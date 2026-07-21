דחוף ומסוכן: האזהרה של הרבנות והכבאות לימי בין הזמנים

הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר ( צילום: כבאות והצלה )

בצעד חריג וחסר תקדים, הרבנות הראשית לישראל והרשות הארצית לכבאות והצלה פרסמו הודעה משותפת ונוקבת לקראת תקופת בין הזמנים. הרב הראשי לישראל, הגאון רבי קלמן מאיר בר שליט"א, ונציב כבאות והצלה לישראל, רב-טפסר אייל כספי, מזהירים בחומרה יתרה מפני סכנות חיים ממשיות המאיימות על אלפי משפחות היוצאות לנופש.

במכתב מיוחד שפרסם הרב הראשי, הוא מבסס את דבריו על פסיקות הרמב"ם בהלכות רוצח ושמירת הנפש, ומדגיש כי החובה ההלכתית להתרחק מכל חשש סכנה מחייבת כל אדם לגלות אחריות מוחלטת לעצמו ולסובבים אותו. "שמירת הנפש היא מצוות עשה מהתורה", נכתב במכתב, "ועל כל אחד מאיתנו מוטלת האחריות להיזהר ולהזהיר אחרים".

מכתב הרב הראשי ( צילום: הרבנות הראשית )

הנחיות מחמירות לשמירת חיים "השופט סולברג משתמש בכסאו השיפוטי כדי לחנך אותנו ואת הרבנים שלנו" | צפו ישי כהן | 07:40 זעזוע בגני תקווה: חבר מועצה לשעבר גרש אברכים שאספו צדקה בערב תשעה באב חיים רוזנבוים | 08:35 ההודעה המשותפת כוללת שלוש נקודות מרכזיות שעליהן מושם דגש מיוחד. ראשית, נאסר באיסור מוחלט להיכנס למרחצאות ומקורות מים שאינם מוכרזים כבטוחים. הרבנות והכבאות קוראות לציבור להקפיד על כללי בטיחות מחמירים ברחצה בים, בנחלים, במעיינות ובבריכות, ולהישמע להנחיות המצילים בכל עת. שנית, ההנחיות מדגישות דרישה למשנה זהירות בעת הדלקת אש בשטחים פתוחים. על כל מי שמדליק מדורה או מנגל מוטלת חובה מוחלטת לבצע כיבוי מלא של האש טרם עזיבת המקום, כדי למנוע דליקות קטסטרופליות שעלולות לסכן חיי אדם ולהרוס שטחים נרחבים. כזכור, רק בשבוע שעבר פרצה שריפה קשה ביישוב חוות גלעד שהרסה עשרות בתים ועסקים, ושני חשודים פלסטינים נעצרו בחשד להצתה. שלישית, ההודעה כוללת קריאה חד-משמעית להורים לשמור מכל משמר על ילדיהם, לנהוג בזהירות מרבית בדרכים ולהישמע באדיקות להנחיות גורמי ההצלה. "הילדים הם נכס היקר ביותר שלנו", מודגש בהודעה, "ועלינו להקפיד על שמירתם בכל עת ובכל מקום".

אייל כספי ( צילום: כבאות והצלה )

ערבות הדדית יהודית

נציב כבאות והצלה לישראל, רב-טפסר אייל כספי, חיזק את דברי הרב הראשי והבהיר כי השמירה על חיי אדם והגנה על הטבע ורכוש הציבור אינן רק אמצעי זהירות טכני. "מדובר בביטוי עמוק לערבות הדדית יהודית", אמר הנציב, "וכל אחד מאיתנו אחראי לשלום וביטחון הזולת".

הנציב הוסיף כי כוחות הכבאות וההצלה נערכים לעונת הנופש בכוננות מוגברת, אך הדגיש שהאחריות העיקרית מוטלת על הציבור עצמו. "אנו קוראים לכל משפחה ולכל אדם לנהוג באחריות, להקפיד על כללי הבטיחות ולהישמע להנחיות", הוסיף.

הרבנות הראשית והכבאות קוראות לכלל הציבור לעבור את ימי החופשה בשלום, בבטחה ובבריאות איתנה, ומזכירות כי שמירת הנפש היא ערך עליון שאין להתפשר עליו בשום מצב.