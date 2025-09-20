אל תפספסו: כך המשל של הבעל שם טוב הקדוש יזכה אותנו בדין

איך המשל של הבעש"ט הקדוש יזכנו בדין?

פעם שאלו את הבעל שם טוב הקדוש: איך יתכן שאנו לומדים תורה עושים מצוות ומעשים טובים, ומתפללים, ובקשתנו לא נענית בשמים (נשארת למעלה) וכבודו – בקשותיו ודבריו נשמעים בשמים ועושים פרי?

הבעל שם טוב הקדוש השיב להם במשל לבן מלך, שטעה בדרך והיזדמן למקום מרעה צאן, והיה רעב וצמא ויגע.

רועה צאן ראה את בן המלך ויאסף אותו לביתו, אולם:

במה הרועה העני יכול לכבד את בן המלך בסבר פנים יפות?

לרועה צאן היה חתיכת בד נקי ומכובד בתרמילו, הוא פרש את חתיכת בד הפשתן על השולחן.

ואח"כ השכיב את בן המלך על הארץ, ופרש תחתיו שמיכה לבנה וטהורה.

יותר מזה, לא היה שום דבר לכבד את בן המלך במאומה.

אפילו לחם לא היה לו להניח על המפה.

ואף כרים וכסתות לא היה לו לשים על השמיכה, כי לרש אין כל.

ורועה הצאן עשה כבוד לבן המלך, בכל מה שהיה בכוחו לעשות.

ועשה זאת מתוך - בכבוד רב, ובדרך ארץ גדול.

לאחר ששב בן המלך לביתו, ציווה לקרוא את הרועה לפניו, וינשאהו מעל כל השרים, ישאלו השרים את בן המלך:

מדוע כך אתה מנשא את הרועה הזה, הלא אנחנו תמיד עושים רצונך ככל אשר אתה מצוה לנו?

השיב להם בן המלך, כל הכבוד והיקר אשר אני מכבד אותו, הוא:

רק בעבור זה שנתן לי מפה לבנה ונקיה, ושמיכה לבנה על הארץ.

עד כאן דבריו הקדושים של אור שבעת הימים מרן קודש קודשים הבעל שם טוב הקדוש, והבן הדברים, כי יש בהם עמקות גדול (שושנים לדוד תהילים פ"ב).

הבעש"ט הקדוש אור שבעת הימים סיפר משל זה לדורות עד ביאת משיח, וכל אחד יכול לקחת מדברי תורתו של הבעש"ט הקדוש וממשל זה עצה ותובנה שיזכו אותו בדין בראש השנה, כגון:

ביכולותיך להגדיל את כבוד המלך, בעשיה שאין לאף אחד אחר אפשרות לעשות, אז, אל תחכה – פשוט תעשה.

אל תחשוב מה שווה המעשה הפעוט שאני עושה לכבוד המלך, הקב"ה רוצה שכל אחד יעשה כפי כוחו.

ראוי לשאוף לעשות בשמחה, ומתוך רצון אמיתי, פשוט וטהור, כפי שראוי לבן מלך לעשות לכבוד מלכו.

תכתיר עליך את הקב"ה בשמחה, ותחזיר לו את הכבוד והמלוכה שיתכן שקצת לקחת ממנו במהלך השנה, והוא מתוקף מלכותו כמלך רם ונישא יתן במאור פניו כל שתבקש ותשאל מעימו, ותן לחכם ויחכם...

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לדרך לשבוע טוב ומבורך

הבעל שם טוב הקדוש מדבר רבות על תיקון המחשבה, ואומר שעיקר המתקת הדינים בראש השנה הוא ע"י שמירת המחשבה.

"בר"ה צריכין להיות חכם, שיחשוב רק מחשבות טובות שיטיב השם יתברך עמנו" וצריך לשמוח ביום זה כי אנו בטוחים חסדי השם שיכתוב אותנו לשנה טובה, ולכן, יש להקפיד על כל מחשבה דיבור ומעשה, וכל רגש כי הם שורש של כל מחשבה דיבור מעשה ורגשות שנרגיש במהלך כל השנה.

חדות השם היא מעוזכם: "אכלו משמנים ושתו ממתקים... כי קדוש היום לאדונינו, ואל תעצבו כי חדות השם היא מעוזכם" - החדווה והשמחה של הקב"ה ביום הכתרתו למלך היא שנותנת לעם ישראל את השמחה, העוז והעוצמה להאמין ולבטוח שתחל שנה וברכותיה ו"הבוטח בהשם חסד יסובבנו".

ראש השנה – הראש והחיות של השנה: ידוע שהראש מזרים חיים לכל אברי הגוף, כך ימי ר"ה הם הראש והחיות של השנה.

"היום הרת עולם" - משל למה הדבר דומה? כמו העובר שחבוי ברחם אימו, ואחרי תשעה חודשי הריון יוצא לאויר העולם, כך:

כל השנה הקרובה גנוזה ומקופלת בימי ר"ה, ומה שנכתב ונגזר בר"ה יצא ויתגלה במהלך השנה.

שמירת המחשבה: עבודה מאתגרת כל השנה כי יצר הרע נלחם באדם במה שהכי חשוב עבורו ומביא לו ישועות, ובטח ביום ר"ה שכל מחשבה היא כמו זרע שנטמן באדמה שממנו יצמח עץ במהלך השנה.

המחשבה – מרכבה לה' יתברך: המגיד ממעזריט'ש מדגיש בכתביו, שלמחשבה כח רב, כי המחשבה היא:

"מרכבה ל-ה'" – הדרך ל'גילוי האור האלוקי' בעולם הזה! ולכן יש למחשבה: כוח רוחני רב השפעה בעולמות העליונים.

המוח קודש קודשים – וצריך שמירה: כח המחשבה גדול ועצום, כי הוא השער שדרכו נכנס האדם לעבודת ה'. המוח הוא כ'קודש הקודשים' בבית המקדש, ולכן: חשוב לשמור על קדושת המחשבה וטהרתה, ובר"ה בכפל כפליים.

תיקון המחשבה מביא – תיקון העולם: אומר הזוה"ק שתיקון המחשבה הוא עיקר תיקון העולם, כי כל עליה ובירור שנעשים בעולם הם מכח המחשבה (זוה"ק, פקודי רנד').

השער לשפע – שמירת המחשבה: מחשבה שאינה טובה מקורה מהס"א, וצריך לסלק אותה מיד, ולברוח ממנה כמו מאש, כדי שלא תזיק ותמנע שיכתב לאדם שפע ישועות.

השמחה שומרת על המחשבה: הדרך לשמור על המחשבה בר"ה ולזכות בדין היא לבטוח בחסדי ה' ולהיות בשמחה, כי ידוע:

אותיות המילה - מחשבה, הם אותיות של המילה – בשמחה.

ע"י השמחה האדם זוכה לישועות, ואומר הבעל שום טוב הקדוש בצוואתו:

"יהיה תמיד בשמחה, ויחשוב ויאמין באמונה שלמה, שהשכינה אצלו ושומרת אותו, והוא מסתכל על הבורא יתברך שמו, והבורא יתברך מסתכל בו..." השכינה איתך ושומרת אותך!

סגולה להמתקת הדינים: "גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם", לימוש ודיבור מתורתו של הבעל שם טוב הקדוש בערב וביום ר"ה סגולה להמתקת הדינים, כפי שכתוב:

"ע"י זה ימתיק מעליו דינים, וימשוך עליו - השפעת כל טוב" (דורש טוב ר"ה).

כתיבה וחתימה טובה לכלל ישראל, רפואה ופרנסה, שפע ברכות וישועות לשנה החדשה, אמן!