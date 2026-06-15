על רקע ההיענות חסרת התקדים של יהדות ארצות הברית למאמץ החיזוק למען עולם התורה בארץ ישראל, התפצלו אמש (שני) גדולי ישראל לשלוש משלחות נפרדות במקביל.

המהלך חסר התקדים נועד להגיע למספר מרבי של מוקדים ברחבי המדינה, כאשר במהלך יום אחד התקיימו 19 דינרים ומעמדי חיזוק בארבע מדינות שונות.

המשלחות פעלו במקביל בניו ג'רזי, פלורידה ופנסילבניה, כאשר לראשונה הצטרף למסע הגר"י אזרחי מראשי ישיבת מיר, וכן הגאון רבי אשר וייס. ההתפצלות לשלוש משלחות מאפשרת לגדולי ישראל להגיע לקהלים רבים יותר ולהרחיב את מעגל התמיכה בעולם התורה.

המשלחת הראשונה, בראשות ראש הישיבה הגר"ד לנדו, הגיעה ביום ראשון לעיר פאסייק שבניו ג'רזי. תושבי העיר ונדיבי העם התכנסו לשורת מעמדים מרוממים, שבמרכזם הקריאה להיחלץ למען עולם התורה בארץ ישראל.

עם הגעתו, קיים הגר"ד לנדו קבלת קהל ממושכת בבית האכסניה, במהלכה עברו לפניו במשך שעה ארוכה נדיבי ותומכי התורה בעיר. המשתתפים זכו לברכות ולעידוד על חלקם בפעילות למען קרן עולם התורה.

בהמשך היום התקיים דינר מיוחד בביתו של הנדיב עזרא דוויד, בהשתתפות אישי ציבור ונדיבים. במהלך המעמד נשאו דברים המארח עזרא דוויד, שמעון גליק וראלף הרעצקא. הגר"ד לנדו עורר בדבריו את הציבור לעמוד לימין עמלי התורה בארץ ישראל, ובמהלך המעמד נתרמו סכומים משמעותיים לטובת קרן עולם התורה.

משם המשיך הרב לנדו לביקור מיוחד בביתו של המרא דאתרא וראש הישיבה הגאון רבי מאיר שטרן, אשר אינו יוצא מביתו מזה זמן רב. לאחר מכן השתתף במעמד הכינוס המרכזי של כלל בני הקהילה, שם נשא ראש הכולל הרב בערי ליבוביץ דברים, ולאחריו נשא ראש הישיבה דברים נרגשים על חובת השעה ועל האחריות המוטלת על כלל ישראל להחזיק את לומדי התורה.

מיאמי: משלחת מורחבת עם הצטרפות היסטורית

משלחת נוספת בראשות המשגיח הגר"ד סגל נסעה לפלורידה. במשלחת השתתפו גם הגר"א סלים, הגר"י הלל, הגר"מ קוטלר והגר"י חברוני. לראשונה במסגרת המסע הנוכחי הצטרף גם הגר"י אזרחי, מראשי ישיבת מיר, וכן לראשונה הצטרף למסע הגאון רבי אשר וייס.

במהלך היום התקיימו דינרים מיוחדים בהשתתפות נדיבי עם ותומכי תורה. במעמדים נשאו גדולי ישראל דברים נרגשים על גודל החובה והזכות להירתם למאמץ להצלת עולם התורה בארץ ישראל ולעמוד לימין רבבות עמלי התורה.