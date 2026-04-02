ביצים חומות מול לבנות - מה באמת בריא יותר?

ביצים חומות ולבנות ( צילום: Shutterstock )

על מדפי הסופר, ההבחנה בין ביצים לבנות לחומות נראית כמעט מובנת מאליה. רבים מהצרכנים נוטים לבחור דווקא את הביצים החומות, מתוך תחושה שהן "טבעיות יותר", איכותיות יותר או אפילו בריאות יותר. אלא שמאחורי הבחירה האינטואיטיבית הזו מסתתרת אמת מפתיעה: צבע הקליפה הוא בעיקר עניין קוסמטי.

הגורם המרכזי שקובע את צבע הביצה הוא בכלל התרנגולת שהטילה אותה. זנים שונים של תרנגולות מייצרים ביצים בצבעים שונים - תרנגולות בעלות נוצות לבנות (ובדר"כ גם אונות אוזן לבנות) יטילו בדרך כלל ביצים לבנות, בעוד שתרנגולות כהות יותר יטילו ביצים חומות. מדובר בתכונה גנטית לחלוטין, שלא מעידה כמעט דבר על איכות הביצה עצמה. אבל אם אין הבדל תזונתי, למה ביצים חומות נתפסות לעיתים כ"טובות יותר"? כאן נכנסים לתמונה גורמים פסיכולוגיים ושיווקיים. מחקרים בתחום התנהגות צרכנים מצביעים על כך שאנשים נוטים לקשר צבע חום עם טבעיות, כפריות ואותנטיות - אסוציאציות שמובילות לבחירה מודעת או לא מודעת במוצר. בדיוק כפי שלחם כהה נתפס כבריא יותר מלחם לבן, כך גם ביצים חומות נהנות מיתרון תדמיתי.

ביצים חומות ולבנות ( צילום: Shutterstock )

בפועל, ההבדלים התזונתיים בין ביצים חומות ללבנות כמעט אפסיים. הערכים של חלבון, שומן, ויטמינים ומינרלים דומים מאוד, ולעיתים משתנים רק בהתאם לתזונת התרנגולת ולא לצבע הקליפה. גם כאן, לפי נתוני ה־Egg Nutrition Center, אין הבדל משמעותי בהרכב התזונתי בין ביצים בצבעים שונים.

עם זאת, יש הבדל אחד שכן עשוי להשפיע על המחיר: תרנגולות המטילות ביצים חומות נוטות להיות גדולות יותר, ולכן צורכות יותר מזון. המשמעות היא עלות גידול גבוהה יותר, שמתורגמת לעיתים למחיר גבוה יותר לצרכן.

ומה לגבי הטעם? גם כאן שוב, הדעות הרווחות לא תמיד מתיישבות עם המציאות. טעמה של הביצה מושפע בעיקר מטריותה ומהתזונה של התרנגולת. ביצה טרייה מלול איכותי תהיה טעימה יותר - בין אם היא לבנה או חומה.

יש גם יוצאי דופן מעניינים: בעולם קיימים זני תרנגולות שמטילים ביצים בגוונים כחולים, ירקרקים ואפילו ורדרדים. אך גם במקרה הזה, הצבע אינו מעיד על ערך תזונתי שונה, אלא רק על שונות גנטית.

ביצי תרנגול בצבעים שונים ( צילום: רשתות חברתיות )

בסופו של דבר, הבחירה בין ביצה חומה ללבנה היא פחות עניין של בריאות - ויותר של תפיסה. עבור מי שמחפש את הביצה האיכותית באמת, כדאי להסתכל פחות על הצבע, ויותר על תנאי הגידול: ביצי חופש, מזון איכותי לתרנגולות ופיקוח על טריות המוצר. אל תסתכל בקליפה אלא במה שיש בה.