית שתיתן מענה לכל הילדים לאורך שנים.

עד היום, ההיערכות באמצעות גמ"ח דרשה לדאוג לצרף כל ילד בנפרד, לעקוב לאורך השנים ולוודא שכל ילד אכן צורף למסלול המתאים. במשפחה שהולכת וגדלה, בתוך עומס החיים, קל מאוד לדחות, לשכוח או לגלות מאוחר מדי שלא כל הילדים נכללו בתכנון.

כעת, מציע הגמ"ח המרכזי פתרון חדש שנועד לשנות בדיוק את זה: "כולנו כאחד", תוכנית משפחתית אחת לכל הילדים.

רוצים להבין איך תוכנית אחת יכולה לתת מענה לכל חתונות הילדים? לכל הפרטים על "כולנו כאחד" >>

מצטרפים פעם אחת וכל ילדי המשפחה, הקיימים וגם אלו שעוד יצטרפו בעזרת ה', נכללים בתוכנית. אין צורך לפתוח תוכנית חדשה בכל פעם שהמשפחה מתרחבת, לזכור לבצע רישום נוסף או לנהל מספר תוכניות במקביל. תוכנית אחת, תרומה חודשית קבועה ותכנון אחד שמסתכל מראש על המשפחה כולה.

אתם מחליטים כמה כסף מקבלים

גם גובה המימון לחתונות אינו אחיד לכולם. כל משפחה יכולה לבחור את הסכום שהיא מבקשת להעמיד לטובת כל חתונה: החל מ־40,000 ₪ ועד 400,000 ₪ ובהתאם למסלול שנבחר נקבעת הפקדה חודשית אחת וקבועה למשפחה.

לצד המימון כוללת התוכנית גם מענק כספי לכל ילד, שיכול להגיע עד 24,000 ₪ לילד, בהתאם למסלול הנבחר ונועד להפחית את סכום ההחזרים בפועל. הלוואות החתונה ניתנות ללא ריבית ונפרסות ל־100 תשלומים, כך שכבר בשלב התכנון ניתן להבין מה יהיה היקף המימון ומה צפוי להיות גובה ההחזר.

כמה אני יקבל לכל חתונה? בדקו את המסלול המתאים למשפחה שלכם >>

הסכום גדל עם השנים

חתונה שתתקיים בעוד עשרים או שלושים שנה צפויה לעלות יותר מחתונה שמתקיימת היום. לכן, לצד המסלול הרגיל, מציעה התוכנית גם מסלול "סכום גדל" שנועד לתת מענה לעליית המחירים לאורך השנים.

במסלול זה סכום המימון גדל ב־2% לשנה, כל שנה, החל מהחתונה הראשונה. כך, ככל שמתקדמים לאורך חתונות המשפחה, סכומי המימון לחתונות הבאות גדלים ומאפשרים לתכנן לא רק לפי המחירים של היום, אלא גם עם מבט לשנים קדימה.

תוכנית מותאמת למשפחה שלכם

כל משפחה שונה: במספר הילדים, בגילאים, ביכולת החודשית ובסכום שהיא רוצה להעמיד לכל חתונה. לכן נציגי הגמ"ח המרכזי בוחנים את הנתונים ומתאימים לכל משפחה את המסלול הנכון עבורה.

בדקו עכשיו מה המסלול המתאים למשפחה שלכם? >>