נאס"א בתדהמה: האות מהשמש שמסרב להפסיק כבר שבועות 

הפרעות מסתוריות ב-GPS, שיבושים באפליקציות הניווט או ניתוקים פתאומיים בקליטה הסלולרית עשויים להפוך בקרוב לחלק מהשגרה, והסיבה לכך נמצאת עמוק בחלל. מדעני סוכנות החלל האמריקנית (נאס"א) עוקבים בדאגה אחר אות רדיו חריג ובעל עוצמה חסרת תקדים שנפלט מהשמש. במקום להתפרץ ולדעוך תוך דקות ספורות כפי שקורה בדרך כלל, האות הנוכחי מסרב להירגע וכבר 19 ימים ברציפות שהוא משדר קרינה ואנרגיה ישירות לכיוון כדור הארץ – אירוע שובר שיאים שמציב את מערכות התקשורת הגלובליות בכוננות.

כדי להבין את גודל האנומליה, המדענים מסבירים את התופעה בגובה העיניים: השמש נוהגת לפלוט פעימות רדיו קצרות, מעין "צעקה" אנרגטית חולפת, ואז לחזור לשקט. הפעם, מדובר במצב שבו השמש פשוט "צורחת" לחלל ללא הפסקה במשך כמעט שלושה שבועות. מערך הלוויינים וטלסקופי הרדיו של נאס"א מכוונים כעת ישירות לאזור הפעיל על פני הכוכב, אך החוקרים מודים כי המודלים המדעיים הקיימים פשוט אינם מסוגלים להסביר איזה מנגנון פנימי מצליח להזין פליטת קרינה ממושכת כל כך מבלי להיחלש או להתפזר.

הבעיה האמיתית אינה רק תיאורטית, אלא משפיעה ישירות על הטכנולוגיה היומיומית שבה כולנו תלויים. פליטה רציפה וממושכת של אותות רדיו בעוצמות כאלה מייצרת עומס אלקטרומגנטי כבד שמפציץ את האטמוספירה. העומס הזה עלול לשבש לחלוטין את פעילותם של לווייני תקשורת ומערכי ניווט אזרחיים, ואף לייצר עומסי יתר ברשתות החשמל. העובדה שהשמש מתנהגת בצורה לא צפויה מאלצת את רשתות המדיה והתקשורת בעולם להיערך לתרחישים של הפרעות ממושכות בטווח המיידי.