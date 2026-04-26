"סנקציות מידיות"

שוב היועמ"שית נגד עולם התורה: דורשת להפסיק תקציבים לבני ישיבות

מכתב דרמטי של המשנה ליועמ"שית לשרי הממשלה: "הדיון חייב להסתיים בהחלטות אופרטיביות" • דרישה להטיל סנקציות כלכליות-אזרחיות נגד בחורי ישיבות | זעם בציבור החרדי: "ניסיון להרעיב משפחות" (חרדים)

היועצת המשפטית לממשלה שיגרה היום (ראשון) מכתב קשה לשרי הממשלה, בו עולה דרישה, כי הממשלה תקבל החלטות מעשיות על הטלת סנקציות כלכליות-אזרחיות נגד בחורי ישיבות שלא מתגייסים.

לפי המכתב, הייעוץ המשפטי לא יסתפק בדיבורים ריקים בישיבת הממשלה הקרובה. לימון מבהיר כי "הדיון שיתקיים היום בממשלה חייב להסתיים בקבלת החלטות אופרטיביות ובהנחיית משרדי הממשלה לפעול בהקדם האפשרי לקידום צעדים ממשיים ליישום חובת הגיוס".

דרישה להפסיק הטבות וסבסודים

המשמעות המעשית של המכתב היא דרישה ממשרדי הממשלה - ובראשם משרד העבודה, הרווחה והאוצר - למנוע הטבות, סבסודים ותמיכות מאלו שאינם מתגייסים. זאת כחלק מהניסיון להגביר את נתוני הגיוס באמצעות לחץ כלכלי על המשפחות החרדיות.

במסמך, סוקר לימון את השתלשלות העניינים בבג"ץ ומדגיש כי המועד שקבע בית המשפט חלף מזמן. הוא מצטט את דברי השופטים מהדיון האחרון, שם נאמר כי "פסק הדין הוא חלוט והוא מחייב כל אחד ואחד במדינת ישראל". המכתב מבהיר כי המדינה לא תוכל להמשיך ולגרור רגליים, וכי עליה להציג "פתרון אמיתי" ולא "בירוקרטיה" שתטביע את חובת הגיוס.

זעם בסיעות החרדיות: "רדיפה חסרת תקדים"

במפלגות החרדיות לא נותרו חייבים למשמע תוכן המכתב. גורם ביהדות התורה מסר ל'כיכר השבת': "מדובר בניסיון בוטה להפוך את שרי הממשלה לשוטרים נגד הציבור החרדי. במקום לחפש פתרונות בהידברות, הייעוץ המשפטי דוחף להרעבת משפחות ולפגיעה בלומדי התורה".

הלחץ המשפטי מגיע בעיתוי רגיש במיוחד, כאשר תנועת ש"ס כבר הציבה אולטימטום לפיו לא תצביע על תקציב המדינה אם לא יעבור בקריאה שנייה ושלישית. דובר התנועה, אשר מדינה, הבהיר בריאיון לקול ברמה: "החוק הזה הוא הדבר היחיד שיציל את עולם התורה".

קואליציה במבוי סתום

ישיבת הממשלה הקרובה צפויה להיות סוערת במיוחד. בעוד השרים החרדיים צפויים להתנגד בתוקף לכל החלטה הכוללת סנקציות ישירות, הלחץ מהכיוון המשפטי ומהמפגינים בחוץ מציב את הקואליציה במבוי סתום. השאלה המרכזית היא האם הממשלה תיכנע לדרישת היועמ"שית ותחל בקיצוץ קצבאות והטבות, או שתמצא דרך לעקוף את הדרישה.

כזכור, חברת הכנסת טלי גוטליב חשפה לאחרונה כי בדיון בבג"ץ נאמרו דברים קשים נגד עולם התורה, כאשר עורך דין הוקלט אומר שהם "יפרקו את עולם התורה בזחיחות ובשמחה". גוטליב טענה כי זו הסיבה האמיתית להוצאתה מהדיון.

4
אני חושב שכל זה לטובתינו זה מכניס בעל כורחינו את ההשקפה הנכונה על המדינה ועל הציונות אם רק נחיה עם ההשקפות הנכונות וניבדל לחלוטין מכל אבק ציוני לא נצטרך לכל הצרות האלו
יהודי
3
ריבונו של עולם, עד מתי?!😢
נח
עוד קצת,ישועת ה' כהרף עין.
יואל
2
רק נתניהו אשם במצב שנוצר !! סחבת סחבת סחבת ...
שיע
בא ניתן לו עוד צאנס עד שבועות....
יהודי
1
אם זה קורה הרבה לא יילכו להצביע לסיעות החרדיות כי רואים שהם לא עושות כלום.
שאול

