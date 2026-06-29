הריקודים לאחר עזיבת המשטרה הצבאית - צילום: צבע שחור הריקודים לאחר עזיבת המשטרה הצבאית | צילום: צילום: צבע שחור 10 10 0:00 / 0:09

ניסיון מעצר של בן ישיבה במעלה אדומים הסתיים הלילה (בין ראשון לשני) ללא מעצר, לאחר שעשרות מפגינים הגיעו למקום בעקבות התרעה של מערכת 'צבע שחור'.

כוחות המשטרה הצבאית שהגיעו לבית המשפחה ברחוב צמח השדה 11 עזבו את האזור, ובסמוך לבית החלו ריקודי שמחה. האירוע החל סמוך לשעה 00:30, כאשר מערכת 'צבע שחור' דיווחה על ניסיון מעצר של בן ישיבה בבית משפחתו. כחצי שעה לאחר מכן עדכנה המערכת כי המשטרה הצבאית עזבה את המקום.

הריקודים בבית תלמיד הישיבה - צילום: דוד מילר הריקודים בבית תלמיד הישיבה | צילום: צילום: דוד מילר 10 10 0:00 / 0:30

ל'כיכר השבת' נודע כי בן הישיבה שאותו ביקשו הכוחות לעצור לומד כיום בישיבה בשכונת רמת אשכול בירושלים, ולא שהה בבית בזמן הגעת הכוחות. בבית שהה באותה עת אחיו, שצפוי להינשא בקרוב.

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בעקבות הדיווח על ניסיון המעצר הגיעו למקום עשרות בני אדם במטרה למנוע את המעצר. לאחר שעזבו כוחות המשטרה הצבאית את המקום, התאספו המשתתפים בבית משפחת נגר ופתחו בריקודי שמחה, כשהם רוקדים עם אחיו החתן של בן הישיבה שנותר בבית.

בתיעוד שפרסם כתב כאן 11, דניאל גרובייס, נשמע אחד השוטרים אומר למארגני המחאה: 'תראה, לא הבאתי ניידת אחת, באתי לבד.' בתגובה השיבו לו המפגינים: 'כל הכבוד.'

ניסיון המעצר במעלה אדומים מגיע על רקע המתיחות הגוברת בין הסיעות החרדיות לבין ראש הממשלה בנושא החקיקה החרדית. כפי שדיווחה 'כיכר השבת', מזכיר הממשלה יוסי פוקס שיגר מכתב ליו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט, בו פירט את הצעת החוק שמטרתה למנוע את מעצרם של לומדי תורה תחת 'פיקוח אפקטיבי'.

במכתב ציין פוקס כי כתוצאה ישירה מפסיקת בג"ץ, נשללו כל תקציבי הישיבות שבהן לומדים תלמידים חייבי גיוס, ואף הוטלו עליהם ועל בני משפחותיהם סנקציות כלכליות שונות. בעקבות זאת, הייעוץ המשפטי לממשלה הורה לצה"ל לבצע מבצעי מעצרים תכופים בשיתוף משטרת ישראל.

גורם בכיר בסיעות החרדיות אמר ל'כיכר השבת' כי 'שבענו ממילים והבטחות. נתניהו ייבחן רק במעשים. כל עוד לא נראה מעשים - אף חוק לא יקודם בכנסת הנוכחית עד לפיזורה.'