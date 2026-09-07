ההמלצות של מומחיות צבר רפואה לאיכות חיים בריאה בגיל המבוגר

הגוף שלנו משתנה עם הגיל, אך הדבר אינו אמור לגרום בהכרח לאיכות החיים לרדת. גם בגיל המבוגר ניתן לפעול כדי לשמור על הכוח, שיווי המשקל, התפקוד והעצמאות, ולא פעם דווקא פעולות יומיומיות פשוטות יכולות לחולל הבדל משמעותי.

לרגל יום הפיזיותרפיה, מומחיות צבר רפואה - בית החולים בבית הגדול בישראל - הגב' מיטל מלצר, פיזיותרפיסטית ומנהלת תחום הפיזיותרפיה בצבר רפואה, וד"ר ענבל מעין, רופאה גריאטרית מומחית והמנהלת הרפואית של צבר רפואה, מציגות חמש המלצות שיכולות לסייע לבני הגיל המבוגר להרגיש יציבים, עצמאיים ובטוחים יותר.

להתחיל את היום בתנועה - עוד לפני הקפה של הבוקר, ממליצות המומחיות להקדיש כמה דקות למתיחות עדינות ולסיבובי כתפיים וצוואר. יש להקפיד על קימה איטית מהכיסא או מהמיטה. הפעולות הפשוטות הללו מסייעות לעורר את השרירים והמפרקים, משפרות את זרימת הדם ומפחיתות את הסיכון לנפילות בשעות הבוקר.

להקדים את הנפילה הבאה - חיזוק שרירים, אימון שיווי משקל ושמירה על סביבה ביתית בטוחה הם שלושה מרכיבים חשובים בהפחתת הסיכון לנפילות. מומלץ להקדיש פעמיים בשבוע לאימון עם משקולות קלות או גומיות, לשלב תרגילי שיווי משקל פשוטים, כמו עמידה על רגל אחת. במקביל, יש לדאוג לתאורה טובה ולהסרת מכשולים בבית, ובהם שטיחים וחפצים העלולים להפריע למעבר.

גם אביזרי עזר הם חלק מהשמירה על הבטיחות - מקל, הליכון או אמצעי עזר אחר אינם "סימן לזקנה", מדגישות המומחיות של צבר רפואה, אלא כלי שיכול לסייע בשמירה על העצמאות ולמנוע פגיעה מיותרת. מומלץ להתייעץ עם פיזיותרפיסט לצורך התאמת האביזר לצרכים האישיים, כך שיתרום לביטחון ולהליכה.

לא להזניח את הראייה והשמיעה - גם כאשר כבר קיימת ירידה בראייה או בשמיעה, חשוב לטפל בה ולא להשלים עמה. הזנחת בעיות שמיעה או ראייה עלולה להגביר את הסיכון לנפילות ולהשפיע גם על התפקוד המוחי. בדיקות תקופתיות והתאמת משקפיים או מכשירי שמיעה בעת הצורך יכולות לסייע בשמירה על הבטיחות, איכות החיים והתפקוד הקוגניטיבי לאורך זמן.

להכיר את המצב הרפואי - מומלץ לבצע בדיקות תקופתיות, להכיר את התרופות שנוטלים ואת תופעות הלוואי שלהן ולהקפיד על ביקורים סדירים אצל רופא המשפחה. יש חשיבות לשמירה על רופא משפחה קבוע המכיר את המטופל ואת ההיסטוריה הרפואית שלו ויכול לזהות ולעקוב אחר שינויים לאורך זמן. כדאי גם לשתף בן משפחה או אדם קרוב במצב הרפואי, כדי שיוכל לסייע במקרה חירום או כאשר חל שינוי במצב.

ולא פחות חשוב, לשמור על קשר עם אנשים. מפגשים עם בני משפחה וחברים, השתתפות בפעילויות חברתיות וקהילתיות, התכנסויות ויציאה לאירועים, תורמת לא רק למצב הרוח. פעילות חברתית והשתתפות ערה בחברה, מעודדת תנועה, מחדדת את החשיבה ומחזקת את תחושת המשמעות, ולכן גם היא חלק מהשמירה על איכות החיים בגיל המבוגר.

"לסיכום", מציינות מומחיות צבר רפואה, "הגיל הוא רק מספר, אבל הבריאות הפונקציונלית היא תוצאה של הרגלים יומיומיים. השקעה קטנה בתנועה, בחיזוק, בשמירה על סביבה בטוחה, בטיפול בחושים ובמודעות רפואית יכולה להעניק עוד שנים של עצמאות ואיכות חיים".