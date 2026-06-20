מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

התרגשות רבה בקרב יהודי ארצות הברית לקראת הגעתו של המנהיג וראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, שימריא הלילה - מוצאי שבת קודש לארצות הברית להשתתפות במעמדי החתימה ההיסטוריים של מסע קרן עולם התורה.

המסע, שמתקיים כבר שבועיים בהשתתפות גדולי ישראל ברחבי ארצות הברית, מגיע לשיאו עם הגעת ראש הישיבה שנבצר ממנו להשתתף עד כה בשל שמחה משפחתית - נישואי נכדתו. אולם לאחר בקשות חוזרות ונשנות מראשי הקהילות היהודיות בארצות הברית, נענה הגרמ"ה והביע את הסכמתו להצטרף למעמדי הסיום. על פי הנמסר, ראש הישיבה ישהה בארצות הברית כשלושה ימים בלבד, במסגרת מסע בזק שיחתום את פעילות קרן עולם התורה שהוקמה לסייע לעולם התורה להתמודד עם הפגיעה הכלכלית הקשה באלפי בני תורה ואברכים.

ראשי הכוללים נפרדים | צפו - צילום: גדולי הדור ראשי הכוללים נפרדים | צפו | צילום: צילום: גדולי הדור 10 10 0:00 / 1:36

מעמד צאתכם לשלום מרגש

במעונו של ראש הישיבה הגרמ"ה הירש התקיים אתמול (שישי) מעמד צאתכם לשלום מרגש, בהשתתפות עשרות ראשי כוללים מכל רחבי הארץ המאגדים עשרות אלפי אברכים. ראשי הכוללים הגיעו במיוחד להיפרד מראש הישיבה לקראת יציאתו הלילה לארצות הברית.

במהלך המעמד הודו ראשי הכוללים להגרמ"ה על טרחתו המרובה בהקמת קרן עולם התורה ועל פעילותו יחד עם כל גדולי ישראל לעמוד בפרץ נגד הגזירות על עולם התורה. הם הביעו הכרת תודה על המסירות לגייס כספים בכל רחבי העולם להעמדת עולם התורה בארץ ישראל.

בסיום המעמד בירכו הרבנים את ראש הישיבה בברכת צאתכם לשלום, תוך הדגשת חשיבות המשימה שלשמה הוא יוצא - חיזוק עולם התורה והעמדתו על תילו בתקופה קשה זו.

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

המסע ההיסטורי בארצות הברית

כזכור, מסע קרן עולם התורה יצא לדרך לפני כשבועיים, כאשר גדולי ישראל התפצלו לשלוש משלחות נפרדות שפעלו במקביל בניו ג'רזי, פלורידה ופנסילבניה. במהלך יום אחד התקיימו 19 דינרים ומעמדי חיזוק בארבע מדינות שונות.

בין המשתתפים במסע: הגר"ד לנדו, הגר"י אזרחי שהצטרף לראשונה, הגאון רבי אשר וייס, המשגיח הגה"צ רבי דן סגל, הגר"א סלים, הגר"י הלל, הגר"מ קוטלר, הגר"ש גלאי, הגרי"ב שרייבר, הגרח"מ אוזבנד והגר"י חברוני.

שיא המסע היה העצרת הענק בלייקווד, שם נהרו רבבות בני תורה לעצרת בראשות גדולי ישראל. המעמד נחשב לאחד הגדולים שידעה לייקווד בשנים האחרונות, כאשר העיר שנחשבת לבירת עולם התורה בארצות הברית לבשה חג.

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

רקע: קרן עולם התורה

קרן עולם התורה הוקמה על רקע המשבר החריף הפוקד את עולם התורה בעקבות גזירות הגיוס ושלילת תקציבי הישיבות. הקרן פועלת לסייע לישיבות וכוללים בהשלמת התקציב שנחתך באכזריות, ומאפשרת לאלפי אברכים ובני ישיבות להמשיך בלימודם.

כפי שדווח בכיכר השבת, בכינוס החירום שהתקיים באולמי כתר הרימון בבני ברק, התכנסו מאות רבנים, אדמו"רים וראשי ישיבות מכל החוגים והעדות. הגר"ד לנדו קרא אז קריאה מיוחדת לכלל ישראל להתגייס למען עולם התורה, וציין כי "גם מי שאין ידו משגת יקבל על עצמו אברך אחד".

המסע בארצות הברית הוא חלק ממאמץ עולמי לגייס תמיכה בעולם התורה, כאשר גדולי ישראל יוצאים לגולה על מנת להבטיח את המשך קיומן של הישיבות והכוללים בארץ ישראל.

ראשי הכוללים נפרדים

ראשי הכוללים נפרדים