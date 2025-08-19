בעקבות פטירתם הטראגית של שני פעוטות מסיבוכי חצבת בשבועיים האחרונים, בארגון 'מזור' קוראים לציבור לנצל את העובדה שמשרד הבריאות מקיים השבוע מבצע חיסונים נרחב בערים השונות, כדי למנוע את מוקדי ההתפרצות הבאים ואת התפשטות המחלה הקטלנית.

ההתפרצות הנוכחית, שהחלה לפני כארבעה חודשים, גבתה כאמור, לצערנו, את חייהם של שני פעוטות: ילד כבן שנתיים שנפטר לאחר אשפוז ממושך בו היה מחובר למכונת אקמו בבית החולים הדסה, ופעוט נוסף בן שנה שנפטר לאחרונה בבית החולים שערי צדק. שני הילדים לא היו מחוסנים נגד המחלה.

"זוהי שעת חירום ממש, ואני קורא לכל הורה - חסנו את ילדיכם מיד", אומר היועץ הרפואי הבכיר הרב שמעון רגובי, יו"ר ארגון 'מזור', בקריאה דרמטית לציבור. "אנחנו רואים ילדים שמשלמים בחייהם רח"ל על אי ההיענות לקריאות להתחסן. אסור לנו לעמוד מנגד".

ב'מזור' מדגישים כי בשבוע הקרוב ייערכו במרבית הערים החרדיות ימי התחסנות מיוחדים בהם יינתנו חיסונים ללא צורך בקביעת תור מראש, וכדאי מאוד לנצלם.

נתוני משרד הבריאות מצביעים על היקף נרחב של המחלה: מתחילת התפרצות מגפת החצבת בישראל, התקבלו דיווחים על 410 חולים מאומתים, מתוכם 120 אושפזו ו-15 נמצאים בטיפול נמרץ. במערכת הבריאות מעריכים כי המספרים הרשמיים אינם משקפים את ההיקף האמיתי של ההתפרצות, והתחלואה הכוללת מוערכת בלפחות 950-1,700 חולים - פי שניים עד ארבעה מהמקרים המאובחנים רשמית.

יתרה מכך, נתוני משרד הבריאות מעידים כי 87% מהחולים הם ילדים, ורובם המכריע לא חוסן כלל נגד המחלה. בתגובה להתפרצות, משרד הבריאות מקיים מבצע חיסונים נרחב ברחבי הארץ. עד כה ניתנו כמעט 72 אלף מנות חיסון מתחילת ההתפרצות. במסגרת המאמץ הוקמו מוקדי חיסון מיוחדים בערים השונות, כולל השקת טיפת חלב ניידת בבית שמש להקלה על המשפחות.

ב'מזור' מדגישים כי החצבת נחשבת למחלה הזיהומית המדבקת ביותר הידועה לאדם, כאשר נגיף החצבת מדביק למעלה מ-90% מהאנשים הלא מחוסנים שנחשפים אליו. המחלה מתפשטת באוויר דרך שיעול ועיטוש, והנגיף יכול לשרוד במרחב סגור עד שעתיים לאחר שחולה עזב את המקום. התסמינים כוללים חום גבוה, נזלת, שיעול, עיניים אדומות ופריחה אופיינית המתחילה בפנים ומתפשטת לשאר הגוף. בשליש מהמקרים מתפתחים סיבוכים, הכוללים דלקת ריאות, דלקת אוזן תיכונה ודלקת מוח העלולה להוביל לנזק נוירולוגי קבוע ואף למוות, חלילה.

"הדרך היחידה למניעת המחלה היא חיסון", מסביר היועץ הרפואי הרב שמעון רגובי. יו"ר 'מזור' מדגיש עוד כי "החיסון מציל חיים. קחו את הילדים שלכם כבר היום להתחסן. זה הדבר הנכון לעשות".

הרב רגובי מוסיף כי "רק בלילה האחרון קיבלנו ב'מזור' שתי פניות על ילדים שאשפזו במצב קשה בעקבות מחלת החצבת. מחלקות הילדים בבתי החולים מלאות בילדים ובפעוטות חולי חצבת - חלקם במצב קשה מאוד, כאשר המכנה המשותף של כלל המקרים הללו - שהילדים לא חוסנו. מי שלא מחסן את ילדיו מסכן את חייהם ועלול לגרום חלילה למותם!".

יו"ר 'מזור' ציין עוד כי "החיסונים זמינים ונגישים בקופות החולים, בטיפות החלב או בניידות הבריאות - ואין שום סיבה לדחות את החיסון. זהו צעד פשוט שיכול להציל חיים!".