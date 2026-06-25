כללית NEXT: מהפכת הרפואה של כללית מגיעה עד לבית

קבוצת כללית מציגה את כללית NEXT, מערך שירותים רפואיים חדשני המרחיב את האפשרות לקבל רפואה מתקדמת ישירות מהבית ומהקהילה. מדובר במהלך שמבקש לשלב בין רפואה מקצועית לבין טכנולוגיות דיגיטליות מתקדמות, במטרה להנגיש שירות רפואי זמין, רציף ומותאם אישית לכלל האוכלוסייה.

השירות החדש מציע מגוון רחב של שירותים רפואיים בתחומים מרכזיים, בהם רפואת משפחה, רפואת ילדים, רפואת עיניים, אורתופדיה, בריאות הנפש וכן שירותי רפואה דחופה מרחוק. לצד זאת משולבים גם שירותים משלימים הכוללים מוקדי אחיות, שירותי מעבדה ובדיקות ביתיות, וכן ייעוצי רפואה אונליין הפועלים בשעות נרחבות ובחלק מהתחומים אף במתכונת של 24/6.

בכללית מדגישים כי כללית NEXT משתלבת במגמה עולמית של מעבר לרפואה היברידית, המשלבת בין מפגש פיזי עם הצוותים הרפואיים לבין שירותים דיגיטליים. המטרה היא לקצר זמני המתנה, לשפר את זמינות השירותים ולהעניק טיפול רפואי מדויק ומותאם יותר לצורכי המטופל.

הרב אברהם קונסקי, מנהל המחלקה החרדית בכללית: "השירות החדש מבטא את עתיד הרפואה בישראל: רפואה זמינה, חכמה ומותאמת אישית, שמגיעה אל המטופל בכל מקום ובכל זמן. אנו שמים את המטופל במרכז ומחברים בין רפואה מקצועית לבין טכנולוגיה מתקדמת כדי לשפר את איכות החיים של כלל האוכלוסייה".