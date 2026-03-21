פגיעה ישירה של טיל איראני

האדמו"ר מגור עודכן על הפגיעה בערד | גולדקנופף ובבצ'יק הוזעקו לזירה

האדמו"ר מגור עודכן בשעה האחרונה על הפגיעה הישירה בעיר ערד כתוצאה מפגיעה ישירה של טיל ששוגר מאיראן | הרבי הורה לחסידים להעתיר בתפילות לרפואת הפצועים | נציגיו של הרבי הוזעקו לזירה (חרדים)

האדמו"ר מגור (צילום: באדיבות המצלם)

האדמו"ר מגור עודכן בשעה האחרונה (מוצאי שבת) בפגיעה הישירה בעיר ערד והורה לחסידים להתכנס ולהתפלל לרפואת הפצועים.

כמו כן, נציגיו של האדמו"ר, ח"כ יצחק גולדקנופף ומוטי בבצ'יק הוזעקו לזירה הקשה.

כפי שדווח ב'כיכר השבת', אירוע רב נפגעים הוכרז הערב בעיר ערד בשל פגיעה ישירה של טיל ששוגר מ ופגע במבנה מגורים.

כזירת הנפילה בערד (צילום: דוברות המשטרה)

כוחות גדולים של כבאות והצלה פועלים בכדי לפנות את הנפגעים מהזירה ובניסיון לאתר ולחלץ לכודים מהבתים שנפגעו.

מחקירה ראשונית של צה"ל עולה כי מדובר בפגיעה ישירה של 450 ק"ג חומר נפץ. בצה"ל הדגישו כי "ההגנה לא הרמטית, ועל כן יש להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף".

6
אף אחד לא יודע חשבון שמיים, בלי חארטות ושיכתובים אלוקיים , העיקר לעשות מה שהוא דורש ממנו....
אליה
5
פחות לימוד תורה גורם לפחות סייעתא דשמיא !! חבר'ה שטייגען ! העם ישראל צריך את לימוד תורה של הבחורים והאברכים !! אנחנו רואים כבר תוצאות !
בין הזמנים ! חסר זכות לימוד תורה !
לפני הלימוד תורה עם ישראל צריך אהבת חינם צריך אחדות בכל המגזרים
יענקי
4
הגיע הזמן להעיף את נתניהו שמביא עלינו רק אסונות
דוד
תשלימו עם זה ביבי נשאר עד בו משיח ואתה דוד תחזור לערוצי ם 12 ו 13 מקומך לא כאן
שלמה
3
הטיל פגע בתוך ממ"ד?
לא הבנתי
איך 60 פצועים מפגיעה בממ"ד? אין ממ"דים בבתים הללו. אלו בתים ישנים
דוד
2
הממדים לא נפגעו, והי’ זמן 8 דקות להגיע לשם, כך דווחו
מחלוקת שורף
1
נפגעו במיקלט או בממ"ד?
מה קרה?

