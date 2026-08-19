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אימת הרחפנים

מפיל רחפן ומפוצץ רכב: מערכת הארטילריה הניידת בפעולה בסרטון מושקע 

חברת Rheinmetall הציגה בסרטון יוצא דופן שפרסמה את היכולות הנדירות של כלי נשק חדש אותו פיתחה | מדובר למעשה במעין "ארטילריה ניידת" שכל לוחם יוכל להתקין על רובה סער ולשגר לעבר איומים | צפו בתיעוד (מעניין) 

כלי הנשק החדשני בפעולה
כלי הנשק החדשני בפעולה| צילום: צילום: Rheinmetall, יחץ

סרטון תרגול חדש שפרסמה חברת Rheinmetall מציג את לוחמי החי"ר נעים בשטח מיוער כשהם חמושים במערכת ה-HAMMR, תוך הדגשת היכולת לתקוף מטרות מגוונות בזמן אמת.

בתיעוד נראה הלוחם טוען מחסנית במהירות, מורה על מטרה באמצעות הכוונת המתקדמת ומבצע ירי חצי-אוטומטי לעבר רכב שטח קל, אשר סופג פגיעות חדירה היקפיות. עוד נראית בסרטון פגיעה מדויקת ברחפן המרחף באוויר, לצד הפעלת חימוש המתפוצץ מעל מחסות ומבנים כדי לנטרל אויב מסתתר.

המערכת החדשה מציעה עיצוב ארגונומי במשקל של כ-4.1 קילוגרמים בלבד, המאפשר תפעול מלא על ידי לוחם יחיד בשדה הקרב. ה-HAMMR מוזן ממחסנית בת 5 כדורים בקליבר 40 מ"מ, ומצויד במערכת בקרת אש דיגיטלית הכוללת מד-טווח לייזר ומחשב נתונים, המבטיחים אחוזי פגיעה גבוהים כבר מהירייה הראשונה.

באמצעות שימוש בתחמושת במהירות בינונית, מגיע הטווח האפקטיבי של המטול עד לכ-900 מטרים, תוך שמירה על תאימות מלאה גם לתחמושת סטנדרטית במהירות נמוכה. פיתוח זה מעניק לכיתת החי"ר כוח אש עצמאי ומדויק השקול לארטילריה קלה, ונחשב למענה המתקדם ביותר שנבנה בעקבות ביטול פרויקט ה-XM25.
רחפניםארטילריהRheinmetallHAMMRנשק חי"ר

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