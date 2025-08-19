כיכר השבת
שחררו את עמלי התורה

החרדים לא מוותרים: אלפים בגל מחאות במשמרות מול כלא 10 נגד מעצר תלמידי הישיבות

אלפי בני הקהילות החסידיות מוחים מדי לילה על מעצר תלמידי ישיבות בכלא הצבאי, מול שערי כלא 10, בהשתתפות אדמו"רים ורבנים בכירים | אמש זכתה המחאה לתמיכה רחבה של האדמו"ר מגור, כאשר שיגר במיוחד את בנו יקירו הרה"צ רבי דוד אלתר, בראש קהל חסידים מכל רחבי הארץ | היום, בשעות אחה"צ צפויה להתקיים מחאה אדירה בהשתתפות גדולי רבני ירושלים (חרדים) 

מחאת קהילות החסידים מול שערי כלא 10 (צילום: יהושע פרוכטר)

מדי ערב נמשכת מחאת קהילות החסידים מול שערי הכלא הצבאי - כלא 10, במחאה חריפה נגד מעצר ואברכים והשלכתם לכלא הצבאי בעוון לימוד תורה. המחאה מאורגנת על ידי ועד פעולה א-פוליטי, וכוללת השתתפות של קהילות חסידיות רבות, בהן חסידויות גור, ויז'ניץ, סלונים, צאנז, סערט ויז'ניץ, באיאן, לעלוב, פינסק קרלין, סטריקוב, מודז'יץ ועוד.

בין העצורים בכלא הצבאי נמנים תלמידי ישיבות ואברכים, בהם רפאל יצחקוב (תלמיד ישיבת מאורות התורה), אלעזר קופמן, דוד מנחם מינצברג, דוב אריה מרדכי רבינוביץ, ורועי הלמן (תלמיד ישיבת עץ החיים), ששוחרר הבוקר.

לפנות בוקר, כפי שדווח ב'כיכר השבת', כוח של המשטרה הצבאית פשט על ביתו של תלמיד ישיבה באור יהודה. מדובר בתלמיד ישיבת 'נזר ישראל' בקרית ספר. השוטרים הצבאיים הצליחו לאתר את תלמיד הישיבה והוא נעצר והועבר לכלא צבאי. יצוין כי שוב מדובר בתלמיד ישיבה מבני עדות המזרח שנעצר על ידי המשטרה הצבאית ומועבר ל בעוון לימוד תורה.

במהלך המחאות, שוחררו במפתיע הבחור מאיר יונה (תלמיד ישיבת באר יהודה) והאברך ברוך יצחקוב (בוגר מאורות התורה), והתקבלו בשירה וריקודים על ידי הקהל.

עצרת המחאה אמש (שני) זכתה לתמיכה רחבה של האדמו"ר מגור, כאשר שיגר במיוחד את בנו יקירו הרה"צ רבי דוד אלתר, בראש קהל חסידים מכל רחבי הארץ להשתתף במחאה האדירה.

המחאות האדירות צפויות להימשך בימים הקרובים, עם השתתפות של קהילות חסידיות נוספות וראשי ישיבות, במטרה להביע את התנגדותם למעצר תלמידי הישיבות ולדרוש את שחרורם המיידי.

היום (שלישי), בשעות אחה"צ צפויים להגיע אלפי בני ירושלים למחאה אדירה במקום, בשעה 17:30. בראשות מנהיגי העדה של קהילות הקודש בני היישוב הישן, ובראשם הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, לצד האדמו"רים ממשכנות הרועים, קהל חסידי ירושלים, הגה"צ רבי שמואל משה קרמר, מגדולי מנהיגי חסידי ברסלב, הגאון רבי מאיר הלר, הגאון רבי משה פולק.

במעמד יישאו דברים האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, הגה"צ רבי יהושע דוד טורצ'ין, וקבלת עול מלכות שמים ע"י הגרי"מ שכטר.

בשיאה של המחאה, ישמיע האדמו"ר מסאטמר דברות קודש בשידור חי ממקום מושבו בווילאמסבורג.

מחאת קהילות החסידים מול שערי כלא 10 (צילום: יהושע פרוכטר)
הרה"צ רבי דוד אלתר במחאה מול שערי כלא 10 (צילום: יהושע פרוכטר)
