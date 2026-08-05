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מליאת מועצת מד"א החליטה: 

עו"ד יוסף ויצמן ימונה שוב לדירקטוריון של ארגון ההצלה הלאומי

הבעת אמון יוצאת דופן: המשנה לראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יוסף ויצמן, ימשיך לכהן קדנציה שלישית בדירקטוריון מד"א | במסגרת חברותו בוועד הפועל ימשיך עו"ד ויצמן להחזיק בתפקידי מפתח מרכזיים בוועדות הכספים והביקורת של ארגון ההצלה הלאומי | המינוי אושר ברוב מיוחס במליאת המועצה לאחר שנות פעילות ענפות בהנהלת הארגון בתקופת הקורונה ובמערכות הלחימה האחרונות

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עו"ד יוסף ויצמן ממונה לדירקטוריון של ארגון ההצלה הלאומי (צילום: באדיבות המצלם)

מליאת מועצת מגן דוד אדום, ארגן ההצלה הלאומי, אישרה את מינויו המחודש של עו"ד יוסף ויצמן לחבר דירקטוריון הארגון – הוועד הפועל של מד"א – לקדנציה שלישית. על פי תקנון מד"א, כהונה בדירקטוריון מוגבלת לשתי קדנציות בלבד, ומינוי לקדנציה שלישית מצריך מנגנון אישור חריג של מליאת המועצה לצד אישור מחדש של ועדת הכשירות.

ההחלטה לאשר את מועמדותו של עו"ד יוסף ויצמן התקבלה ברוב מיוחס, מתוך הכרה בנחיצותו ובפועלו הרב ומתוך רצון לשמור על רציפות ניהולית ומקצועית בגוף המפקח של הארגון.

במסגרת חברותו בדירקטוריון, ימשיך עו"ד ויצמן למלא תפקידי מפתח מרכזיים בוועדת הכספים ובוועדת הביקורת של מד"א. ניסיונו המשפטי העשיר והבנתו המעמיקה בתהליכים ארגוניים ופיננסיים ימשיכו לשמש כלי מרכזי בפיקוח על המערך המנהלי של ארגון ההצלה הלאומי.

המינוי המחודש מגיע כאמור לאחר שעו"ד ויצמן כיהן בשנים האחרונות כשותף פעיל בהנהלת מד"א, תוך שהוא מעניק מניסיונו ומהידע הרב שצבר במהלך ניסיונו רב השנים בעולם עריכת הדין. במהלך הקדנציות הקודמות שלו כחבר הוועד הפועל של מד"א ליווה עו"ד ויצמן מקרוב את אתגרי הארגון בתקופת מגפת הקורונה וכן במהלך ימי הלחימה והמערכות הביטחוניות שפקדו את מדינת ישראל, תוך היכרות מעמיקה עם הצרכים המבצעיים והלוגיסטיים של מערך הרפואה הדחופה.

לצד עבודתו הציבורית בהנהלת מד"א, מנהל עו"ד ויצמן משרד עורכי דין מוביל בתחום ההוצאה לפועל והמשפט האזרחי - כאשר את ניסיונו המשפטי והארגוני רתם עו"ד ויצמן גם לפעילות התנדבותית ייחודית, כאשר הקים את "פורום עורכי דין מצילי חיים". כיום, מונה הפורום כ-400 עורכי דין מכל רחבי הארץ, אשר לצד עבודתם המשפטית משמשים כחובשים וכמתנדבים פעילים במערך השטח של מד"א.

האישור המיוחד לקדנציה שלישית בדירקטוריון מד"א, לצד המשך פעילותו בוועדות הכספים והביקורת, מהווים עדות נוספת לאמון הרב לו זוכה עו"ד ויצמן, המשלב בין ניהול משרד עורכי הדין שבבעלותו לבין עשייה ציבורית וארגונית ברמה הגבוהה ביותר.

בעקבות המינוי אמר עו"ד יוסף ויצמן: "זו זכות עצומה עבורי להמשיך ולשרת את הציבור, ולהיות שותף פעיל במלאכת הקודש של הצלת חיים. החיבור בין הפן הניהולי, הפיננסי והמנגנונים הפיקוחיים לבין ההתנדבות הקבועה בשטח הוא מהות העניין. מדובר בזכות אישית שמשתלבת יחד עם עוד מאות עורכי הדין שהתאגדו בפורום שזכיתי ליזום, במסגרתו אנו פועלים כחובשים ומתנדבים להצלת חיי אדם. אני תפילה להמשיך בפעילות במלוא המרץ בקדנציה הבאה בוועד הפועל של מד"א ולהוביל מהלכים רחבי היקף לתועלת הציבור כולו".

מד"איוסי ויצמןיוסף ויצמן
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