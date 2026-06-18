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פרשן 'כיכר השבת' ישי כהן עלה אתמול (רביעי) למתקפה חריפה נגד אלימות המשטרה בהפגנת הקיצוניים בכביש 4, שם תועדו שוטרים משתמשים באלימות קשה ומיותרת נגד מפגינים שחסמו את הכביש. במהלך פודקאסט 'הזירה' עם אבי וידרמן, הציג כהן ביקורת נוקבת על התנהלות כוחות הביטחון.

"אלו היו תמונות מזעזעות של שוטרים אלימים ועבריינים", מסר כהן בחריפות. "כשאני צופה בתיעוד של שוטר מפנה מפגין מהכביש, לוקח אותו לשוליים, זורק אותו, ואז אחרי שהוא כבר בשוליים - השוטר מסתובב אליו ובועט לו לפנים? זו אלימות עבריינית! שוטר שמשתמש בכוח ובסמכות שלו כשוטר מול אזרח שלא יכול להגיב. שוטר כזה אין מקומו במשטרת ישראל". כהן התייחס גם לסוגיית האכיפה הבררנית בנושא חסימות כבישים. "אני נגד חסימות כבישים, של חרדים או מתנגדי רפורמה ומתנגדי ממשלה", הבהיר, "אבל ברגע שניצב בדימוס עמי אשד נרמל את חסימות הכבישים - כעת מותר לכולם, זה המחיר. היו שהפגינו נגד הרפורמה, כעת אלו מפגינים שמבחינתם מעצר לומדי תורה זה הדבר הכי גרוע ומסוכן במדינת ישראל". פרשן 'כיכר השבת' תקף את המוסר הכפול בתגובות הפוליטיות. "לא ייתכן האכיפה הבררנית הזו, לא ייתכן שהיום אתה רואה פוליטיקאים מהאופוזיציה תוקפים את דרעי וגפני שגינו את האלימות. 'זה הילדים שלכם', הם טוענים. אני זוכר את ח"כ נעמה לזימי מציתה אש בכביש, אתם מגנים?"

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כהן הדגיש את הפער בין העמדה הפומבית של הפוליטיקאים החרדים לבין המציאות בשטח. "הפוליטיקאים החרדים יצאו נגד האלימות למרות שהמפגינים האלו זה ציבור שמפגין נגד אריה דרעי וגפני, מבחינתם הפוליטיקאים החרדים גרועים יותר מסולברג וגלי בהרב מיארה", ציין.

כזכור, בעקבות האירועים הקשים בכביש 4, הודיעה המשטרה כי היא "רואה בחומרה רבה את התנהלותם של מפרי הסדר". מפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגרוף, הורה להשעות לאלתר מפעילות מבצעית את השוטר שתועד כשהוא בועט בפראות בפניו של מפגין חרדי. במשטרה הודו כי "יש שוטרים שפעלו שלא על פי הנהלים".

הסוגיה של אלימות משטרתית כלפי מפגינים חרדים אינה חדשה. כזכור, במח"ש סגרו לאחרונה את תיק החקירה נגד השוטרת לנא חליל שתועדה כשהיא בועטת במפגין מ"הפלג הירושלמי", לאחר שהתקבלה טענתה כי חסר חלק בו רואים אותה מותקפת. במקביל, בית משפט השלום בירושלים הרשיע את אותה שוטרת בעבירת תקיפה במסגרת הסדר טיעון.