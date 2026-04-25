מה עשה הבעל שם טוב קודם שהתגלה ומה הוא מצא באחד הילדים?

למה הבעש"ט הקדוש הסביר מה ילד יכול לפעול?

קודם התגלות הבעל שם טוב הקדוש, היה דרכו לנסוע למושבות ישראל, ומקבץ סביבו באמצע השוק אנשים פשוטים, נשים ולילדים, והיה מספר להם סיפורים, במיוחד מאגדות רבותינו, והיה מבאר ומאריך באגדות, ומקשר את האגדה לאיזה סיפור, כדי שהענין יקלט לשומעים.

פעם אחת, הגיע הבעל שם טוב הקדוש לאיזה מושב ובא לאמצע השוק, והתקבצו סביבו אנשים פשוטים, נשים וילדים, והתחיל לדבר איתם בענין אהבת ישראל, והסביר, עד כמה שצריך שיהיה לכל אחד - אהבת ישראל, כי: אהבת ישראל - היא מאהבת הקב"ה לכל אחד מישראל.

והסביר הבעל שם טוב הקדוש את הדברים בדוגמא: באותה העיר היה אחד ששמו רבי יעקב.

רבי יעקב היה בקי בש"ס גמרא רש"י ותוספות בע"פ, מה הוכיח שהוא מאוד מקושר לענין, וכאשר הגיע אליו בנו הקטן, ואמר לו דבר חכמה, והתפעל רבי יעקב מדברי חוכמתו של בנו, והפסיק מלימודו, וסיום הבעל שם טוב הקדוש את הסיפור, ואמר: זה מה שיכול לפעול ילד קטן.

והסביר הבעל שם טוב הקדוש את הנמשל: השם יתברך עסוק בעיסוקיו, כמאמר רבותינו: "שלוש שעות ראשונות יושב ועוסק בתורה וכו" (ע"ז ג').

וכששומע את תפילות ישראל, הוא מפסיק כביכול ומתעסק עם - התפילות והבקשות של ישראל, וככה הוא אהבת השם יתברך לישראל.

ועד היכן אהבת ישראל? אומר הבעל שם טוב הקדוש שצריך להיות מסירות נפש על אהבת ישראל, אפילו ליהודי שמעולם לא ראה (אגרות קודש הריי"צ מ"ה, אגרת א'רב).

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש

בימי ספירת העומר מתו תלמידי רבי עקיבא, על שלא נהגו כבוד זה בזה, שהוא תנאי לקבלת התורה, ומובן מהדברים שאין מדובר בזלזול ממש.

לצערנו, היום שומעים דברים שאף אחד לא חלם עליהם, חברים שולחים לחברם, מודעת אבל על שמו...

הבעל שם טוב הקדוש מלמד מה ערכו של כל יהודי, ומסביר שלכל אחד מעם ישראל יש ערך עצמי שווה בדיוק כמו שיש לחברו, כיון:

שכל יהודי שהוא: "חלק אלוק ממעל ממש" - נושא בתוכו חלק אלוקי.

האדם אינו רק נתוניו החיצונים, כישרונותיו תכונותיו ומעשיו, מראה ונתונים חיצונים, כל יהודי הוא - נשמה אלוקית! דהיינו:

יש בכל יהודי ניצוץ אלוקי - שמחובר ישירות לבורא עולם, ולכן:

תחושת הערך העצמי של האדם, אינה תלויה נתון חיצוני או נמדד בערך גשמי עפ"י ערכי החברה, ולכן:

ערך כל יהודי שווה, בדיוק כפי ששווה ערך חברו!

כי כל יהודי הוא חלק מבורא עולם, חלק – מהמציאות האלוקית הטהורה!

תורת החסידות יכולה להשפיע עמוקות על מי שמעיין בדברים, ויתכן שאינו מרגיש מספיק ערך עצמי בעקבות נתוניו הגשמיים, יכולותיו וערכי החברה שבה הוא חיי, ושאלה זאת תוכל לעשות מהפך ביחסו לעצמו:

האם מותר לאדם לזלזל בכבודו וערכו העצמי?

והתשובה המתבקשת: ממש לא! יהודי שמזלזל בכבודו וערכו, מזלזל ופוגע בכבודו וערכו של הקב"ה ח"ו!

שהחזרת בי נשמתי: בכל בוקר הקב"ה מחזיר לאדם את נשמתו ליום נוסף של חיים, ואם הקב"ה היה חושב האדם סיים את שליחותו, וכבר אינו נחוץ בעולם, הוא היה משאיר את שנשמתו בגנזי מרום.

העובדה שהקב"ה החליט להחזיר לאדם בבוקר את שנשמתו, מוכיחה שיש לאדם עוד מה לעשות ולפעול בעולם, ואם כן:

איך האדם יכול להתייחס לעצמו, במחשבה דיבור או מעשה - כאדם חסר ערך?

מי קובע את ערכך? מכאן למדים הקב"ה קבע שערכו של כל יהודי ויהודי שווה עם אותו ערך אלוקי, כי כל נשמה יהודית קיבלה וחתמה טרם ירידתה לעולם לעשות שליחות שייחודית רק לה.

השליחות וה'כלים' – תואמים: כל נשמה ירדה לעולם הזה לשליחות, וקיבלה את כל ה'כלים' רוחניים, הגשמיים והחיצוניים המדויקים שתואמים לביצוע תפקידה, ומכאן, שאם הקב"ה לא נתן לאדם 'כלי' מסוים, זה כיון שאינו נחוץ לשליחותו.

פער בין - ערך אלוקי לערך חברתי: לעיתים יש בחברה פער בהתייחסותה לערך האלוקי השווה של האדם, ויחסה לערך ה'כלים' הגשמיים שהאדם קיבל, היא מעריכה ומודדת את האדם עפ"י ערך גשמי שנחשב לחשוב מוצלח ושווה בעיניה, מבלי להבין שהקב"ה נתן לכל יהודי את רק את הכלים הנצרכים למילוי תפקידו.

עם ישראל – כגוף אחד שלם: עם ישראל משול לגוף אחד, וכפי שכל איבר בגוף חיוני וחשוב עבור תפקוד תקין של הגוף, כך כל נשמה יהודית היא כעולם קטן, וכחלק מגוף אחד שכולל את כלל ישראל המשולים לשכינה הקדושה.

כבודך וערכך אלוקים – אל תוריד מערכו של הקב"ה: על כן, הזהיר מאוד הבעל שם טוב הקדוש שחשוב שהאדם יכיר בערכו העצמי כערך אלוקי, כנשמה אלוקית - חלקיק אלוקות, ואסור לו לזלזל בכבודו וערכו, כי אם ח"ו עושה זאת, מזלזל בכבודו וערכו של הקב"ה.

כמה ילדים אפשר להינצל? מי שאינו מכיר בערך כל יהודי כערך אלוקי, יכול לפגוע בחברו, כפי שהדוגמא שהובאה בתחילה, וחשוב לזכור את דברי הגמרא (יבמות סב', ע"ב) שתלמידי רבי עקיבא "לא נהגו כבוד זה בזה" מה שגבה מחיר של 24.000 תלמידי רבי עקיבא, ואף שהיו תלמידי חכמים לא נהגו כבוד, ולא כתוב זלזלו ממש אחד בכבוד חברו.

ובשבוע הבא נמשיך להסביר איך ניתן למנוע בדורנו חוסר הכבוד בין אדם לחברו, אלא כפי שכותב רבי אלימלך מליז'ענסק בתפילתו: "אדרבה, תן בליבנו שנראה כל אחד במעלת חברינו ולא חסרונם" שנזכה, אמן.

