האדמו"ר מגור עודכן בשעה האחרונה (מוצאי שבת) בפגיעה הישירה בעיר ערד והורה לחסידים להתכנס ולהתפלל לרפואת הפצועים.

כמו כן, נציגיו של האדמו"ר, ח"כ יצחק גולדקנופף ומוטי בבצ'יק הוזעקו לזירה הקשה. כפי שדווח ב'כיכר השבת', אירוע רב נפגעים הוכרז הערב בעיר ערד בשל פגיעה ישירה של טיל ששוגר מאיראן ופגע במבנה מגורים.

כזירת הנפילה בערד

כוחות גדולים של כבאות והצלה פועלים בכדי לפנות את הנפגעים מהזירה ובניסיון לאתר ולחלץ לכודים מהבתים שנפגעו.

מחקירה ראשונית של צה"ל עולה כי מדובר בפגיעה ישירה של 450 ק"ג חומר נפץ. בצה"ל הדגישו כי "ההגנה לא הרמטית, ועל כן יש להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף".