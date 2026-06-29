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ניסיון מעצר תלמיד ישיבה הסתיים בריקודים | עשרות מפגינים הוזעקו למקום, המשטרה הצבאית נסוגה

כוחות המשטרה הצבאית הגיעו לעצור בן ישיבה בביתו בעיר מעלה אדומים | עשרות הגיעו למקום והכוחות נסוגו | לאחר עזיבת הכוחות התברר כי תלמיד הישיבה שהה בישיבה בה לומד בירושלים | המפגינים פרצו בריקודי שמחה עם אחיו • צפו בתיעוד (חרדים)

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הריקודים לאחר עזיבת המשטרה הצבאית
הריקודים לאחר עזיבת המשטרה הצבאית| צילום: צילום: צבע שחור

ניסיון מעצר של בן ישיבה במעלה אדומים הסתיים הלילה (בין ראשון לשני) ללא מעצר, לאחר שעשרות מפגינים הגיעו למקום בעקבות התרעה של מערכת 'צבע שחור'.

כוחות המשטרה הצבאית שהגיעו לבית המשפחה ברחוב צמח השדה 11 עזבו את האזור, ובסמוך לבית החלו ריקודי שמחה.

האירוע החל סמוך לשעה 00:30, כאשר מערכת 'צבע שחור' דיווחה על ניסיון מעצר של בן ישיבה בבית משפחתו. כחצי שעה לאחר מכן עדכנה המערכת כי המשטרה הצבאית עזבה את המקום.

הריקודים בבית תלמיד הישיבה
הריקודים בבית תלמיד הישיבה| צילום: צילום: דוד מילר

ל'כיכר השבת' נודע כי בן הישיבה שאותו ביקשו הכוחות לעצור לומד כיום בישיבה בשכונת רמת אשכול בירושלים, ולא שהה בבית בזמן הגעת הכוחות. בבית שהה באותה עת אחיו, שצפוי להינשא בקרוב.

בעקבות הדיווח על ניסיון המעצר הגיעו למקום עשרות בני אדם במטרה למנוע את המעצר. לאחר שעזבו כוחות המשטרה הצבאית את המקום, התאספו המשתתפים בבית משפחת נגר ופתחו בריקודי שמחה, כשהם רוקדים עם אחיו החתן של בן הישיבה שנותר בבית.

בתיעוד שפרסם כתב כאן 11, דניאל גרובייס, נשמע אחד השוטרים אומר למארגני המחאה: 'תראה, לא הבאתי ניידת אחת, באתי לבד.' בתגובה השיבו לו המפגינים: 'כל הכבוד.'

ניסיון המעצר במעלה אדומים מגיע על רקע המתיחות הגוברת בין הסיעות החרדיות לבין ראש הממשלה בנושא החקיקה החרדית. כפי שדיווחה 'כיכר השבת', מזכיר הממשלה יוסי פוקס שיגר מכתב ליו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט, בו פירט את הצעת החוק שמטרתה למנוע את מעצרם של לומדי תורה תחת 'פיקוח אפקטיבי'.

במכתב ציין פוקס כי כתוצאה ישירה מפסיקת בג"ץ, נשללו כל תקציבי הישיבות שבהן לומדים תלמידים חייבי גיוס, ואף הוטלו עליהם ועל בני משפחותיהם סנקציות כלכליות שונות. בעקבות זאת, הייעוץ המשפטי לממשלה הורה לצה"ל לבצע מבצעי מעצרים תכופים בשיתוף משטרת ישראל.

גורם בכיר בסיעות החרדיות אמר ל'כיכר השבת' כי 'שבענו ממילים והבטחות. נתניהו ייבחן רק במעשים. כל עוד לא נראה מעשים - אף חוק לא יקודם בכנסת הנוכחית עד לפיזורה.'

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2
אולי הסיבה שהצבא זקוק להרבה חיילים.זה לא החרדים .אלא הגולים העצמיים ,שצה"ל נותן לעצמו.כמו פינוי גוש קטיף.הפקרת ביטחון העוטף לפני השביעי לאוקטובר,הפסקות של מלחמות באמצע וכו'. יש הרבה מדינות שהגיוס הוא בחירה.לא צריך לכפות גיוס .זה לא תורם לאף אחד.
לאה
1
מישהו הבין את הכתבה?המשטרה עזבה כי לא היה את מי לעצור
משה

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