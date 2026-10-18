מסע רוחני של קדושה והתעוררות: המקובל רבי נתנאל שריקי, העומד בראש מוסדות "תהילת שלום" בנתיבות, יצא בשבוע האחרון למסע תפילות מיוחד ברחבי אירופה בליווי למעלה מ-50 אברכים. המסע עבר בין ציוני גדולי ישראל בצ'כיה, בליטא ובפולין - מתפילות נרגשות ומרוממות ועד למעמד מטלטל במחנה ההשמדה מיידנק. במוקד המסע עמדו תפילות וזעקה לישועת הכלל, לשמירת חיילי צה"ל, ובקשת רחמים מול האיומים הנשקפים ממזרח והחשש מהתלקחות האש שוב בחזיתות השונות.

המסע עבר בין מוקדי הקדושה והמורשת היהודית באירופה. בין היתר פקדו האדמו"ר והאברכים את ציון המהר"ל מפראג, ציון הגאון מווילנא, ציון הרמ"א בקרקוב, ציון החוזה מלובלין וציון הרה"ק רבי אלימלך מליז'נסק זיע"א, לצד ציוני צדיקים נוספים. בכל אחד מהמקומות נשאו המשתתפים תחנונים לישועה, לרפואת הפצועים, ולביצור חומות הביטחון של יושבי ארץ הקודש אל מול גלי האיומים ממרחקים.

רגע של רטט וזיכרון נרשם בתאריך יום הטבח בשביעי באוקטובר, כאשר הגיעו המקובל והאברכים לציונו של הרמ"א בקרקוב. במקום נערכו תפילות מיוחדות לעילוי נשמת הנופלים והנרצחים באירועי שמחת תורה, מתוך תחושת שותפות עמוקה בכאבן של המשפחות.

אחד המעמדים המטלטלים והמרגשים ביותר נערך במחנה ההשמדה מיידנק שבפולין. המקובל והאברכים הגיעו אל המקום שבו נרצחו רבבות עמך בית ישראל על קידוש השם, התייחדו עם זכרם של קדושי השואה ונשאו תפילה מלב קורע לעילוי נשמותיהם – ומתוך גיא ההריגה זעקו לשומר ישראל שיגן על שארית ישראל, יפר את עצת אויבינו, וישפיע אהבת חינם וישועה שלמה על כל עמו.