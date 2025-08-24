מתחם החיסונים של איחוד הצלה ( צילום: איחוד הצלה )

במהלך אירועי ״עולים לירושלים״ שקיימה עיריית ירושלים, הגיעו למעלה מ-200 משתתפים למרפאה הניידת של קרן משפחת רודרמן ואיחוד הצלה כדי להתחסן נגד נגיף החצבת, במטרה למנוע את המשך התפשטות המחלה ולשמור על בריאות הציבור.

הפרויקט, אשר נוהל והוצא לפועל על ידי חטיבת המבצעים של איחוד הצלה, נועד לתת מענה מיידי לצורך בחיסונים ובכדי לספק נגישות מרבית לתושבים. פרופ' אהוד דודסון, מנכ"ל איחוד הצלה, מדגיש את חשיבות המבצע: "אנחנו רואים חשיבות עליונה במבצע הזה, שמטרתו להגן על האוכלוסייה מפני נגיף החצבת. החיסון הוא כלי ההגנה היעיל ביותר שקיים היום, והוא מציל חיים. איחוד הצלה ימשיך לפעול יחד עם משרד הבריאות והרשויות המקומיות כדי לוודא שכל אדם יוכל להתחסן ולשמור על בריאותו ובריאות הסובבים אותו.״ איחוד הצלה, משרד הבריאות ועיריית ירושלים קוראים לציבור הרחב שטרם התחסן, לגשת ולהתחסן באופן מיידי בתחנות טיפות חלב ובמרפאות קופות החולים. החיסון זמין לכלל האוכלוסייה, והוא חיוני לשמירה על בריאות הציבור בישראל.

