המשטרה פשטה על הקהילה הברסלבית ביבניאל | החשד: נישואי קטינים

תיעוד מפעילות המעצרים ביבניאל, הבוקר - צילום: דוברות המשטרה תיעוד מפעילות המעצרים ביבניאל, הבוקר | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:52

במשטרת מחוז צפון התנהלה במהלך החודשים האחרונים חקירה סמויה שעניינה נישואי קטינים בניגוד לחוק שבוצעו בתוך קהילה קטנה וסגורה המשתייכת לברסלב, שעיקר פעילותה מתקיים במושבה יבניאל שבגליל התחתון.

הבוקר (רביעי) עם הפיכת החקירה לגלויה, פשטו עשרות שוטרים מהמחוז הצפוני ומשמר הגבול על יעדים המקושרים לקהילה, עיכבו לחקירה חברי קהילה שעוסקים בארגון החתונות החשאיות, בשידוך הקטינים ובקיום הטקסים שמבוצעים כאמור בניגוד לחוק וכן מספר קטינים שהתחתנו על פי החשד בחודשים האחרונים. במהלך ניהול החקירה, חשף צוות החקירה את שיטת ביצוע החתונות ממנה עולה כי רובן מתקיימות בשעות הבוקר בנוכחות מצומצמת של אנשים, ללא שיתוף מיקום הטקס עד ל"שעת השין" תוך מניעת צילום הטקס והכנסת מכשירי טלפון מחשש לתיעוד טקס הנישואין. לאחר טקס החופה, לרוב מתקיים אירוע נוסף לציבור הרחב במסווה של "מסיבת אירוסין" אליו מוזמנים כל קרוביהם של החתן והכלה. רגעים של דמעות: מפקד המרחב העניק לאלמנה את נשק הגיבור קובי אטינגר | 09:40 צפופים עם האימא: שוטר פתח את דלת הרכב ונדהם מהכמות שנדחסה בפנים קובי רוזן | 23.06.26 בתוך כך, במהלך חודש בפרואר האחרון, לאחר קבלת אינדיקציה בזמן אמת וכחלק מתוכנית החקירה, פשטו בלשי המחוז הצפוני על טקס נישואי קטינים שהתקיים בשעות הבוקר בבית ביישוב. במהלך הפעילות, זיהו השוטרים את בני הזוג לבושים בבגדי חתן וכלה ובחיפוש שביצעו במבנה אותרו בתוך ארון מרכזיית המים - כתובה, טבעות נישואין וכוס עטופה בנייר כסף.

פשיטת הבלשים על חתונת קטינים בחודש פברואר - צילום: דוברות המשטרה פשיטת הבלשים על חתונת קטינים בחודש פברואר | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 1:01

כחלק מהחקירה הוציאה היחידה החוקרת באמצעות בית המשפט צווים על מנת לאסוף מידע מבתי חולים בצפון וכתוצאה מפעולות אלו הגיעו החוקרים אל מעל 20 מקרים בשלוש השנים האחרונות בהם קטינות מהקהילה ילדו תינוקות בעת שעל פי רישומי משרד הפנים הן היו רשומות כרווקות בעת לידת התינוקות.

כאמור, הבוקר עוכבו לחקירה מספר רב של חשודים ובתוכם מספר קטינים שעל פי החשד התחתנו בחודשים האחרונים בתוך הקהילה וחקירת הפרשייה נמשכת.

סגן ניצב אבי עייש - ראש ענף החקירות במחוז צפון, מתייחס לחקירה - צילום: דוברות המשטרה סגן ניצב אבי עייש - ראש ענף החקירות במחוז צפון, מתייחס לחקירה | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:38

במשטרה אומרים כי "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות נגד כל עבירה הפוגעת בקטינים ובחסרי ישע, ובכלל זה עבירות הקשורות לנישואי קטינים בניגוד לחוק. החקירה שנוהלה בחודשים האחרונים במחוז הצפוני היא חלק ממאבק מתמשך למען שמירה על שלומם, בטחונם וזכויותיהם של קטינים. משטרת ישראל תמשיך לחקור נושא זה ביסודיות ובמקצועיות, בשיתוף כלל גורמי האכיפה והרווחה, במטרה להגיע לחקר האמת, למצות את הדין עם המעורבים ולמנוע את המשך התופעה".