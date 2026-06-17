יו"ר סיעת ש"ס חה"כ ינון אזולאי תקף היום (רביעי) במליאת הכנסת את אלימות המשטרה הקשה שהופעלה במהלך פינוי הפגנת הפלג הירושלמי בכביש 4 סמוך לבני ברק. אזולאי, שצפה בתיעודים המזעזעים מהשטח, הבהיר כי מדובר ב"חציית כל קו אדום".

"אני מגנה כל אלימות, אבל מה שראינו היום מצד המשטרה, זו חציית כל קו אדום", הצהיר אזולאי מעל דוכן הכנסת. "לא ייתכן ששוטרים יפעילו כוח בלתי מידתי כלפי מפגינים".

אזולאי התייחס במיוחד לתיעוד המזעזע שבו נראה מפקד תחנת בני ברק, סנ"צ יובל שביט, גורר מפגין וקורע את מכנסיו. "התיעוד שבו נראה מפקד תחנת בני ברק גורר מפגין וקורע את מכנסיו, הוא מראה מזעזע שאסור לעבור עליו לסדר היום", אמר. "היה חסר רק שיירו להם בראש".

כפי שסוקר ב'כיכר השבת', המחאה הספונטנית שקיימו הבוקר אנשי פלג הרצ"פניקים של 'הפלג הירושלמי' בכביש 4 הסתיימה במראות חריגים ומזעזעים. המפגינים, שיצאו לחסום את ציר התנועה המרכזי במחאה על מעצרם של בני ישיבות שסירבו להתייצב בלשכות הגיוס, נתקלו בתגובה משטרתית קשה וברוטאלית במיוחד.

בתיעודים קשים שהופצו ברשתות החברתיות נראים שוטרים מפעילים כוח בלתי פרופורציונלי: מכין באלימות קשה, גוררים בפראות מפגינים שישבו על הכביש, בעוד מפגינים אחרים נראים מוטלים על הקרקע חבולים ומדממים על האספלט, כשבגדיהם קרועים לגזרים. על פי העדויות, במהלך הפינוי נעשה שימוש חריג ברימוני הלם שהושלכו באופן ישיר לעבר קבוצות מפגינים.