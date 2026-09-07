כללית תפתח את מבצע חיסוני השפעת לחורף 2026-2027 במהלך השבוע. השנה הוזמנו למעלה ממיליון חיסונים בזריקה, ועוד 25,000 חיסונים בתרסיס לאף, המיועדים לבני שנתיים עד 49.

השנה, החיסונים יגיעו לישראל במספר משלוחים ובמועדים שונים במהלך חודש ספטמבר ובמהלך חודש אוקטובר. לכן בשלב הראשון החיסונים יינתנו במרפאות מרכזיות ובמוקדים ייעודיים ובהמשך המבצע יורחב לכלל מרפאות כללית בכל רחבי הארץ, בהתאם לקצב הגעת החיסונים לישראל.

כדי לאפשר לציבור להתחסן מוקדם, ובמיוחד לאוכלוסיות המוגדרות בסיכון, המבצע ייפתח מיד עם הגעת המשלוח הראשון.

לדברי רונן נודלמן, סמנכ"ל ראש חטיבת הקהילה בכללית: "כמדי שנה, כללית ערוכה למבצע חיסוני שפעת רחב היקף. בחורף שעבר התחסנו בכללית קרוב למיליון מטופלים (כ־980 אלף איש) ובקרב בני 65 ומעלה עמד שיעור ההתחסנות על כ־55%. "השנה ייפתח המבצע ויורחב בהתאם לקצב הגעת החיסונים לישראל, וכל משלוח שיתקבל יופץ במהירות למוקדי החיסון ולמרפאות ברחבי הארץ. הפריסה הרחבה שלנו והניסיון שצברו הצוותים שלנו בניהול מבצעי חיסון, יאפשרו לנו להתנהל בגמישות ולהרחיב את המענה במהירות בהתאם לביקושים ולקצב הגעת החיסונים לארץ.

"המטרה שלנו היא לאפשר לציבור להתחסן מוקדם ככל האפשר, על מנת שיוכלו להגן על עצמם ועל בני משפחותיהם מפני שפעת וסיבוכיה".

לדברי ספי סובל רויטבלט, ראש אגף אחיות בחטיבת הקהילה, מנהלת מבצע חיסוני שפעת בכללית: "השפעת עלולה לגרום לתחלואה קשה ולסיבוכים, ובהם דלקת ריאות, ואף לאשפוז. החיסון נגד שפעת הוא אמצעי יעיל, בטוח ומוכח להפחתת התחלואה, הסיבוכים והאשפוזים. חשוב ולהתחסן כדי לאפשר לגוף לפתח הגנה עוד לפני העלייה הצפויה בתחלואה בחודשי החורף. החיסון מפחית את הסיכון לחלות בשפעת בכ-40%-60%, מפחית מחלות קשות וסיבוכים, מגן לא רק על כל אחת ואחד מאיתנו, אלא גם על בני המשפחה ועל האוכלוסיות הפגיעות ביותר. הציבור מוזמן להתעדכן בזמינות החיסונים לזמן תור ולהתחסן״.

ד"ר בת שבע גוטסמן, מומחית למחלות זיהומיות ויועצת בקהילה בכללית בתחום המחלות הזיהומיות והשימוש המושכל באנטיביוטיקה: "סיכוני השפעת ידועים כבר שנים, וחשוב לשוב ולהזכיר כי לא מדובר במחלה קלה."על פי מחקרים, שפעת עלולה להגביר את הסיכון לאוטם ולשבץ מוחי. על פי הממצאים, בשבוע הראשון שלאחר הידבקות בשפעת הסיכון לאוטם שריר הלב עשוי להיות גבוה עד פי שישה, וכי הסיכון לשבץ מוחי עולה. במקרים מסוימים הנגיף עלול לגרום גם לדלקת בשריר הלב. החיסון נגד שפעת אינו מסייע רק בהפחתת התחלואה הנשימתית, הסיבוכים והאשפוזים, באמצעות מניעת המחלה והפחתת חומרתה, הוא עשוי לסייע גם בהפחתת הסיכון לאירועים לבביים ולשבץ מוחי, במיוחד בקרב מבוגרים ואנשים עם מחלות רקע".

החיסון נגד שפעת מומלץ לכלל האוכלוסייה מגיל חצי שנה ומעלה, ובמיוחד לאוכלוסיות הנמצאות בסיכון מוגבר לתחלואה קשה ולסיבוכים, ובהן: חולים במחלות כרוניות: מחלות לב וכלי דם, סוכרת ומחלות מטבוליות, מחלות כליה וכבד, אנשים עם דיכוי חיסוני ואנשים המתמודדים עם השמנת יתר חולנית, ילדים מגיל חצי שנה ועד גיל חמש, בני 50 ומעלה, ובמיוחד בני 65 ומעלה, נשים הרות, נשים עד שלושה חודשים לאחר הלידה, דיירי מוסדות, ובהם בתי אבות, בתי חולים סיעודיים, פנימיות ומוסדות רווחה לקוחות כללית מושלם יכולים לרכוש תרופות טמיפלו לטיפול בשפעת בסבסוד של 50% בבתי המרקחת של כללית עם מרשם רופא.