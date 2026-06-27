כיכר השבת
"עוצרים בחורים בתוך הישיבה"

נתניהו באמירה חשובה: "אם היו אומרים לך שעוצרים לומדי תורה באירופה - היית מזדעזע"

ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס הערב מסיבת עיתונאים ברקע החתימה של ישראל ולבנון על הסכם מסגרת ונסיגת צה"ל משני אזורים בדרום לבנון | ראש הממשלה התייחס בסיום לבחירות המתקרבות ומחה על מעצרם של לומדי תורה (חדשות) 

54תגובות

כינס הערב מסיבת עיתונאים באמצעות אפליקציית 'זום', בה התייחס להסכם שנחתם בין ישראל ללבנון. בסיום אפשר ראש הממשלה לשאול שאלות שעסקו בעיקר בנושא הגיוס והבחירות.

הדברים המלאים: ״אזרחי ישראל היקרים, אתמול לפני כניסת השבת השגנו הישג היסטורי למדינת ישראל. אחרי משט ומתן ישיר בין ישראל ללבנון, בתיווכה של ארה"ב, הגענו למסגרת הבנות שמאפשרת לנו להתקדם לסיום הסכסוך, ובעזרת השם גם להגיע בהמשך להסכם שלום בין שתי המדינות.

במסגרת ההבנות, ארה"ב ולבנון הכירו בזכותה של ישראל לשמור על רצועת הביטחון בתוך לבנון כל עוד הדבר נדרש לביטחוננו. אנחנו נמשיך להחזיק בה עד שחיזבאללה ויתר ארגוני הטרור יפורקו מנשקם, עד שלא יישקף עוד איום על ישראל מצד לבנון.", הבטיח ראש הממשלה.

נתניהו אמר כי מדובר בהסכם שמביך את חיזבאללה ואיראן: "אני רוצה שתדעו - זוהי מכה גדולה לאיראן ולחיזבאללה, איראן שניסתה לכפות עלינו נסיגה מדרום לבנון. אתם שמעתם את הדרישות האלה כל הזמן, ושמעתם גם את האכזבה שלהם, את הביקורת שלהם על ההסכם, שלהם ושל חיזבאללה. אני עמדתי על האינטרסים החיוניים שלנו והתנגדתי לרעיון הזה שיכפו עלינו נסיגה בתוקף.

לבנון, ישראל וארה"ב בעצם אומרות לאיראן: זה לא עניינכם. אין לכם שום מעמד כאן. אין לכם שום מעורבות ושום תפקיד – לא לכם, לא לחיזבאללה ולא לשום ארגון טרור."

ראש הממשלה עבר להתייחס לאזורי הפיילוט מהם ישראל תיסוג באופן ראשוני: "ישראל ולבנון הסכימו על שני אזורים סמוכים לקו הצהוב, שהומלצו ע"י צה"ל, שבהם יהיה פיילוט של פירוק חיזבאללה והעברת השטח לשליטת צבא לבנון.

זה הישג עצום, כי מה הם ניסו? הם ניסו להוציא אותנו משם, בכל מיני אמצעים, בכל מיני לחצים. זה כמובן לא יקרה", אמר נתניהו.

"אני מודה לנשיא טראמפ ולמזכיר המדינה רוביו על המעורבות שלהם והתרומה שלהם והשגת ההבנות הללו. אני מודה לממשלת לבנון ולעם בלבנון, הם גילו אומץ רב. אני מודה לשגריר ישראל בארה"ב, יחיאל לייטר והצוות שלנו, הם ייצגו נאמנה את ישראל בשיחות.

אנחנו שוברים את ציר הטרור האיראני, אבל אנחנו גם שוברים את הציר המדיני האיראני.

הצלחנו להגיע למסגרת ההבנות הללו מסיבה פשוטה: כי הכינו קשות את חיזבאללה. וחיזבאללה שציפה לסיוע של איראן לא קיבל אותו, כי הכינו קשות את איראן, ואת כל זה עשינו בזכות הגבורה של לוחמינו, וגם בזכות ההחלטות המושכלות והאמיצות שקיבלנו.

אני רוצה להזכיר לכם מה היה בלבנון: לחיזבאללה היו 150 אלף טילים ורקטות, ואנחנו חיסלנו כ-90 אחוז מהמאגר העצום הזה. אנחנו הדהמנו אותם בביפרים, חיסלנו את נסראללה, חיסלנו את מפקדי כוח רדואן.

רק בשבועיים האחרונים חיסלנו למעלה מ-200 מחבלים, ומתחילת המלחמה למעלה מ-9,000 מחבלי חיזבאללה!".

ראש הממשלה המשיך והתייחס להישגים של ישראל בלבנון: "השתלטנו על הבופור ואנחנו נשארים בבופור, השתלטנו על רכס עלי טאהר, על בינת ג'בייל, הם בשליטתנו. אנחנו מחסלים את תשתיות הטרור שלהם בכל המרחב, בכל האזור הצהוב הזה, אנחנו פשוט מחסלים את תשתיות הטרור. יש שם בונקרים, יש שם מנהרות, יש שם כפרי טרור, אנחנו מחסלים את הכל. עוד לא סיימנו, יש לנו עוד עבודה לעשות, בעיקר מול הבעיה העולמית של רחפני הנפץ, וגם בזה אנחנו נהיה הראשונים בעולם שנביא פתרון."

נתניהו הוסיף: "אבל מה שברור זה דבר אחד: יש פה הישג היסטורי. ההסכם הזה מחזק את ישראל ולבנון, ומחליש את איראן וחיזבאללה. ובעזרת השם, זה סימן לבאות.

אנחנו נמשיך לעשות את כל הדרוש כדי להשיב את הביטחון לתושבי הצפון. בדיוק כפי שעשינו בהצלחה בדרום. עשינו את זה שוב בזכות גבורת הלוחמים והמפקדים, וגם בזכות העמידה האיתנה שלכם תושבי הצפון, ואנחנו מביאים לכם לא רק את הסיוע הביטחוני, אלא גם למעלה מ-20 מיליארד שקל להחזרת השגשוג בצפון.

זה מה שאני רוצה לראות - גבול שקט בינינו לבין לבנון, גבול של שלום. ובצפון אני רוצה לראות ביטחון, שלום ושגשוג.

מה שקרה בדרום שמשגשג כרגע, בעוטף עזה, יקרה גם בצפון. זה היעד שלי, בעזרתם ובעזרת השם אנחנו נשיג אותו״.

לאחר מכן עבר ראש הממשלה לענות על שאלות שעסקו כאמור בגיוס ובבחירות.

ראש הממשלה אמר כי הוא מתכנן להקים ממשלת אחדות רחבה שאינה נשענת על הקולות הערביים.  "זה אומר די לחרמות אני לא מחרים אף אחד כולם יכולים להצטרף, רק צריכים להסכים לעקרונות שלנו", אמר נתניהו, וחזר על התנגדותו ל"פתרון" שתי המדינות.

נתניהו התייחס גם למעצר בני הישיבות והטיח: "אם הייתי אומר לך שבמדינה באירופה המשטרה לוקחת תלמידי ישיבות לכלא היית מזדעזע", דברי נתניהו.

ראש הממשלה גם אמר שישיבות ההסדר החרדיות אומרות לו כי "מעצרים של בחורי ישיבה בתוך הישיבות גורמות לירידה בגיוס חרדים", עיתונאים הדגישו כי מעולם לא נעצר בחור ישיבה בתוך ישיבה.

נתניהו הדגיש עוד כי "לגבי מי שלא לומד תורה כן צריכות להיות סנקציות ואפשר להפעיל עליהם את כל המשקל של החוק".

בנימין נתניהומסיבת עיתונאיםהסכם עם לבנון

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (90%)

לא (10%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

25
המציאות הזאת שמעבירים בחורים לבתי כלא היא פשוט בלתי נתפסת במדינה יהודית. זה לא קשור לימין או שמאל, זה עניין של כבוד מינימלי לדת שלנו ולמה שמחזיק אותנו כעם.
אליסף
אפשר לדבר על החוק, אבל אי אפשר לצפצף עליו ולתהות למה אוכפים אותו. הכשל הוא לא המקל הוא מי שנתן את המכה עם המקל.
זו מציאות שתמיד היתה למי שלא שומר חוק
ביבי... תמצמץ פעמיים אם גפני וגולדקנופף אוחזים לך במקום רגיש ומכריחים אותך לומר את זה כדי להרגיע את השטח... תמצמץ פעמיים...
אוֹרֵחַ לְרֶגַע
מי שמצפצף על החוק זה בגץ.
יוחנן
להגיד "חוק זה חוק" על סוגיה מורכבת של 80 שנה זה פשוט לעצום עיניים. חוק במדינה יהודית אמור להתחשב במרקם של העם ובמסורת, ולא לבוא בראש בקיר בשביל לייצר כותרות פוליטיות ולהכניס לומדי תורה לבית סוהר.
נשה
למה אתה מצפה מחילונים שיעריכו מה זה תורה ולימוד תורה ? כנראה אתה לא יודע בכלל מי עומד מולך, רובם הגדול לא עושה את זה מתוך רוע אלא מתוך היגיון פשוט שכולם צריכים להיות שותפים בהגנה על המדינה רק הבעיה שאין להם קשר לתורה ולא מאמינים באמת שהיא מועילה להגנה מי שחושב שחסימות והפגנות יועילו שישכח מזה - לא
אדיר-חילוני לשעבר
קלעת בול אדיר. רוב הציבור באמת לא פועל מרוע, אלא מחוסר הבנה של הערך של התורה. אבל דווקא בגלל זה, המראות האלה של מעצרים ברחובות רק מעמיקים את הקרע. בזמן שיש מלחמה קשה בחוץ, אנחנו חייבים למצוא את הדרך לחיות פה יחד בכבוד, בלי כפייה ובלי תאים בכלא
צורי
וואלה "אורח לרגע", נראה לי שביבי פשוט ממצמץ קבוע מול בג"ץ ומול גלי מיארה, ובסוף מי שחוטף את המכות ברחובות מהמשטרה ומובל למעצר זה הילדים שלנו. הנציגים שלנו חייבים להפסיק להיות פראיירים של הדיבורים שלו ולדרוש מעשים עכשיו
תגובה לאורח לרגע
הנציגים שלנו צריכים ללכת הביתה, עשרות שנים שהם מתרווחים בממשלה ולכל הפחות בכנסת, והביאו עלינו יותר נזק מתועלת. צריכה לקום מפלגה חרדית חדשה שמנותקת מהמנגנונים המושחתים. ג ושס - הביתה.
אוֹרֵחַ לְרֶגַע
24
אנחנו צריכים אחדות עכשיו, המלחמה בחוץ קשה מספיק בשביל שנריב בפנים ונכניס אנשים דתיים לכלא. צריך לכבד את מי שלומד גמרא, זה הברכה של הבית שלנו.
פוזיילוב
לימוד בישיבה זה כרטיס חסינות?
גם אם הם גונבים או רוצחים?
תגיד אתה רציני בכלל? מה קשור גונבים או רוצחים? מדובר פה על בחורים שנעצרים בגלל חוק הגיוס והסכסוך הפוליטי הזה, לא על פשעים. אל תערבב סתם בשביל להסית.
אייזנר
מי שלומד באמת - מועיל לפחות כמו טייס קרב, אפילו תלמיד בינוני. ולכן המדינה צריכה להכיר בתרומה של לומדי התורה להגנת העם, אם המדינה כופרת בזה ובתורת ישראל אז מה בכלל יש לנו לעשות מו"מ עם אפיקורסים ? עד שהם לא יפנימו את יסודות הדת בכלל אי אפשר לצפות מהם לכלום ובצדק. בתור חילוני לשעבר תדעו שזה בדיוק כמו
אדיר
23
צריך לומר ביושר האמירה של ביבי על אירופה אולי מייצרת כותרות חזקות ברשתות, אבל המבחן האמיתי שלו יהיה בחדרי חדרים. הציבור החרדי שבע מהבטחות של ערבי בחירות, והפעם כולם ידרשו מעשים ופתרון אמיתי לחוק הגיוס.
ישראל
22
ולא קרדום לחפור בהם. מי שלא עומד בחוק לא משנה איפה הוא גם מקרנות המזבח מוציאים אותו. מה החוק זה כבר סיפור אחר. לימוד תורה הוא לא כרטיס חסינות לעשות פשעים, שאם כן כל גנב או רוצח יבוא להשתמש בתירוץ זה. אני לא מדבר על עניין הגיוס בכלל. רק על העיקרון והאמירה המזעזעת הזו.
אל תעשם עטרה להתגדל בהם
נו באמת, ממתי אי התייצבות ללשכת גיוס בגלל אמונה והוראה של רבנים נהיה "לרצוח ולגנוב"? אף אחד לא ביקש חסינות לפושעים, מדברים פה על הסטטוס קוו של המדינה הזאת שנשבר
רומי
21
וואלה ביבי אמר את האמת הכי גדולה שיש, בצרפת אם המשטרה הייתה נוגעת ככה בלומדי תורה כולם היו צועקים אנטישמיות ברחובות. פה בארץ אנשים פשוט איבדו את הבושה שלהם, מביש מאוד.
תורג'מן
כן אבל תחשוב שמבחינת לפחות החצי החילוני במדינה (והחלק הלא-תורני של דת"ל) - אין להם באמת הערכה ללימוד התורה, מבחינתם אתה יכול עד מחר להאמין בתורה "שלך", שורה תחתונה הם מצפים ממך לשאת בעול הגיוס, ואם לא אז אתה מתחמק בזמן שהבנים שלהם מתים כל יום. לכן זה היה מפתיע אותי אם "היתה להם בושה"
אדיר
יש פה טעות אחת גדולה אנחנו לא מאמינים בתורה "שלנו" זו התורה של כולנו של כל העם היהודי מי שחושב שאפשר לפתור סוגיה אמונית של דורות בכוח של מעצרים וניידות פשוט לא מכיר את הציבור החרדי אף בחור לא יסגור את הגמרא בגלל פחד מכלא
אשר
20
איך אפשר בכלל להעלות על הדעת לקחת בן תורה לכלא? אוי לנו מיום הדין. הדברים של נתניהו חשובים, צריך לזעוק על כבוד התורה שחולל
עטיה
19
נתתי שלוש שנים בגולני ואני אומר לכם שכל מי שמסית נגד החרדים ברשתות סתם מחפש אש. התפילות שלהם שומרות עלינו לא פחות מהנגמ"שים, ולראות בחור דתי במעצר עושה לי רע בלב.
אבירם אזולאי
18
ביבי אשם במצב הזה של בחורי הישיבות במידה לא מבוטלת ,זה שלא פיטר את היועצת המשפטית בהתאם לדרישת בג"ץ להעביר את זה לועדת גרוניס ,וחיפשו דרכים עקלקלות ,זה מה שגרם למחדל הזה .ביבי ,אתה הריבון !!! לא גלי מיארה ולא יצחק עמית .וזה שאתה מכשכש בזנב כמו פודל לכל החלטה שלהם ,אז בבחירות הבאות תשא בתוצאות .
רוני
17
שקרן כבר מרגישים שהוא משקר דיי שילחם על לומדי תורה אי אפשר ככה שיוצא חוק שלא ישן טוב בלילה לא רק לפני בחירות לא פייר מרגישה שהוא משקר אותנו רק צריך את הקולות של החרדים חלש לבד
מיכל
כל מילה בסלע מיכל, הוצאת לי את המילים מהפה. נמאס כבר מההצגות האלה שלו בזום כל ערב בחירות מחדש. אם באמת היה אכפת לו מהבחורים הוא לא היה נזכר לצעוק רק כשהוא צריך את האצבעות של החרדים בקלפי.
שמוליק
הוא מושך זמן...לפרק את הממשלה הזו מייד
פשוט
16
ראיתם את ההערה של העיתונאים בסוף? "מעולם לא נעצר בחור בתוך ישיבה"... כאילו זה משנה אם עצרו אותו בתוך הבניין או ברחוב ליד בדרך הביתה! מנסים לייפות את המציאות בשביל לא להביך את הממשלה, אבל המצב של הבחורים באמת קשה.
זילברמן

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר