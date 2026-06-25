מהומה הלילה (חמישי) במעבר מכבים בכביש 443, לאחר שבן ישיבה נעצר על ידי שוטרי תחנת מודיעין עילית. האירוע, שהחל סמוך לשעה 01:00, הסתיים במחאה המונית של מאות בני אדם שהגיעו למקום בתוך דקות ספורות.

על פי הדיווח הראשוני במערכת "צבע שחור", מדובר בניסיון הסגרה של בן ישיבה למשטרה הצבאית. בעקבות הדיווח, מאות בני הציבור החרדי הגיעו למחסום והחלו להפגין במחאה על מה שלטענתם היה ניסיון להסגיר את בן הישיבה.

שתי גרסאות סותרות

במשטרה מציגים תמונה שונה לחלוטין. בהודעה רשמית נמסר כי שוטרי תחנת מודיעין עילית עצרו לבדיקה רכב שעורר את חשדם במעבר מכבים. במהלך הבדיקה התברר כי הנהג, תושב מודיעין עילית בשנות ה-20 לחייו, נהג ברכב שלא עבר מבחן רישוי ("טסט") במשך למעלה משנה.

לדברי המשטרה, הנהג טופל בעבירת תנועה, קיבל דו"ח ושוחרר לדרכו. לטענתם, לא היה כל קשר למשטרה הצבאית או לניסיון הסגרה. עם זאת, במערכת "צבע שחור" עדכנו בהמשך כי בן הישיבה אכן לא הועבר לידי המשטרה הצבאית, וכי רכבו נותר במקום.

כזכור במחאת הרכבים ההיסטורית שהתקיימה אתמול, בה השתתפו כ-7,000 כלי רכב במחאה על מעצר לומדי תורה. המתח בין הציבור החרדי לרשויות האכיפה נמצא בשיאו, כפי שעולה גם מהאיומים שהושמעו היום מצד ארגוני השמאל.