חיבוק חם: שלוחי חב"ד בישראל קיבלו מענק לקראת פסח

לקראת חג הפסח ועל רקע המלחמה המתמשכת, בישר צעירי חב"ד ל-1500 שלוחי חב"ד בישראל - על מענק כספי מיוחד מאת 'קרן השלוחים' שעל ידי מטה חב"ד העולמי ה'מרכז לענייני חינוך'.

המענק, שיזם הרב מענדי קוטלרסקי ממטה חב"ד העולמי, נועד להקל במעט על הוצאות החג הכבדות של משפחות השלוחים – הוצאות שכוללות בין היתר את הארגון הנרחב של סדרי פסח ציבוריים ברחבי הארץ, הכנות לפעילויות קהילתיות, תמיכה בתושבים ובחיילים, לצד פעילויות שוטפות שעלותן גבוהה במיוחד.

שלוחי חב"ד בישראל נמצאים בחזית העשייה היהודית גם בימי מלחמה: הם מפעילים בתי חב"ד באזורים מושפעי לחימה, מארגנים סדרי פסח ציבוריים פתוחים לציבור הרחב (כולל משפחות, יחידים, מפונים ומי שאין להם סדר בבית), ומספקים תמיכה נפשית, חינוכית ולוגיסטית לתושבים. בשנים האחרונות אלפי סדרים כאלה נערכו ברחבי הארץ בהשתתפות עשרות אלפי איש.

המענק התאפשר הודות להתגייסות תורמים נדיבים שתומכים באופן שוטף ברווחת משפחות השלוחים, בהם מר איגור טולצ'ינסקי, ר' יצחק ומרים מירלישוילי, מר משה ולאה טבצ'יניק, קרן לע"נ גבריאל בן אפריים ע"ה, ולצדם תורמים נוספים ידידי הקרן על שם הרב משה קוטלרסקי ע"ה שמעדיפים בעילום שם.

מנהל אגף הסניפים הרב נפתלי ליפסקר כתב לשלוחים: "מענק זה נועד להביע הערכה עמוקה לפועלכם הבלתי פוסק, להקל במעט על הוצאות החג המרובות ולאפשר לכם להיכנס לחג החירות מתוך מנוחת הנפש ושמחה אמיתית".

קרן השלוחים של חב"ד העולמית, פועלת כל השנה כדי לתמוך במשפחות שלוחי חב"ד בעולם, שמקדישות את חייהן לחיזוק הזהות היהודית ולסיוע קהילתי – במיוחד בתקופות מאתגרות כמו זו.