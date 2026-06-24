עומסי תנועה | אילוסטרציה ( צילום: מאיר ועקנין, פלאש 90 )

היום (רביעי) בשעה 16:00, צפויה להתרחש אחת ממחאות הרכבים הגדולות והמאורגנות ביותר שנראו בציבור החרדי בשנים האחרונות.

הוועדה המארגנת פרסמה הלילה את מפת 20 מוקדי היציאה שמהם יצאו אלפי כלי רכב למסע מחאה ארצי נגד מעצר לומדי התורה, במה שמוגדר כיריית הפתיחה למאבק ממושך. במטה המאבק מעריכים כי כ-2,500 כלי רכב ישתתפו במפגן, כאשר היעד המרכזי הוא הכלא הצבאי בכפר יונה. ההיערכות הלוגיסטית מקיפה את כל רחבי הארץ, עם מוקדי יציאה בערים: אלעד, אשדוד, ביתר עילית, בית שמש, בני ברק, נוף הגליל, נתניה, מודיעין עילית, עמנואל, ערד, עפולה, צפת, קריית גת, רחובות, ירושלים, חיפה, טבריה, חצור ועוד.

הנחיות מפורטות לנהגים: נסיעה במהירות 50 קמ"ש

כדי להבטיח שהמחאה תתקיים באופן מסודר, הפיצה הוועדה המארגנת מסמך הנחיות מפורט לנהגים. על פי ההנחיות, המשתתפים נדרשים לנסוע במהירות אחידה של כ-50 קמ"ש לאורך המסלול, לשמור על מרחקי בטיחות כפולים מהרגיל, ולהימנע מעצירות פתאומיות בציר הנסיעה.

בנוסף, הנהגים נדרשים לעטר את רכביהם בשלטים ובדגלים, כאשר במוקדי היציאה יוצבו פעילים שיסייעו בהתקנת חומרי ההסברה. כלל המשתתפים התבקשו להתחבר לקו עדכונים ייעודי של מטה המחאה, דרכו יועברו הנחיות רשמיות ועדכונים בזמן אמת בנוגע למסלולים ולשינויים אפשריים.

במסמך מודגש כי המחאה מתואמת עם המשטרה וכי על הנהגים להימנע מעימותים, פרובוקציות או חיכוכים עם שוטרים ואזרחים. כמו כן נכתב כי אין ליזום חסימות כבישים או לבצע פעולות העלולות להוביל לעימותים בשטח.

אילוסטרציה ( צילום: טל גל\פלאש90 )

במשטרה שוקלים צעד דרמטי: הפניה לחניון מרוחק

במקביל להיערכות החרדית, גם משטרת ישראל משלימה את היערכותה למפגן. על פי גורמים המעורים בפרטים, במשטרה בוחנים למנוע מהשיירות להגיע עד למתחם כלא 10 בכפר יונה, ולהפנות אותן לחניון מרוחק מחוץ לעיר. השוטרים אף צפויים לחלק קנסות למי שינהג לאט, על פי הדיווחים.

גורם בכיר במשטרה מסר ל'כיכר השבת': "כמו שראינו בעבר בשיירות המחאה למען הרפורמה המשפטית ובמחאות למען החטופים, המשטרה מאפשרת מחאה אך מטילה מגבלות בהתאם לצורך. עדיין לא התקבלה החלטה סופית לגבי מחאת הרכבים, וכל האפשרויות נמצאות על השולחן".

במקביל, ראש עיריית כפר יונה, אלברט טייב, הודיע כי בכוונתו להוביל "חומה אנושית" שתמנע את כניסת המפגינים לעיר. "זה לא קשור לחרדים. בקואליציה יש גם את החרדים, זה קרה גם בעבר בהפגנה בפרשת שדה תימן. בשם הדמוקרטיה אי אפשר לסגור עיר. לא נאפשר לסגור אותה", טען. הוא הוסיף כי "נחסום את כפר יונה בשכונת גבעת אלונים ויפה נוף, אם אכן יהיו הפגנות".

אילוסטרציה ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

היערכות ארצית חסרת תקדים

לכל מוקד מונו רכזים מקומיים האחראים על תיאום הפעילות מול מטה המחאה הארצי והעברת הנחיות לנהגים. הוועדה המארגנת מסרה הלילה: "מפת הדרכים המצורפת משרטטת את נתיבי המהפכה הארצית, כאשר כל ריכוז עירוני הופך למוקד עוצמה עצמאי שיתחבר לשיירת ענק חסרת תקדים, המוכנה להשמיע קול זעקה שיהדהד מקצה הארץ ועד קצה".

במערכת התחבורה מעריכים כי אם אלפי כלי רכב אכן ישתתפו במחאה במקביל בעשרות צירים ברחבי הארץ, צפויים עומסי תנועה כבדים ושיבושים משמעותיים בתנועה. המחאה מתקיימת על רקע גל מעצרים של בני ישיבות ואברכים, ומהווה את אחת ממחאות הרכבים הגדולות שנראו בציבור החרדי בשנים האחרונות.