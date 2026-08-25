ההיענות להתרמות הדם של מד"א בריכוזים החרדיים בימי בין הזמנים ועם כניסתו של חודש הרחמים והסליחות - נמשכת: מאות תושבים הגיעו במהלך השבועות האחרונים לנקודות ההתרמה שנפתחו בערים ובקהילות שונות, ובמד"א נערכים להמשך הפעילות בימים הקרובים, עם שלוש התרמות נוספות בבית שמש, באלעד ובגבעת זאב.

על פי הנתונים שנאספו עד כה, במהלך החודשיים האחרונים, יולי-אוגוסט, נתרמו לפחות 375 מנות דם במסגרת ההתרמות המופיעות בנתוני מד"א. במהלך חודש יולי נאספו 121 מנות דם בהתרמות שנערכו במודיעין עילית, בשכונת נחלת הלויים בחיפה ובבית שמש. בחודש אוגוסט, עד כה, נאספו 254 מנות נוספות.

ההיענות הבולטת ביותר בתקופה זו נרשמה בהתרמה שנערכה בבית 'עזר מציון' בבני ברק, שבה נתרמו 134 מנות דם. בהתרמה שנערכה בבית שמש נתרמו 102 מנות נוספות, ולצידן אף התקיימה התרמה נוספת לנשים בבית שמש.

הפעילות נמשכת גם השבוע. ביום ראשון, התקיימה התרמת דם נוספת בבית כנסת המרכזי 'יביע אומר' ברחוב עוזיאל בבני ברק ונרשמה היענות גבוהה מאוד של הציבור. תוצאות התרמה זו אינן כלולות בנתון המצטבר, כך שמספר מנות הדם שנאספו בפועל במהלך החודש צפוי להיות גבוה יותר.

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במד"א מבקשים לנצל את תנופת ההיענות ולהזכיר כי כל מנת דם הנתרמת יכולה לשמש לטיפול בחולים ובפצועים הזקוקים לה. מלאי הדם מבוסס על נכונותם של תורמים להגיע ולהקדיש מזמנם, ולכן יש חשיבות להמשכיות התרומות לאורך כל ימות השנה.

בימים הקרובים יתקיימו שלוש התרמות נוספות: היום, יום שלישי, י"ב באלול, בעיר בית שמש ברחוב אמרי נעם 3 תלמוד תורה בני נפתלי - דז'יקוב, בין השעות 17:00-22:00; מחר, יום רביעי, י"ג באלול תתקיים התרמה בעיר אלעד במתנ"ס ברחוב רבי חייא 9 מהשעה 18:00 עד 11:30 בלילה; וביום חמישי, י"ד באלול, בגבעת זאב, רחוב האתרוג 93 אולם אוהל אסתר המלכה בין השעות 17:00-22:00.

במד"א קוראים לציבור להגיע לנקודות ההתרמה הקרובות ולהצטרף למאות שכבר תרמו דם במהלך השבועות האחרונים. גם מי שלא הספיק להשתתף בהתרמות שנערכו עד כה יוכל לעשות זאת בימים הקרובים, ובכך לקחת חלק במאמץ המתמשך להבטחת מלאי מנות הדם הנדרש לטיפול בחולים ובפצועים.