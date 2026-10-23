עצרת החיזוק מול כלא 10 ( צילום: קובי ישראל )

שמונה תלמידי ישיבות שוחררו הבוקר (שישי) מכלא 10, לאחר שריצו תקופות מעצר בגין אי־התייצבותם לגיוס לצה״ל. המשוחררים התקבלו בשערי הכלא במעמד מרגש, כשעשרות בחורים, בני משפחה וחברים המתינו להם בשירה ובריקודים.

בין המשוחררים: אליהו דבדה, תלמיד ישיבת ״אורחות מאיר״ בשכונת בית וגן, שריצה 16 ימי מעצר לאחר שנעצר בביתו בבאר שבע. מעצרו עורר גל של מחאות וגינויים מצד גדולי ישראל והציבור החרדי, וזכה לעצרת תפילה מיוחדת של תלמידי הישיבה מול שערי כלא 10. לצדו שוחררו: יקיר רלב״ג, תלמיד ישיבת חברון, שריצה 17 ימי מעצר לאחר שנעצר באילת; איתמר שוקר, שריצה 20 ימי מעצר לאחר שהוסגר בתחנת משטרה בירושלים; אוריאל אלנתנוב, שריצה 20 ימי מעצר לאחר שנעצר בנתב״ג; נהוראי דהאן, שריצה עשרה ימי מעצר לאחר שנעצר בנתב״ג בשובו מאומן; ישי סוגבקר, שריצה 20 ימי מעצר לאחר שנעצר בלשכת הגיוס בירושלים; אלחנן ניימן, חסיד חב״ד, שריצה 17 ימי מעצר; ואליה אוזרי, שהיה במעצר כחמישה שבועות לאחר שנעצר בשובו מאומן.

- צילום: דוד קשת 10 10 0:00 / 0:23 ( צילום: דוד קשת )

עם שחרורם נערך ביוזמת ארגון ״נותנים גב״ מעמד קבלת פנים בשערי כלא 10. עשרות בחורים, בני משפחה וחברים קיבלו את פני המשוחררים בשירה ובריקודים, והעניקו להם שי הוקרה על תקופת המעצר.

במקביל, בארגוני הסיוע מעדכנים כי 40 בחורים ואברכים נוספים יישארו לשהות בשבת בין כותלי הכלא הצבאי.

השחרורים מגיעים על רקע גל מעצרים נרחב של בני ישיבות בשבועות האחרונים. בתחילת החודש נרשם ניסיון מעצר של בן ישיבה בתחנת דלק בתל אביב, שהסתיים בחילוץ על ידי מאות בחורים שהגיעו למקום, חסמו את דרך נמיר ופצחו בריקודים על הכביש. באותה תקופה דיווחו ארגוני הסיוע על עשרות בחורים שישהו בהושענא רבה ובשמחת תורה בכלא 10.

- צילום: דוד קשת 10 10 0:00 / 0:36 ( צילום: דוד קשת )

בשבוע שעבר התקיימה גם עצרת מחאה חריגה של כאלף תלמידי תלמודי תורה של חסידות ברסלב, שהגיעו בעשרות אוטובוסים מכל רחבי הארץ לכלא 10 במטרה לזעוק על מעצרם המתמשך של אברכים ובחורי ישיבות. האירוע התארגן בברכתו ובמנהיגותו של זקן רבני ברסלב, הגאון הצדיק רבי יעקב מאיר שכטר.

( צילום: דוד קשת )

( צילום: דוד קשת )

( צילום: דוד קשת )

( צילום: דוד קשת )

( צילום: דוד קשת )