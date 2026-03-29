דרמה בבית החולים: חולה שחפת מאומת אותר היום (ראשון) כשהוא מאושפז במתחם התת-קרקעי של בית החולים שיבא בתל השומר. החולה שאובחן עם שחפת ריאתית שהה בין 17 ל-22 במרץ במתחם האשפוז התת-קרקעי בבית החולים.

בעקבות המקרה נפתחה חקירה אפידמיולוגית, ובמסגרתה אותרו מאות מטופלים ואנשי צוות שנחשפו. מטופלים ואנשי צוות ששהו במתחם הממוגן באותה העת יידרשו לעבור בדיקות כדי לשלול חשיפה והדבקה במחלה.

במשרד הבריאות מציינים כי הסיכון להדבקה קיים בעיקר בחשיפה ממושכת, וכי הנחשפים יקבלו הנחיות לבדיקות וטיפול מונע. מבקרים ששהו במקום מעל 8 שעות מתבקשים לפנות למוקד לקבלת הנחיות.

המתחם התת-קרקעי הופעל עם תחילת המלחמה באיראן, ובהתאם לפרוטוקול משרד הבריאות הועברו אליו מאות מאושפזים כדי להבטיח את שלומם תחת מיגון.

שחפת היא מחלה זיהומית ומידבקת הנגרמת על ידי חיידקים. היא פוגעת לרוב בריאות, אך עלולה לפגוע גם באיברים אחרים. אף שהשחפת עדיין נפוצה מאוד באזורים שונים בעולם, בישראל ובמדינות מערביות אחרות היא נחשבת למחלה נדירה יחסית.