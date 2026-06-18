סערת רוחות של שמחה, אמונה והתרגשות עצומה אופפת בימים האחרונים את חצר חסידות ויז'ניץ מונסי בארצות הברית, נוכח סיפור מופת גלוי ויוצא דופן של האדמו"ר, אשר הפך לשיחת היום בעולם החסידות כולו.

תחילתו של הסיפור המרעיש החלה בימי הפורים האחרונים. כמיטב המסורת, עלה הבדחן, הרב יעקב קאפיל שטיינר, על שולחנו של האדמו"ר כדי לשמח את האדמו"ר והחסידים. במהלך דברי הבדחנות, ניצל הרב שטיינר את עת הרצון והזכיר בפני הרבי את מצוקתם של בחורים רבים בחסידות המצפים בכיליון עיניים למצוא את זיווגם ההגון. הבדחן ביקש מהאדמו"ר להבטיח כי עד לראש חודש תמוז יזכו להתארס לפחות 80 חתנים מקרב החסידות – והאדמו"ר נעתר והבטיח.

השבוע, עם כניסתו של חודש תמוז, מציינים החסידים בפליאה כי ברכת צדיק לא שבה ריקם, ומנין החתנים הטריים בחסידות מאז פורים חצה את ההבטחה והגיע ל-87 חתנים שהתארסו למזל טוב.

הבדחן הנרגש נכנס מיד אל הקודש פנימה אל חדרו של האדמו"ר כדי לבשר לו על הבשורה המרנינה שהביאה לשמחה שגאתה שחקים, אך בדבריו ציין כי ישנה כיתה מסוימת בגיל מבוגר יותר בישיבה שבה הבחורים כמעט ולא זכו עדיין להיבנות. לשמע הדברים, המשיך האדמו"ר בקו הישועות והבטיח במקום: בסייעתא דשמיא, עד לראש השנה יתארסו עוד 50 חתנים מאותו הגיל.

בתוך כך, ההתרגשות בקרב בחורי החסידות עולה שלב לקראת מסע הקודש המדובר של האדמו"ר לארץ הקודש. כזכור, בחודש אב אשתקד, בהפתעה גמורה, קיבלו מאות בחורי ישיבת ויז'ניץ מונסי הלומדים בעיר נייאק בשורה מרנינה מפי מורם ורבם, כי הוא מתעתד לערוך עמם מסע קודש מיוחד אל אתרא קדישא מירון במהלך שנת תשפ"ו, וזאת לאחר שיתאמצו ויעמלו בלימוד התורה.

האדמו"ר, הידוע בהוקרתו המופלגת ללומדי התורה, עורך עבור הבחורים מסעות קודש מפוארים שחצרות אחרות נוהגות לערוך רק לנגידים ולחשובי הקהל. בעבר כבר נסע עמם לקברי צדיקים באירופה, וכעת הגיע תורו של הציון הקדוש במירון. השבת הנכספת תיערך בחודש אלול הקרוב, שבת פרשת כי תבוא, והיא מיועדת אך ורק לבחורים שהתמידו בלימודם ונבחנו על כל החומר הנלמד בשנתיים האחרונות.

ההיערכות הלוגיסטית נמצאת בעיצומה ושוברת שיאים: עד כה כבר נסגרו לחלוטין שתי טיסות צ'רטר מיוחדות שיגיעו מארצות הברית, כאשר המטוסים כולם יהיו מלאים אך ורק בחסידי ויז'ניץ מונסי – אירוע חסר תקדים בהיסטוריה של החצר. בימים אלו ממש נפתחה ההרשמה גם למטוס השלישי בעקבות הביקוש האדיר.

ביום רביעי האחרון הגיעו נכדו החביב של האדמו"ר, הרב זאב הגר, יחד עם איש החסידות הרב חיים מאיר גפנר, לסיור מקיף באתרא קדישא מירון. השניים נפגשו עם הצוותים בשטח ועם העסקנים המפיקים ר' ישראל שנור ולוי קלוגפט, כדי לעמוד מקרוב על תוכניות ההפקה של שבת הענק שתיחקק לעולמי עד בדברי הימים של החסידות.