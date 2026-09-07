היועץ הרפואי הרב יצחק שטרן, יו"ר "רפואה וחיים" יחד עם המנכ"ל הרב ברוך הימל, ערכו ביקור מקצועי בבית החולים השיקומי האינטגרטיבי "מדיקל קר" בבת ים, הנחשב לאחד ממרכזי השיקום המובילים בישראל, במטרה להעמיק את ההיכרות עם שירותי השיקום המתקדמים ולהרחיב את אפשרויות הסיוע למטופלים הזקוקים להמשך טיפול איכותי. כבית חולים שיקומי אינטגרטיבי, המרכז משלב בין רפואה שיקומית קונבנציונלית, טכנולוגיות מתקדמות, טיפולים משלימים ומעטפת רב-מקצועית רחבה תחת קורת גג אחת, תוך מתן דגש מרכזי על עבודה מעמיקה על הנפש והרוח, חיזוק החוסן הנפשי והפחתת החרדה והטראומה הרגשית הנלוות לאירוע הרפואי.

במהלך הסיור המקצועי נחשפו למערכי השיקום המתקדמים הפועלים במקום, ובראשם תחום שיקום הלב, הנחשב לאחד ממוקדי המצוינות של המרכז ומעניק מענה מותאם אישית להחלמה ולחיזוק תפקוד הלב. עבור האדם מן השורה, מדובר במחלקה ייעודית ומקיפה המיועדת למחלימים לאחר כל סוגי האירועים הלבביים - ובכללם ניתוח לב פתוח, אוטם שריר הלב (התקף לב), השתלת או החלפת מסתם, ניתוח מעקפים, צנתור, והשתלת קוצב לב או דפיברילטור. השיקום מעניק מעטפת בטוחה הכוללת השגחה רפואית צמודה 24/7 של צוות רופאים מומחים ואחיות, לצד תוכנית טיפולית אישית המשלבת גוף ונפש: שיקום פיזי, הדרכה לאורח חיים בריא ופעילות גופנית, יחד עם מענה רגשי הכולל מפגש אינטייק עם פסיכותרפיסטית מוסמכת ומעקב רציף באפליקציה ייחודית המנגישה תורים, חומרי תרגול והדרכה למטופל ולבני המשפחה. בנוסף, הוצג בפניהם המענה הייחודי שמעניק בית החולים למטופלים צעירים עד גיל 65, הזקוקים לשיקום לאחר אירועים רפואיים מורכבים, תוך שילוב צוותים רב-מקצועיים, טכנולוגיות מתקדמות ותוכניות טיפול מותאמות אישית.

הרב שטרן נפגש עם הנהלת המרכז והצוותים המקצועיים, שמע סקירות על שיטות העבודה החדשניות ועל תהליכי השיקום, ועמד מקרוב על ההשקעה הרב במתן מעטפת רפואית ואנושית למטופלים ולבני משפחותיהם.

בסיום הביקור אמר הרב שטרן: "יצאתי נפעם מרמת המקצועיות, מההשקעה העצומה בצוותים ומההישגים המרשימים בפרט בתחום שיקום הלב - המאפשר למטופלים לחזור בביטחון ובכיסוי רפואי מלא לשגרת חייהם. מדובר במרכז רפואי שיקומי אינטגרטיבי מהמובילים בארץ, היודע לחבר באופן מושלם בין המענה הפיזי-רפואי לחיזוק הנפשי והרגשי, והמעניק מענה איכותי במיוחד גם לצעירים עד גיל 65 הזקוקים לשיקום. אין ספק שמטופלים רבים יכולים להפיק תועלת משמעותית מהשירותים הניתנים כאן."

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במהלך הביקור דנו הצדדים גם בהעמקת שיתופי הפעולה, מתוך מטרה להנגיש לציבור החרדי פתרונות שיקום מתקדמים, לקצר את הדרך של מטופלים למסגרת השיקומית המתאימה עבורם, ולהבטיח המשך טיפול מקצועי ברמה הגבוהה ביותר.