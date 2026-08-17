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פונה לבית החולים

בית שמש: פעוט בן שנתיים נכווה ממים רותחים; מצבו בינוני

פעוט כבן שנתיים נכווה ממים רותחים שנשפכו עליו בביתו ברמת בית שמש ג' | כוחות ההצלה העניקו לו סיוע רפואי ראשוני והוא פונה לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים כשמצבו מוגדר בינוני (חדשות)

1תגובות
הזירה בבית שמש (צילום: דוברות איחוד הצלה)

פעוט כבן שנתיים נכווה הבוקר (שני) ממים רותחים שנשפכו עליו בביתו ברחוב משה רבנו ברמת ג'.

כוחות ההצלה שהוזעקו למקום העניקו לו סיוע רפואי ראשוני ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים כשמצבו מוגדר בינוני.

משה סירוקה ושמואל רוזנברג חובשי איחוד הצלה שהגיעו ראשונים לזירה מסרו: "סיפרו לנו כי הפעוט נכווה כתוצאה ממים רותחים שנשפכו על פלג גופו התחתון. הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני ולאחר מכן הוא להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים כשמצבו מוגדר בינוני".

הזירה בבית שמש (צילום: דוברות צוות הצלה)

חובש בכיר ב'צוות הצלה' יהושע גוטליב מוסיף: "כשהגעתי למקום עם אמבולנס מד"א אותו אני מאייש, ראיתי פעוט כבן שנתיים בהכרה מלאה, עם כוויות מופשטות דרגה שנייה בגפיים העליונות והתחתונות, לאחר שלדברי בני משפחתו נכווה כתוצאה ממים רותחים שנשפכו עליו.

"יחד עם חובשים נוספים של מד"א הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני, והוא פונה על ידי אמבולנס של מד"א במצב יציב להמשך טיפול בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים".
בית שמשכוויותפעוט חרדי

1 תגובות

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1
יש להם טיפול אלטרנטיבי בבית שמש אצל אברימי קופ תמליצו להם
שמחה

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