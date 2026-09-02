מכבי שירותי בריאות מרחיבה את המענה לנשים בגיל המעבר ותשיק החל מתחילת ספטמבר מרפאה מקוונת ארצית ייעודית לתחום.

המרפאה החדשה תאפשר לנשים בגילי 50-55 (בעתיד יורחב השירות לגילאים נוספים) לקבל ייעוץ רפואי מקצועי, מקיף ומותאם אישית מרחוק, ללא עלות, ע”י רופאי ורופאות מכבי שעברו הכשרה ייעודית לתחום גיל המעבר. המטרה היא לאפשר לנשים נגישות, קיצור זמני המתנה ומתן מענה מותאם עבורן.

גיל המעבר מהווה צומת משמעותי בבריאות האישה, אך לצד שכיחות גבוהה של תסמינים עדיין קיימים פערים במודעות ובקבלת מענה רפואי מותאם. בין 50% ל-80% מהנשים בגילים הרלוונטיים, חוות תסמינים הקשורים לגיל המעבר, ובהם גלי חום, עייפות, עלייה במשקל, הפרעות שינה, שינויים במצב הרוח ותופעות נוספות העלולות להשפיע באופן משמעותי על איכות החיים.

בסקר שנערך בישראל בשנת 2025, כמחצית מהנשים בגילים הרלוונטיים, דיווחו כי נושא גיל המעבר מעסיק אותן, וכמחצית דיווחו כי הן מתמודדות עם מספר תסמינים. לפי מחקרים רק 13% עד 50% מהנשים החוות תסמינים פונות לייעוץ רפואי, בעוד שרובן סובלות בשקט ללא הכוונה או טיפול הולמים. נתונים אלו ממחישים את היקף האוכלוסייה שעשויה להזדקק למידע, לייעוץ ולמענה רפואי מותאם בתקופה זו של החיים.

במסגרת השירות החדש, נשים בגילי 50-55 אשר ביקרו אצל רופא/ת נשים בשנתיים האחרונות ואינן מקבלות טיפול הורמונלי יוכלו לקבוע תור לייעוץ ייעודי בנושא גיל המעבר באמצעות שיחת וידיאו או שיחת טלפון לבחירתן, ללא צורך בהגעה פיזית למרפאה. הייעוץ יכלול הערכה רפואית מקיפה, בירור של התסמינים והשינויים המלווים את גיל המעבר, קבלת המלצות רפואיות, בניית תוכנית טיפול ומעקב המותאמת באופן אישי לכל מטופלת וכן הפניה לגורמי מקצוע נוספים בהתאם לצורך. לצד המרפאה המקוונת, ימשיך להינתן במכבי מענה בתחום גיל המעבר באמצעות רופאות ורופאי הנשים בקהילה.

נשים שרוצות לקבוע ייעוץ במרפאה המקוונת ולא ביקרו בשנתיים האחרונות אצל רופא/ת נשים, יידרשו קודם לקבוע פגישה פרונטלית אצל רופא/ת נשים בקהילה.

השירות החדש מצטרף לפעולות נוספות שמקדמת מכבי בתחום הלונג’יביטי ובריאות האישה, מתוך תפיסה שגיל המעבר הוא שלב משמעותי בחייהן של נשים, וכי זיהוי מוקדם של תסמינים, העלאת המודעות ומתן מענה רפואי נגיש ומותאם יכולים למנוע מחלות ולסייע בשמירה על הבריאות ועל איכות החיים לאורך זמן.

מנכ”לית מכבי שירותי בריאות, סיגל דדון-לוי: "המרפאה המקוונת היא חלק מתפיסת הלונג’יביטי שמובילה מכבי. זהו מעבר משמעותי מרפואה שמתמקדת בטיפול בבעיות, לכזו שמונעת אותן מראש על ידי זיהוי מוקדם, ומעודדת ניהול נכון של הבריאות לאורך החיים. נאפשר לחברות מכבי לקבל את הכלים והליווי הטובים ביותר גם בשלב החשוב הזה בחייהן."

מנהלת תחום רפואת נשים במכבי, ד”ר ורד קלייטמן מאיר: “גיל המעבר הוא שלב משמעותי בחייה של כל אישה, שיכול להיות מלווה במגוון רחב של תסמינים המשפיעים על הבריאות ועל איכות החיים. למרות זאת, נשים רבות עדיין אינן פונות לקבלת ייעוץ ולעיתים מתמודדות עם התסמינים במשך זמן רב ללא מענה מותאם. חשוב לנו שנשים ידעו שיש מה לעשות ושאין צורך להשלים עם הפגיעה באיכות החיים. באמצעות הערכה רפואית מקצועית והתאמת הטיפול לצרכים של כל אישה, ניתן לתת מענה לתסמינים וללוות אותה בתקופה הזו באופן מיטבי. המרפאה החדשה היא נדבך נוסף במעטפת שמכבי מעניקה לנשים, ומאפשרת להנגיש את הייעוץ והליווי המקצועי בצורה פשוטה ונוחה יותר.”

מנהלת המחלקה לרפואה מרחוק במכבי, ד”ר טניה קרדש: “הרפואה מרחוק מאפשרת לנו להביא את המומחיות הרפואית אל המטופלת, במקום ובזמן שנוחים לה, ולהסיר חסמים של מרחק וזמינות. הקמת מרפאה מקוונת ארצית לגיל המעבר במכבי מאפשרת להרחיב את הנגישות לשירות ייעודי בתחום ולתת לנשים מכל רחבי הארץ אפשרות לקבל ייעוץ מקצועי ומותאם אישית ללא צורך בהגעה למרפאה. השירות המקוון אינו מחליף את רפואת הנשים בקהילה, אלא משלים ומרחיב אותה, ומאפשר לנו לייצר רצף טיפולי נגיש, אישי ומותאם לצרכים של כל מטופלת.”

לפרטים נוספים היכנסו לאתר מכבי הכשר>>>