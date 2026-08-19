פרק ג': בשני הפרקים הקודמים יצאנו למסע בעקבות אמרה עממית מוכרת: "באלול אפילו הדגים רועדים". גילינו שמקורה בנבואת הושע ("וְגַם דְּגֵי הַיָּם יֵאָסֵפוּ"), וכן בסוגיית הגמרא בקידושין (יג ע"א) המשווה את חומרת דור המבול לחומרת חטאי עריות – ומכאן התבטא המשגיח הגה"צ רבי מרדכי שוואב זצ"ל ממונסי: "אין אלול אפילו די פיש אין דער וואסער ציטערן".

בפרק השני הראינו שהאמרה הזו היא גם מציאותית: יהודי מזרח אירופה, שחיו בקרבה יומיומית לנהרות ועסקו במדגות, יכלו להבחין בעונת הסתיו בהתנהגות חריגה של הדגים - נדידה, קרבות טריטוריאליים, חפירת קנים. השערה זו, שהעלה ידידי הרב מרדכי יעקובוביץ, מצטרפת למסורת חז"לית עתיקה של למידה מהטבע.

בפרק הזה נרחיב את היריעה: אל מעבר לנהר אחד, ואל מעבר לגבולות היהדות.

הדגים שבים לא רעדו רק באגן נהר האלבה שבצ'כיה מול עיני היהודים של אותו המקום. מחקרים שנעשו על אוכלוסיות דגים במזרח תורכיה, בפולין, באגן הבלטי ובקרפטים הרומניים מתעדים דפוס דומה: ככל שמתקרבים לעונת הרבייה, כך גוברת הפעילות הנראית לעין של הדגים בנחלים - נדידה, קרבות טריטוריאליים בין זכרים, וחפירת קנים על ידי הנקבות שיוצרת מערבולות גלויות במים.

החוקר הנודע איגנאץ ברנשטיין (אספן אמרות כנף יידישאיות, ממייסדי הספרייה היהודית שליד בית הכנסת טלומצקה בוורשה) בשנת 1908 תיעד את הנוסח "ראש חודש אלול ציטערט אפילו א פיש אין וואסער", כינה את האמרה "פתגם ישן" - וייחס את מקורה לא לבית המדרש הגדול בעיר, אלא ליהודי העיירות הקטנות שחיו יום-יום בקרבת הטבע.