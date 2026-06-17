כיכר השבת
אלימות בלי פרופרציה

"היה חסר רק שירו להם בראש"; הח"כ מש"ס במתקפה חריפה נגד המשטרה

חבר הכנסת אזולאי מש"ס מגנה את האלימות הקשה במהלך פינוי ההפגנה • התיעוד המזעזע של השוטרים קורעים מכנסיים | קריאה לבן גביר ולמפכ"ל להתערב מיידית (חדשות חרדים)

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אזולאי תוקף במליאה
אזולאי תוקף במליאה| צילום: צילום: ערוץ כנסת

יו"ר סיעת חה"כ ינון אזולאי תקף היום (רביעי) במליאת הכנסת את אלימות המשטרה הקשה שהופעלה במהלך פינוי הפגנת הפלג הירושלמי בכביש 4 סמוך לבני ברק. אזולאי, שצפה בתיעודים המזעזעים מהשטח, הבהיר כי מדובר ב"חציית כל קו אדום".

"אני מגנה כל אלימות, אבל מה שראינו היום מצד המשטרה, זו חציית כל קו אדום", הצהיר אזולאי מעל דוכן הכנסת. "לא ייתכן ששוטרים יפעילו כוח בלתי מידתי כלפי מפגינים".

אזולאי התייחס במיוחד לתיעוד המזעזע שבו נראה מפקד תחנת בני ברק, סנ"צ יובל שביט, גורר מפגין וקורע את מכנסיו. "התיעוד שבו נראה מפקד תחנת בני ברק גורר מפגין וקורע את מכנסיו, הוא מראה מזעזע שאסור לעבור עליו לסדר היום", אמר. "היה חסר רק שיירו להם בראש".

כפי שסוקר ב'כיכר השבת', המחאה הספונטנית שקיימו הבוקר אנשי פלג הרצ"פניקים של 'הפלג הירושלמי' בכביש 4 הסתיימה במראות חריגים ומזעזעים. המפגינים, שיצאו לחסום את ציר התנועה המרכזי במחאה על מעצרם של בני ישיבות שסירבו להתייצב בלשכות הגיוס, נתקלו בתגובה משטרתית קשה וברוטאלית במיוחד.

בתיעודים קשים שהופצו ברשתות החברתיות נראים שוטרים מפעילים כוח בלתי פרופורציונלי: מכין באלימות קשה, גוררים בפראות מפגינים שישבו על הכביש, בעוד מפגינים אחרים נראים מוטלים על הקרקע חבולים ומדממים על האספלט, כשבגדיהם קרועים לגזרים. על פי העדויות, במהלך הפינוי נעשה שימוש חריג ברימוני הלם שהושלכו באופן ישיר לעבר קבוצות מפגינים.

מראות מההפגנות בכביש 4
מראות מההפגנות בכביש 4| צילום: צילום: יעקב הרשקוביץ

סיים את דבריו בקריאה ברורה לשר לביטחון לאומי ולמפכ"ל המשטרה דני לוי. "אני קורא לשר בן גביר ולמפכ"ל דני לוי להתערב באופן מיידי, לעצור את האלימות המשטרתית ולוודא שמקרים כאלה לא יישנו", הדגיש.

כזכור, השר בן גביר עצמו איים לעצור את השימוש ברימוני הלם בעקבות האירוע, והאשים את יו"ר ש"ס אריה דרעי ואת היועמ"שית. בתגובה, דרעי הזכיר לו כי "מי שהפעיל הבוקר אלימות קשה אינו היועמ"שית, אלא השוטרים הכפופים לך".

ממשטרת ישראל נמסר כי חמישה מפגינים נעצרו במהלך האירוע, ושמונה מפגינים קיבלו סיוע רפואי וחלקם פונו לבתי החולים. המשטרה הגדירה את חסימת התנועה סמוך לבני ברק כהפגנה בלתי חוקית.

מראות מההפגנות בכביש 4 (צילום: יעקב הרשקוביץ)

הפלג הירושלמי הוציא הודעה רשמית בה הם מאשימים את "משטרת בן גביר" ש"נוהגת באלימות משפילה וחסרת מעצורים, תוך שימוש באמצעים קשים ובשיטות מזעזעות". בפלג הבהירו כי "המטרה לא תושג" והוסיפו: "לא תצליחו לשבור איש באמצעות אלימות ושיטות כוחניות. אלו אנשים שבאו למסור את נפשם למען התורה ולומדיה".

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5
עכשיו נזכרו לדאוג לבני התורה? לא מצביעים שס
אהרון אברהמי
4
צודק ב100 אחוז וקדימה ליפעול נגד אלה שהכו
יוסף חיים
3
מה עם תביעות אישיות?
מישהו
2
יאללה תצעק על הדוכן ככל אוות נפשך כמה חודשים ואתה ממילא חוזר הביתה
אורח לרגע
1
אתם הבאתם את זה עלינו
חלם

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