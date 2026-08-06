אחרי שלמדנו איך לקרוא את הים מראש, כיצד להימנע מסחף וזרמי פריצה, ומה עלינו לעשות במעמקים – אנחנו חייבים לעמוד מול המציאות בעיניים פקוחות. מה עושים כשהמניעה נכשלת? מה עושים בשניות הגורליות שבהן אדם מחולץ מהמים אל החול כשהוא מחוסר הכרה?

ברגעים האלה, הפחד והבלבול הם האויב הכי גדול שלנו. אנשים רבים קופאים במקום, מביטים מן הצד או חלילה מבצעים טעויות נפוצות שמסכנות חיים – רק בגלל מיתוסים שגויים. אבל התורה הקדושה ציוותה אותנו "לא תעמוד על דם רעך", וכלל ברזל ברפואה קובע שבמצב של חוסר נשימה – הפעולה המיידית שלכם על החול היא זו שתקבע אם המוח ימשיך לקבל חמצן.

מגיש השטח משה מנס ירד אל קו המים בחוף הים למפגש מעשי ומציל חיים עם יהודה פרנקל פראמדיק בכיר במגן דוד אדום. הם ניפצו מיתוסים מסוכנים, הדגימו שלב-אחר-שלב את פרוטוקול ההחייאה הנכון על החול, והסבירו איך כל אחד מאיתנו – גם ללא רקע רפואי – יכול להפעיל דפיברילטור ולמנוע אסון.

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שלב 1: החיוג ל-101 והעברת הדיווח המדויק

"הגענו לחוף ויש מישהו מחוסר הכרה. מה הדבר הראשון שעושים?", שואל משה מנס.

"הדבר הראשון, ללא שום שיקול דעת, הוא חיוג מיידי למוקד 101 של מגן דוד אדום", משיב יהודה פרנקל ממד"א. "כל עוד לא מגיע צוות רפואי מקצועי לשטח, שום דבר לא יעזור. לכן החיוג ל-101 הוא אבן הפינה".

אנשי מד"א מעניקים דגשי ברזל לחיוג הראשוני:

הסבירו מיקום מדויק: תארו למוקדן מד"א בצורה מסודרת איפה אתם נמצאים, מאיזה שביל מגיעים לחוף, ושלחו עוברי אורח לחכות בכניסה לחניון כדי להכווין את האמבולנס. מסרו מספר טלפון לחזרה: חשוב מאוד למסור למוקדן את המספר שלכם, כדי שאם השיחה תתנתק בגלל קליטה, מוקד מד"א יוכל לחזור אליכם מיד. שימו על רמקול (Speaker): מהרגע שחייגתם, שימו את הטלפון על רמקול והניחו אותו על החול. המוקדן הפראמדיק ב-101 ילווה אתכם וידריך אתכם צעד-אחר-צעד, בזמן שהידיים שלכם פנויות לחלוטין לטפל במטופל.

שלב 2: זיהוי נשימה ב-5 שניות – ללא בזבוז זמן על דופק!

"הרבה אנשים מפחדים לגעת במטופל שמא יזיקו לו. איך יודעים מה מצבו?", שואל מנס.

"פעם היו מלמדים לחפש דופק", מסביר פרנקל. "היום בוטל בזבוז הזמן הזה. המטופל יצא מהים, בית החזה שלו חשוף. אתם מסתכלים עליו במשך 5 שניות בלבד: אם בית החזה לא מתרומם ועולה – הבן אדם לא נושם! הוא נמצא במצב של דום לב. לא מחפשים דופק ולא מהססים – מתחילים מיד בעיסויי חזה. אין שום דבר שתוכלו לעשות שיהיה גרוע ממצבו כרגע".

שלב 3: העיסויים – המשאבה שמחזיקה את המוח בחיים

אנשי מד"א מנפצים מיתוס נפוץ ומשמעותי: רבים מחכים לניידת טיפול נמרץ של מד"א וחושבים שהתרופות או הציוד המתקדם הם שיצילו את האדם.

"האנשים שעושים את העבודה הכי חשובה באירוע אלו עוברי האורח שעושים את העיסויים הראשונים!", מדגיש פרנקל. "לא התרופות ולא הפירוטכניקה מסביב. למה? כי מוח שלא מקבל חמצן במשך 4 דקות סופג נזק בלתי הפיך!

"הבדל בין אדם שיחזור לחיים מלאים לבין אדם שחלילה יהפוך לצמח – זה אותם עיסויים רצופים שנעשים על החול. הלב פועל כמשאבה. כשאתם לוחצים על החזה, אתם מחליפים את הלב ומזרימים דם וחמצן לצינורות המוח".

איך מבצעים עיסויי חזה נכון?

מיקום: מרכז בית החזה (על עצם החזה).

מרכז בית החזה (על עצם החזה). טכניקה: שלבו את אצבעות שתי הידיים, נעלו את המרפקים ישרים, והשתמשו במשקל גופכם ("פשוט תפלו עליו") מבלי להפעיל כוח שרירים מעייף.

שלבו את אצבעות שתי הידיים, נעלו את המרפקים ישרים, והשתמשו במשקל גופכם ("פשוט תפלו עליו") מבלי להפעיל כוח שרירים מעייף. מתן הרפיה: בלחיצה אתם דוחסים את הלב, ובהרפיה אתם מאפשרים לו להתמלא שוב בדם. חובה להרפות לחלוטין בין לחיצה ללחיצה ולא להישאר נשענים על החזה!

בלחיצה אתם דוחסים את הלב, ובהרפיה אתם מאפשרים לו להתמלא שוב בדם. בין לחיצה ללחיצה ולא להישאר נשענים על החזה! עומק וקצב: עומק הלחיצה הוא כ-5 סנטימטרים. הקצב הנכון הוא 100 עד 120 לחיצות בדקה (כ-2 לחיצות בשנייה).

עומק הלחיצה הוא כ-5 סנטימטרים. הקצב הנכון הוא (כ-2 לחיצות בשנייה). רצף ללא הפסקה: ברגע שהתחלתם עיסויים – אסור להפסיק! כל הפסקה מפילה את הלחץ שנבנה, והדם מפסיק להגיע למוח. אם יש עוד אדם לידכם, הנחו אותו לעמוד מולכם, ספרו "5, 4, 3, 2, 1" והחליפו אותו תוך שבריר שנייה בלי לעצור את הרצף.

שבירת מיתוס קטלני: "להוציא מים מהבטן..."

אחת הטעויות הנפוצות והמסוכנות ביותר בציבור היא הניסיון ללחוץ על הבטן של הטובע או להפוך אותו כדי "להוציא מים".

אנשי מד"א מזהירים באופן חד-משמעי:

"אנחנו לא מוציאים מים משום מקום! המים שנכנסו לריאות נספגים בגוף. לחיצה על הבטן היא סכנה עצומה – היא גורמת לתוכן הקיבה והאוכל לצאת לתוך חלל הפה ולהיכנס חזרה לריאות. התוצאה: אנחנו מטביעים אותו פעם שנייה בקיא של עצמו! אין שום לחיצות בטן – אך ורק עיסויי חזה רציפים".

שלב 4: המורה של הכיתה – מכשיר הדפיברילטור (מפעם) של מד"א

"בכיתה רועשת שיש בה המון תלמידים שמדברים יחד, המורה נותן מכה חזקה על השולחן ומשתיק את כולם כדי להחזיר את הסדר", מדגים פרנקל, "כך בדיוק פועל הדפיברילטור".

כשהלב נכנס לדום לב או להפרעת קצב קטלנית (כמו פרפור חדרים של 600 פעימות בדקה), הוא מפרפר ללא הזרמת דם. הדפיברילטור מביא שוק חשמלי שמפסיק את הפרפור המטורף ומאפשר לקוצב הלב הטבעי לחזור לפעולה סדירה.

איך מפעילים דפיברילטור בשטח?

המכשיר בטוח לחלוטין: הדפיברילטור מנתח את קצב הלב אוטומטית. הוא לעולם לא ייתן שוק אלא אם הוא מזהה הפרעת קצב מסוכנת. גם אם תלחצו על הכפתור – הוא לא ישחרר שוק לאדם שלא זקוק לו. הדרכה בעברית קולית: ברגע שפותחים את הקופסה (המוקדן ב-101 מספק את הקוד במידת הצורך), המכשיר מופעל אוטומטית ומדבר אליכם בעברית פשוטה וברורה. הדבקת הרפידות: מדביקים את שתי מדבקות האלקטרודה על החזה החשוף של המטופל בדיוק לפי האיורים המופיעים עליהן. מתן שוק והמשך עיסויים: כשהמכשיר אומר "תרחקו", מוודאים שאף אחד לא נוגע במטופל, לוחצים על הכפתור המהבהב, ומיד לאחר השוק – ממשיכים בעיסויים לפי קצב המטרונום המושמע מהמכשיר!

סיכום חוקי הברזל להחייאה בחוף:

📞 מחייגים מיד 101 למד"א ושמים את הטלפון על רמקול.

👁️ מסתכלים 5 שניות על החזה: לא עולה? מתחילים עיסויים!

🫀 עיסויי חזה רציפים: עומק 5 ס"מ, קצב 100-120 בדקה, ללא הפסקה!

❌ אסור ללחוץ על הבטן או לנסות להוציא מים.

⚡ מביאים דפיברילטור: נשמעים להוראות הקוליות שלו – הוא לא ייתן שוק בטעות!

היעד הבא: עולים מן הים, אל השטח והמסלולים

ההדרכה הפשוטה והברורה של אנשי מד"א מעמידה לנגד עינינו אמת אחת: בשעת חירום, אי-עשייה היא הסכנה הגדולה ביותר. אתם הידיים והלב שמזרימים חמצן למוח עד להגעת הצוותים הרפואיים.

אחרי שכיסינו את סכנות הים, המעמקים וההחייאה על החול – מסע המניעה והלמידה של "פרויקט 0" עולה אל היבשה. בפרקים הבאים אנחנו עוזבים את קו החוף ונכנסים אל עומק השטח: אל מסלולי הטיולים, הנחלים והקניונים התלולים בצפון ובמדבר יהודה. נלמד איך נערכים נכון לטיול משפחתי או ישיבתי, איך נמנעים ממכות חום והתייבשות, ומה עושים ברגע האמת כשמאבדים את השביל.

שמרו על עצמכם, נהגו בזהירות, ונתראה בעזרת השם בפרק הבא של "פרויקט 0"!