אני מרכז העולם, או שאולי אני לא שווה כלום? | צפו במשאל הרחוב

כולנו מכירים את האמרה הידועה 'אם אין אני לי - מי לי, וכשאני לעצמי - מה אני' | האם מדובר על לקיחת אחריות אישית, או על חובת ההשתדלות? | האם לא מדובר ב'כוחי ועוצם ידי' ? | במסגרת הפינה 'סיירת חז"ל' יצאנו לשאול את העוברים ושבים מה דעתם • צפו בתשובות של אנשי ירושלים (משאל רחוב)

במסגרת הפרק השביעי של 'חיים באיז"י', שידרנו שוב את הפינה 'סיירת חז"ל' בה אנחנו יוצאים לרחוב לדבר עם העוברים ושבים על מאמרי חז"ל. הפעם ביקרנו בעיריית ירושלים, ושאלנו את העובדים ואת המבקרים למה התכוון הל הזקן כשאמר "אם אין אני לי-מי לי, וכשאני לעצמי-מה אני"? מהו האיזון הנכון בין השתדלות לבין בקשת רחמי שמיים? הנה התשובות המעניינות שקיבלנו.

