סיירת חז"ל אני מרכז העולם, או שאולי אני לא שווה כלום? | צפו במשאל הרחוב כולנו מכירים את האמרה הידועה 'אם אין אני לי - מי לי, וכשאני לעצמי - מה אני' | האם מדובר על לקיחת אחריות אישית, או על חובת ההשתדלות? | האם לא מדובר ב'כוחי ועוצם ידי' ? | במסגרת הפינה 'סיירת חז"ל' יצאנו לשאול את העוברים ושבים מה דעתם • צפו בתשובות של אנשי ירושלים (משאל רחוב)