ברוב התרגשות קידמו הבוקר (שלישי) תושבי 'כפר יונה' את הבחור רועי הלמן, תלמיד ישיבת "עץ החיים" שבמוסדות "אהבת שלום", ששוחרר הבוקר מכלא 10, שם ריצה עונש מעצר בגין אי-התייצבות לשירות צבאי.

עם שחרורו, התקבל בשירה וריקודים על ידי בני משפחתו, חבריו ותושבי כפר יונה, שהביעו תמיכתם והזדהותם עם מסירותו ללימוד התורה.

מעצרו של הלמן התרחש על רקע מבצעי מעצרים נרחבים של תלמידי ישיבות ואברכים שלא התייצבו לשירות צבאי, מהלך שגרר תגובות נרחבות במחנה החרדי. בין העצורים היו גם תלמידים נוספים מישיבות שונות, כאשר חלקם שוחררו לאחרונה, כמו הבחור ברוך יצחקוב, בוגר ישיבת "מאורות התורה", והבחור מאיר יונה, תלמיד ישיבת "באר יהודה".

הלמן, שנעצר במסגרת המאבק על גיוס תלמידי הישיבות, זכה לתמיכה רחבה בקרב הציבור החרדי, כאשר רבים ראו בו סמל למאבק על זכותם של בני תורה להמשיך בלימודם ללא הפרעה.

שחרורו המוקדם מהכלא הצבאי, לאחר ערעור בעניינו, מהווה הקלה משמעותית עבור משפחתו ותומכיו, וצפוי להעניק רוח גבית למאבק המתמשך, כאשר רבים רואים בו עדות לכך שהלחץ הציבורי והמשפטי עשוי להביא לתוצאות חיוביות עבור תלמידי הישיבות.

המחאות נגד מעצרי תלמידי הישיבות נמשכות, כאשר מדי ערב מתקיימות הפגנות מול שערי כלא 10, בהשתתפות קהילות חסידיות רבות, כולל חסידויות גור, ויז'ניץ, באיאן, סערט ויז'ניץ ועוד. המחאות הללו מבטאות את התנגדות הציבור החרדי למעצרים ואת התמיכה בלומדי התורה.

קבלת הפנים החמה לרועי הלמן בכפר יונה משקפת את ההערכה והכבוד שרוחשים לו על עמידתו האיתנה בלימוד התורה, למרות האתגרים והקשיים.