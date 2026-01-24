כיכר השבת
התלמיד צעד עם הבעש"ט עד שכמעט מת מצמא ולפתע קרה נס מטורף | צפו

אחד מתלמידי הבעל שם טוב הקדוש הלך עמו ביער והיה צמא מאוד, עד שחשש לחייו, כשסיפר לבעש"ט על כך שהוא צמא, הוא גער בו, אך לפתע קרה משהו מפתיע | הרב יצחק ישי בנון בסיפור סגולי למוצאי שבת קודש (חסידים)

כיכר השבת
הרב יצחק ישי בנון בסיפור למוצ"ש

פעם אחת נסע הבעל שם טוב הקדוש עם תלמידו למקום רחוק ושומם שאין שם מים, ורק במרחק רב מאוד היה אפשר למצוא מים, ולפתע נתקף התלמיד בצימאון עד כדי סכנת נפשות, ואמר התלמיד: "רבי, צמא אני למים", אך הבעל שם טוב לא הגיב לו כלום והמשיך בדרכו.

לאחר זמן כשהתלמיד ראה את צרתו שאם לא ישתה מיד מים הוא בסכנת מוות ממש, אמר שוב לרבו: "רבי צמא אני מאוד למים, ואם לא אשתה עכשיו תצא נשמתי חלילה", הביט בו הבעל שם טוב ואמר: "האם אתה מאמין שברגע שברא הקדוש ברוך הוא את העולם הוא צפה מראש כל מאורע שיתרחש, והוא ראה גם את צימאונך ברגע זה, ובוודאי כבר הכין לך מים לשתות?".

שתק התלמיד עד שהתיישב בדעתו ואמר לבעל שם טוב: "אני מאמין באמונה שלמה שה' צפה מראש בצרתי והכין לי את ישועתי", אמר לו הבעל שם טוב בא נמשיך קצת ללכת, ולפתע ראו איזה איכר שסוחב שני כדי מים גדולים, נתנו לו איזו פרוטה ונתן לו מים לשתות.

אז שאל הבעל שם טוב את האיכר, "מה קרה שאתה סוחב דליי מים כאן במדבר השומם הזה?" סיפר האיכר לבעל שם טוב: "אדוני הפריץ השתגע ושלח אותי להביא מים ממעיין רחוק, ואיני יודע לצורך מה". 

אמר הבעל שם טוב לתלמידו "ראה את השגחתו של הבורא יתברך שברא בשבילך פריץ אחד ונתן לו שיגעון בראש כדי שיהיה לך עכשיו מים".

1
למה רק סיפורים על בעש"ט וכי מאז אברהם אבינו לא היו בעמינו שום צדיקים אחרים, למשל אליהו הנביא, הרי בצאת השבת אנו מבקשים שהוא יגיע לבשר על הגאולה: "אליהו הנביא... במהרה יבוא אלינו עם משיח"
שלמה שטרן
תרגע יהודי מתוק מדבש. אתה מוזמן לספר על אליהו הנביא וכל צדיק אחר
אלי

כיכר השבת
