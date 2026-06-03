עשרות מפגינים חרדים הגיעו הערב בהפתעה לביתו של שופט העליון נועם סולברג, לאחר שהורה על הגברת המעצרים נגד לומדי התורה.

לפי הדיווחים, מפגינים ניסו לפרוץ לביתו ושברו חלונות. המשטרה נמצאת במקום ומבררת את הנזק לאחר שהמפגינים עזבו באוטובוס.

מאוחר יותר, כוחות משטרה גדולים עצרו את האוטובוס ובו עשרות מפגינים חרדים, לאחר שאלו גרמו נזק כבד לביתו ולרכבו של שופט בית המשפט העליון נעם סולברג. המוחים הגיעו למקום כדי להפגין נגד גיוס בני הישיבות, ובמהלך התקהלותם ניפצו את חלונות המבנה, שברו כדים ועציצים בכניסה, והשחיתו את כלי הרכב של השופט.

לאחר גרימת הנזק, עלו עשרות המפגינים על אוטובוס וניסו לעזוב את הזירה, אך כוחות המשטרה שהוזעקו למקום חסמו את דרכם וביצעו את מעצרם. מדיווחים עולה כי המשטרה נעלה את האוטובוס ומנעה מהמפגינים לצאת ממנו. האירוע החריג מתווסף לשורה של מחאות סוערות שנרשמו בימים האחרונים מצד הפלג הירושלמי.

בלילה שבין יום ראשון ליום שני פרצו עשרות מפגינים חרדים אל תחנת המשטרה בבית שמש, בעקבות מעצרו של עריק. במהלך המהומות במקום הציתו המפגינים שיחים, יידו אבנים לעבר כוחות הביטחון וניסו לחסום את תנועת כלי הרכב בכביש 38.

לוחמי משמר הגבול ושוטרים השתמשו באלות וברימוני הלם כדי לפזר את המתפרעים בבית שמש, ועצרו שמונה חשודים בגין התפרעות ותקיפת שוטרים. כלל העצורים באירוע הפריצה לתחנת המשטרה שוחררו לאחר מכן לביתם בשל חוסר בראיות.

מהרשות השופטת נמסר: "הרשות השופטת רואה בחומרה רבה את ההפגנה האלימה בסמוך לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון. מדובר באירוע חמור ובלתי מתקבל על הדעת, החורג מגבולות המחאה הלגיטימית בנסיון לפגוע בתחושת הביטחון של נושאי המשרה השיפוטית ובני משפחותיהם.

הרשות השופטת לא תהסס לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה, בשיתוף גורמי האכיפה והביטחון, כדי להבטיח את שלומם וביטחונם של השופטים.

ניסיונות להפעיל לחץ, להפחיד או להרתיע שופטים לא ישפיעו על מילוי תפקידם. שופטי ישראל ימשיכו לבצע את מלאכתם במקצועיות, בעצמאות וללא מורא, בהתאם לדין ולחובתם לציבור".