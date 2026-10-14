הגאון רבי בנימין חותה עם סיפורים מופלאים על מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל

הגאון רבי בנימין חותה עם סיפורים מופלאים על מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל

הפוסק הספרדי הגאון רבי בנימין חותה התמקד בשיעורו השבועי אמש (שלישי) בכולל חזון עובדיה במושב בן זכאי, בדמותו ומשנתו של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל לרגל יום ההילולא.

במהלך השיעור, חשף הרב סדרת סיפורים מופלאה על מרן ועדויות על מה שהתרחש לאורך השנים במחיצתו של מרן, להם היה עד.

מה הסוד שגם עולם הישיבות הספרדי היה נגד מרן זצ"ל כאשר בזמנו מי שהחזיק בישיבה ספר של הגר"ע יוסף - נזרק הביתה?

"לא מצאתי חידוש בהלכה של חכם עובדיה בכל ספריו", מדגיש הרב חותה ומבטיח כי "מי שיראה לי יקבל 1000 דולר".

הרב מספר גם על שתי חולצות שקיבל ממרן זצ"ל ועל השיעור שמסר הרב בפני שבעה אנשים, בלהט כמו בפני אצטדיון טדי מלא.

בהמשך, הרב חותה חושף את המסר מהשמים שקיבל מרן הגר"ע זצ"ל להוציא ספר לעולם שאף אדם לא העז להוציאו. וגם, כיצד הגיב מרן כשאמר לו: "כשאני קורא תשובה ב'יביע אומר' אין לי חשק יותר ללמוד".

לסיום, הרב מספר על המסר שקיבל מביתו של מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, בזמנו, שאם מרן יחזור בו בענין היתר מכירה - "נעשה אותו מלך", כלשונם.

צפו בשיעור המלא